Startklare løpere.Best i Pyseklassen var Marie Kravdal, Gjø-Vard OL og Kenneth Bilstad, Vang OL. Best i Mini damer/herrer var Wenche Bjørnstad, Ringsaker OK og Arnstein Dale, OL Vallset/Stange. I Mini jente/gutt var det ni flinke løpere som fullførte i fin stil.Terrenget var småkupert, stedvis detaljrikt og lettløpt. Kartet var delvis revidert med nye hogstflater, senest i august 2020. Det hadde kommet nye hogstfelt siden den tid. De som løpsledelsen var klar over var vist i kartutsnitt i PM. Eldre hogstflater kunne stedvis oppleves grønne selv om dem var tegnet som hogstfelt på løpskartet. Postplasseringer var i liten grad påvirket av at kartet ikke var 100% oppdatert.Det var premie til vinnerne i Hulder herre/dame, Pyse herre/dame og Mini herre/dame. I tillegg var det uttrekkspremier blant de øvrige deltakerne i disse klassene. Premie til alle i Mini gutter og Mini jenter.Totalt stilte nesten 120 løpere til start og hadde en real tur i det fine Høstværet i Mosjømarka.Emilie Westli Andersen vant Hulder damer