Flyplassmila ble i helga, lørdag 23. oktober 2021, arrangert for aller første gang. Løpet skulle opprinneling vært arrangert i fjor, men ble da utsatt til 13. mars i år på grunn av korona-pandemien. Ny utsettelse fulgte i år - fra vår til høst - men denne gangen ble det altså omsider mulig å få gjennomført løpet som gikk i en fullstendig flat løype på Stord Lufthavn.



Det ble arrangert både 10 og 5 km, og løypa gikk i en 2,5 km lang rundløypa frem og tilbake på rullebanen på Stord Lufthavn, Sørstokken. Løypa var kontrollmålt og godkjent av Kondis.



Starten var delt opp i to: en for eliteløperne (hvor kravet var at man måtte være kvalifisert for NM friidrett) og en start for øvrige.





Etter flere "korona-utsettelser" kunne Flyplassmila på Stord omsider gjennomføres for første gang. Begivenheten fant sted lørdag 23. oktober 2021. (Foto: skjermdump fra arrangørens streaming)



Det var 103 fullførende på 10 km (91 menn og 12 kvinner) og 25 på 5 km.



Komplett resultatlister

Både for kvinner og menn på 10 km ble det "hjemmeseier" til arrangørklubb Stord Friidrett. Hinderspesialist Tom Erling Kårbø, som har vært mye skadet det siste året, innkasserte seieren i herreklassen ved å løpe på 30:42. Nærmest ham fulgte hans klubbkamerat i Stord Friirett, Lars Lunde, på 31:01, mens Sindre S. Omvik, Rosendal Turnlag var rett bak med 31:06.





Hinderspesialist og VM-deltaker fra Doka 2019, Tom Erling Kårbø, i godt driv over den dønn flate løype på flyplassen på Stord. (Foto: skjermdump fra arrangørens streaming)



Også i kvinneklassen ble det oppnådd solide tider. Der var Pernilla Epland raskest med 34:18. Eli Dvergsdal, Gneist IL kom på 2. plass med 34:40, mens tredjeplassen tok Kristin Vabø, Spirit Stavanger, seg av med 35:40.



Pernilla Epland på vei mot mål. Det ble seier i kvinneklassen og tiden 34:18. (Foto: skjermdump fra arrangørens streaming)



Flyplassmila ble streamet på arrangør Stord Friidrett sin facebook-side. Her fra starten for eliteløperne:





Komplett resultatliste



De 10 beste menn totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Tom Erling Kårbø Stord IL - Friidrett M23-34 30:42:00 2 Lars Lunde Stord IL - Friidrett M23-34 31:01:00 3 Sindre S. Omvik Rosendal Turnlag M23-34 31:06:00 4 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) M20-22 32:18:00 5 Tage Morken Augustson Varegg Fleridrett M23-34 32:34:00 6 Per Melander Often Ren-Eng, FIK - Friidrett / Norconsult BIL M23-34 32:36:00 7 Jan Tore Tellefsen BFG Bergen Løpeklubb M35-39 33:00:00 8 Vegard Havn Stord IL (Allianseidrettslag) / Stord Friidrett M23-34 33:24:00 9 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb / Ponny M23-34 33:56:00 10 Johan Løve Gjersvik BFG Bergen Løpeklubb M23-34 33:59:00



De 10 beste kvinner totalt på 10 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Pernilla Epland Stord IL - Friidrett K23-34 34:18:00 2 Eli Dvergsdal Gneist IL K23-34 34:40:00 3 Kristin Vabø Spirit Stavanger Friidrettsklubb K23-34 35:40:00 4 Laila Himle STORD K23-34 39:11:00 5 Nina Aarbø Olsen Fitjar IL K35-39 39:29:00 6 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb K40-44 40:13:00 7 Ingvild Eilertsen Sundby STORD K35-39 45:25:00 8 Lisa Anett Håland Varhaug IL / Spirit Tri / Team Aga M35-39 46:42:00 9 Agne Ulfsnes Fatland Jæren AS K35-39 47:03:00 10 Mari Røssberg STORD K20-22 48:29:00





På 5 km var det Robert Hisdal, BFG Bergen som vant på 15:54, mens Katrine Hillestad, Stord IL vant kvinneklassen på 20:22.



Komplett resultatliste



De 5 beste menn på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 15:54 2 Johannes Thomsen Stord IL M35-39 16:04 3 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 M12-13 17:31 4 Andreas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 M12-13 18:53 5 Kristian Tveit Åsebøen Løpegruppe M35-39 19:01





De 5 beste kvinner på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Katrine Hillestad Stord IL / Team Ingrid Kristiansen K23-34 20:22 2 Cornelia Bloch Stord IL K50-54 20:40 3 Elisabeth Grov Bømlo Triathlon K35-39 23:16 4 Lene Almås Halvorsen Stord K23-34 24:44 5 Synnøve Koll Vinsnesbakk STORD K23-34 24:45



Komplett resultatliste



