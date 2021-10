Nordisk mesterskap i terrengløp arrangeres i år for 23. gang, og ettersom fjorårets mesterskap i Sverige måtte avlyses på grunn av koronapandemien, vil arrangementet gå av stabelen i Sverige nå i år. Mange husker kanskje at det ble norsk storeslem i Nordisk for to år siden, da arrangementet ble avholdt i Finland. Den gangen ble det individuell seier i begge juniorklassene (Ingeborg Østgård og Håkon Stavik), og lagseier både for junior kvinner, junior menn og senior kvinner.



Norges lag

Norges Friidrettsforbund har tatt ut følgende løpere til Norges lag.



Menn senior - 9 km

Bjørnar Sandnes Lillefosse, IL Gular

Kasper Fosser, Heming IL

Erik Udø Pedersen, Ullensaker/Kisa

Mathias Flak, Steinkjer FIK

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion



Kvinner senior - 9 km

Mathilde Theisen, Oslostudentenes IK Friidrett

Ine Bakken, IL Gular

Karoline Holsen Kyte, Førde IL

Kristine Eikrem Engeset, IK Tjalve



Menn junior 19 år - 6 km

Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

Mathias Vanem Aas, Steinkjer

Kristoffer Sagli, Aure IL

Philip Massacand, IL Gneist

Tord Franke Ulset, Selsbakk IF



Kvinner junior 19 år - 6 km

Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Mari Roligheten Ruud, IL Runar

Sara Busic, IL Skjalg

Thea Charlotte Knutsen, Varegg Fleridrett



Mathilde Theisen: - Det er utrolig stas!

Theisen (OSI), som løp inn til en sterk seier under Terreng-NM i Frognerparken tidligere denne måneden, sier til Kondis at hun synes det er utrolig stas å bli tatt ut på laget. - Jeg grugleder meg og kjenner på nervene. Det blir hyggelig å reise sammen med de andre utøverne, og bli bedre kjent med dem, forteller hun.



Hva skal du gjøre i tiden frem mot mesterskapet?

- Nå skal jeg bruke kommende uke på å lade opp, spise godt og unngå sykdom. Også må jeg få skaffet meg noen nye pigger til skoene mine, ettersom jeg mistet noen under NM i Frognerparken, svarer Theisen.



Mathilde Theisen vant NM i Frognerparken. Nå skal hun til Nordisk mesterskap i Sverige. (Foto: Samuel Hafsahl)



Skadetrøbbel for Abdullahi Dahir Rabi (?)

En annen som imponerte stort og viste et voldsomt overskudd under NM, var Runarløperen Rabi. Han får også billett til Nordisk mesterskap, men har slitt med skader i etterkant av oppvisningen i Frognerparken. Vi får håpe det ikke påvirker løpet.

- Jeg har vært mye skadet i det siste, og trener dermed ikke så mye mengde som jeg hadde ønsket. Men jeg har allikevel fått trent ålreit siden NM, og jeg har følt meg veldig bra på øktene. Så vil jeg også si at jeg er veldig takknemlig for å få representere Norge i Nordisk mesterskap. Dette blir første gang jeg løper for Norge, så jeg gleder meg mye, sier Rabi til Kondis.



Hva er målet ditt i Sverige?

- Målet er å komme først i mål, men det blir ikke lett. Jeg gleder meg til å reise sammen med de andre, og håper å gjøre det bra også som lag, avslutter Rabi.



De som fulgte sendingen fra NM i terreng i Frognerparken, fikk se en leken Rabi. Det var nesten litt Petter Northug-takter over det hele. Neste utfordring for Rabi blir Nordisk mesterskap. (Foto: Samuel Hafsahl)



- Jeg tar det som en bonus, sier Ingeborg Østgård

Ingeborg Østgård fra Ren-Eng Friidrett har hatt en drømmesesong, med blant annet gull i Junior-EM, seier både på 1500 meter i NM og i Terreng-NM for juniorer. - Det blir gøy å løpe Nordisk. Nå som banesesongen er slutt synes jeg det er greit å løpe litt terreng også. Og da er det jo ekstra gøy at jeg ble tatt ut til Nordisk, forteller Østgård.



Hvordan er det med ambisjoner og form?

- Jeg har ikke tenkt så mye på ambisjoner. Siden dette er terrengløp, er det vanskelig å si hvor man ligger i forhold til konkurrentene. Jeg tar slike terrengløp mer som en bonus. Nå har jeg ikke konkurrert siden NM i terreng, men jeg regner med at formen fortsatt er bra, sier hun til Kondis.



Ingeborg Østgård på vei mot mål og seier i Frognerparken for noen uker siden. Nå venter Nordisk mesterskap. (Foto: Samuel Hafsahl)