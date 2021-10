Backyard Ultra Sandefjord ble i helga, lørdag 23. oktober, arrangert for 8. gang. Løpet foregikk i en 6,7 km lang terrengløype hvor det ble løpt en ny runde hver hele time. Den opprinnelige varianten av backyard ultra er "last man standing" - der man løper til bare en løper står igjen. Men i løpene som arrangeres av Backyard Norge, hvor løpet i Sandefjord inngår, er det satt en begrensning på 12 timer - altså 12 runder på 6,7 km som gir en totaldistanse på ca. 80 km om man fullfører alle. Dermed er det farten på den 12. og siste runden som gir løpets vinner. I tillegg er det resultatlister for totaltid på 12 runder.



Backyard-løpene foregår i terrenget i en 6,7 km lang løype. (Fotograf Kai-Otto Melau)



Noen løpere satser nok mest på totaltiden, mens andre løper mer taktisk for å kjempe om seieren på den siste runden. I Sandefjord var det totalt 179 deltakerne (59 kvinner og 120 menn) og så mange som 69 som fullførte alle 12 rundene (23 kvinner og 46 menn) og dermed også var med i kampen om seieren på den siste runden. Beste totaltid hadde Allan Hovda i herreklassen og Brita Hansen i dameklassen. Disse løp på henholdsvis 5:15:37 og 6:59:07 - noe som gir et snitt på 26:18 og 34:55 per runde på 6,7 km.



Men på den avgjørende 12. og siste runden var det Øyvind Støvland og Sofiia Granheim som var raskest da de løp på henholdsvis 25:12 og 35:57.



De beste kvinner på totaltid på 12 runder

1. Brita HANSEN 1991 12 06:59:07 2. Sidsel Skjæggestad MOHN 1965 Bk-ski 12 07:22:34 3. Kristiane HOLMØY 1991 Grenland Ultra Runners 12 07:27:34 4. Kari Beate HOVDE 1974 Sauland IL 12 07:41:15 5. Hanna Blom BREIVIK 1969 BK ski 12 07:52:49 6. Oda Marie BURAAS 1994 12 08:03:03 7. Sofiia GRANHEIM 1983 Romerikeultraløperklubb/ Blaker IL 12 08:07:44 8. Trine HAUGEBERG 1978 12 08:10:49 9. Marianne ÅRDALEN 1973 Aktiv diabetes/Gjerpen IL 12 08:12:05 10. Reidun ANDRESSEN 1991 Østerdalen ultrarunners 12 08:12:18



De beste menn på totaltid på 12 runder

1. Allan HOVDA 1986 Oslo Idrettslag Triatlon 12 05:15:37 2. Aasmund KJØLLMOEN STEIEN 1993 Salomon Norge 12 05:29:22 3. Øyvind STØVLAND 1992 12 05:53:31 4. Pål LARSEN 1988 12 06:11:37 5. Håkon NESTEBY 1994 Salomon 12 06:31:20 6. Trym OLSEN 1995 OSI Sykkel 12 06:46:42 7. Per SAASTAD 1970 12 06:47:34 8. Preben Svalestuen JOHANNESSEN 1993 12 06:49:35 9. Kenneth DÆHLEN 1978 Romerike Ultraløperklubb/Østerdalen Ultrarunners 12 06:52:05 10. Ulrik KRAGH TOLLEFSEN 1992 Dippe Running Club 12 06:59:42



De beste kvinner på siste runde

1. Sofiia GRANHEIM Romerikeultraløperklubb/ Blaker IL 35:57:00 2. Kristiane HOLMØY Grenland Ultra Runners 36:06:00 3. Brita HANSEN 36:37:00 4. Margaret DUSZYK FELDBORG 37:56:00 5. Sidsel Skjæggestad MOHN Bk-ski 38:37:00 6. Kari Beate HOVDE Sauland IL 38:51:00 7. Oda Marie BURAAS 39:40:00 8. Hanna Blom BREIVIK BK ski 42:14:00 9. Linda ENGELL 47:45:00 10. Trine HAUGEBERG 48:11:00



De beste menn på siste runde

1. Øyvind STØVLAND 25:12:00 2. Allan HOVDA Oslo Idrettslag Triatlon 25:47:00 3. Frank LØKE Team ActionFrank 25:53:00 4. Aasmund KJØLLMOEN STEIEN Salomon Norge 28:01:00 5. Preben Svalestuen JOHANNESSEN 28:22:00 6. Bjørn Thomas HULTBERG Møller Bil Sandefjord 31:47:00 7. Pål LARSEN 33:26:00 8. Per SAASTAD 33:31:00 9. Gard Vidar NORDSVEEN 34:11:00 10. Vetle MATHISEN Orienteringslaget Tønsberg og omegn 35:44:00







Allan Hovda var den som hadde best tid totalt på de 12 rundene. (Fotograf Kai-Otto Melau)





Håkon Nesteby i godt driv gjennom skogen. (Fotograf Kai-Otto Melau)





Kristiane Holmøy. (Fotograf Kai-Otto Melau)





Tom-André Haugen. (Fotograf Kai-Otto Melau)





Line Masdal Aadne. (Fotograf Kai-Otto Melau)





På denne tiden av året må man fram med hodelykta om man holder det gående med løping gjennom halve døgnet. (Fotograf Kai-Otto Melau)





Jon-Andreas Lunde Solberg på vei gjennom skogen. (Fotograf Kai-Otto Melau)





Kreativ utkledning med norsk flagg bland "supporterne" under Backyard Ultra Sandefjord. (Fotograf Kai-Otto Melau)





