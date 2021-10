Denne karusellen består av 3 renn på høsten og 3 renn på vinteren. I dag, tirsdag 26.10, gikk det et skiskytterrenn for barn og unge på Sandrip, og det var på rulleski. Alle gikk 3 runder, de minste barna går 600 meter 3 ganger, og skyter 2 ganger, mens ungdommen går 3 runder av 2,5 km. Og ungdommen skyter også to ganger. Opplegget er at man går ei runde, så skyter man. Deretter går man en runde til, og skyter etter den. Og til sist går man ei siste runde før man er i mål.

Det var individuell start klokken 18.30, og vi var tilstede og loddet stemningen. Den var god og spent!

Rennet ble gått av barn og ungdom fra Froland, Øvrebø og Birkenes. Jeg snakket med flere av dem. Jeg snakket også med arrangøren.

Eskil Grønlund (13). Deltaker fra Froland

Hva slags renn er dette?

-Jeg er med på hvert renn. Det er et skiskytterrenn. Det er barn og ungdom som deltar. Og det er fra 9 år til 18 år.

Hva er det gøyeste med denne form for karusell?

-Det er å være venner med flere. Og så er det artig å treffe blink, og løpe i konkurranse. Og man må gå fort på rulleski for å vinne!

Synes du dette er spennende?

-Ja. Og så får man fart. Og man kan gå fortere enn på ski. Det er litt vanskelig med rulleski når man må bremse. Og så er rennet på asfalt, og det gjør at tempoet er høyt.

Martin Godtfredsen (14) til venstre, Martha Hægeland (14) i midten og Anette Kleveland (13) til høyre. Alle disse deltakerne er fra Øvrebø!

Hva liker dere best med klubben deres på Øvrebø?

-Det er gøye treninger og godt treningsmiljø. Og så støtter foreldrene våre og andre interesserte det som vi holder på med. Det er fine anlegg, og vi får muligheten til å trene oss bedre enn før!

Hva er fascinerende med rulleski og skiskyting?

-Det er at man kan bevege seg fort. Det er gøy med fart. Og man får brukt hele kroppen!

Har dere noen mål med sesongen?

-Det er å gå så fort som mulig på rulleski. Når vi trener, så er vi venner, og vi er varme og kjærlige, men når det er konkurranse så gjelder det å komme først i mål.

Olaf Høigilt (9) Deltaker fra Birkenes

Hvorfor er du med på denne karusellen på rulleski?

-Det er fordi jeg liker å stå på rulleski og å skyte bra. Og så møter jeg mange. Og når det er vinter og snø, så liker jeg å smøre ski!

Hva synes du om det sosiale miljøet her?

-Det er at jeg kan trene sammen med andre. Jeg trener 1,5 time hver tirsdag. Og jeg trener ikke så mye på fritida.

Bjørner Ellingsberg (57) Arrangør fra Øvrebø

Hva slags opplegg har dere til barn og ungdom på rulleski her i dag?

-Karusellen er for barn og ungdom i klubber i Agderregionen, og det er Froland, Øvrebø og Birkenes. Det er 3 karuseller på rulleski, og det er skyting med. Og selv om vi kommer fra Agder, så inngår vi i Agder og Rogaland Skiskytterkrets.

Hvilke funksjoner har du her i dag?

-Jeg er med i styret for rulleski og skyting i Agder. Og så er jeg med på arrangementene, og i dag labber jeg på skytebanen, og ser at ting går riktig for seg.

Hva innebærer arrangementet fra Øvrebø i dag?

-Det er først konkurranse på rulleski og med skyting. Etter rennet vanker det pizza, drikke og premie til alle deltakerne. Fra før har vi hatt renn i Froland og i Birkenes.

Kan alle barn og unge delta på dette, eller er det noe krav?

-I utgangspunktet er alle barn og ungdom fra Froland, Øvrebø og Birkenes velkomne i alderen 9 til 18 år. Men for å være med på skytingen, så må den aktive og minst en foresatt gå på skiskytterskole. Og når det er fullført og godkjent, så kan man gå på rulleski og drive med skyting på standplass i tillegg!