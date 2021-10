For fjerde gang inviteres det til et mørkeløp i Silva Nightrun på Fløyen i Bergen. Det er fremdeles mulig å melde seg på. Her kan du få oppleve hvor magisk nattemørket kan være inne i skogen, men hodelykten gir deg likevel sikt til å løpe gjennom terrenget mens skyggene danser rundt deg.

Start og mål:

Silva Nightrun Bergen starter klokken 18.00. Start og mål er ved Fløysletten.

Klasser:

Herrer og kvinner under 25, 25–39, 40–54, over 55.

Premier:

De tre beste herrer og kvinner totalt. Medalje til alle, og flotte uttrekkspremier.

Det er samme løype som i 2020. Det er flotte grusveger og stier i terrenget.

Minestronesuppe og drikke til alle.

Oppvarming fra scenen med Tina fra Aaktiv365

Utlån av Silva lykter.

Les mer om Silva Nightrun Bergen.

Fra løpet i fjor. Her er løperne på vei langs grusveien opp fra Fløysletten, senere bar det inn i skogen. (Foto: Arne Dag Myking)

