Etter at Erik Hesselberg hadde vunnet alle 4 løpene i Lommedalen Løpskarusell tidligere i år, var spørsmålet før start på Lommedalen Rundt sist lørdag om han ville klare å gjøre rent bord med 5 seire av 5 mulig i Lommedalen i 2021. Det gikk ikke!

Til det var løyperekordholder og tidligere landslagsløper i orientering, Bjørn Egeberg (Tyrving IL), for overlegen. Ifølge Bjørn selv fikk han raskt en luke, og det var liten grunn til hverken å tråkke skikkelig på gassen eller å gå ned i kjelleren. Han passerte målstreken nokså uberørt på 1:25:00. Dette er drøyt 5 minutter bak hans egen løyperekord, som var satt under langt tørrere forhold (og i en løype som var noen hundre meter kortere). Erik Hesselberg (LOK) kom inn på en hederlig andreplass, drøye 6 minutter bak Bjørn.

Den som imidlertid kanskje imponerte aller mest, var vinneren av kvinneklassen, Åshild Krige . Vokst opp med sauesanking i fjella på Vestlandet og ubeseiret i alle løp hun har stilt opp i Australia der hun normalt bor, så smalt hun til med soleklar seier i kvinneklassen og – ikke minst – 5. plass totalt med tiden 1:33:31. Og selvsagt ny løyperekord for kvinner.





De to suverene vinnerne Åshild Krige og Bjørn Egeberg har all mulig grunn til å være fornøyd med løpet (Foto: Lommedalen rundt)



Som alltid i Lommedalen Rundt kan ultraløpere (og andre) løpe så mange runder de ønsker. Det går rundt og rundt, og denne gangen var det 2 løpere som gjorde 4 runder. Rutinerte Håkon Lundblad Næsheim fikk det tøft på slutten etter nærmere 3000 høydemetre og 76km, men klokket allikevel inn på småpene 9:21:30. Da hadde andremann på denne distansen – Arne Kluge Iversen (62) – ikke engang startet på sin siste runde. Han kom i mål 13 timer 30 minutter og 40 sekunder etter at han startet kl 0600 om morgenen.



Arne Kluge Iversen gjør seg klar for nok en runde. Det ble 4 til slutt og dermed 76km. (Foto: Lommedalen Rundt)





Håkon Lundblad Næsheim i mål etter 76 km. (Foto: Lommedalen rundt)



Ellers er Lommedalen Rundt for vanlige folk. Totalt var det 380 deltakere fordelt på Lommedalen Rundt (19km), Lommedalen Rundt og Rundt (38, 57 og 76 km), Lommedalen Inn (barneløp på 3km) og nyvinningen Lommedalen Rundt Stafetten (10 etapper i den 19km lange LR-traseen).





3 med 3 runder, 1 med 4: fra venstre Jan Kristian Skjolde (57 km), Petter Peik Repsjø (57 km), Håkon (76km) og Mathias Ødegård (57 km). (Foto: Lommedalen rundt)





Jan Kristian i mål som vinner av 57km klassen. (Foto: Lommedalen Rundt)

Lommedalen Rundt // 19 kilometer (menn)

Plass Bib Navn Klubb / Sted Klasse Tid 1 310 Bjørn Ekeberg Tyrving IL Menn 20-39 år 01:25:00 2 339 Erik Hesselberg LOK Menn 40-49 01:30:35 3 334 Frederik De Roo EIDSVOLL Menn 20-39 år 01:32:49 4 317 Fridtjof Røinås Bøydø IL Menn 20-39 år 01:33:29 5 324 Thomas Nipen Meteorologisk Institutt Menn 20-39 år 01:33:59 6 333 Mads Blomfeldt OSLO Menn 40-49 01:34:34 7 346 Harry Thorpe OSLO Menn 20-39 år 01:36:11 8 309 Haakon Kinneberg Tyrving Menn 20-39 år 01:36:22 9 318 Martin Kavli Lysgaard Bærum Vest Racing Team Menn 20-39 år 01:39:23 10 341 Brage Strandli NESØYA G 11 år og eldre 01:39:46 11 342 Haakon Svenkerud Franing Lommedalens IL G 11 år og eldre 01:40:05 12 273 Thomas Dobbe BVH Menn 40-49 01:40:18 13 301 Bastian Bie Verket Allstars Menn 20-39 år 01:40:33 14 327 Jørund Valestrand Bærums Verk Menn 20-39 år 01:41:41 15 321 Einar Kilde Evensen Oslo Idrettslag Menn 40-49 01:41:55 16 328 Hans Røragen Bærum Vest Racing Team Menn 40-49 01:42:07 17 312 Kristian Qvenild Raumyrveien Springers Menn 50+ 01:42:24 18 316 Tom Widerøe Spruten GSK Menn 50+ 01:42:40 19 304 Anders Rostrup LOK Menn 20-39 år 01:42:41 20 233 Atle Brandsar Alle Gutta Menn 20-39 år 01:42:41

Lommedalen Rundt // 19 kilometer (kvinner)

Plass Bib Navn Klubb / Sted Klasse Tid 1 329 Åshild Krige HOSTELAND Kvinner 40-49 år 01:33:31 2 249 Ruth Vingerhagen VETTRE Kvinner 20-39 år 01:45:18 3 221 Eilidh Raistrick LOMMEDALEN Kvinner 40-49 år 01:50:57 4 305 Kristin Grenan Airmine Kvinner 40-49 år 01:52:25 5 348 Marianne Sleire LLL Kvinner 20-39 år 01:52:47 6 240 Grete Steene-Johannessen Lommedalen IL Kvinner 40-49 år 01:53:34 7 279 Nora Oline Jensen Lommedalens IL J 16-19 år 01:53:48 8 281 Cecilie Klepstad Raske Damer Kvinner 50+ 01:54:07 9 302 Lene Kilsund Axelsen Fossum RD / Equinor BIL Kvinner 40-49 år 01:55:58 10 280 Live Hansteensen Lommedalen/Team Vestmarka J 16-19 år 01:56:48 11 229 Anne-Grethe Eiken BÆRUMS VERK Kvinner 40-49 år 01:57:10 12 151 Lise Marie Pettersen Bane NOR BIL Kvinner 50+ 02:01:55 13 208 Anette Hestdal Loso Lommedalen IL Kvinner 50+ 02:02:35 14 283 Helene Skeie JAR Kvinner 50+ 02:03:26 15 264 Torunn Biller-White BÆRUMS VERK Kvinner 40-49 år 02:07:40 16 284 Karine Røstad Fossum Kvinner 20-39 år 02:08:02 17 258 Sofia Marie Lindberg LYSAKER Kvinner 20-39 år 02:08:12 18 75 Karianne Risberg Handeland EIKSMARKA Kvinner 40-49 år 02:08:36 19 226 Janne Venåsen JEVNAKER Kvinner 40-49 år 02:08:44 20 228 Hoda Christiansen Asker Triathlon Klubb Kvinner 40-49 år 02:10:25

Lommedalen Rundt og rundt // 2, 3 og 4 runder

2 runder (38 km) Bib Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Klasse Totaltid 11 Carl Andreas Wathne M Team Raske Gutter Menn 20-39 år 04:02:47 12 Anne Kristine Lund F STABEKK Kvinner 40-49 år 04:16:22 10 Dag Henning Kleven M BÆRUMS VERK Menn 40-49 05:12:56 15 Stian Jørgensen M TØNSBERG Menn 40-49 06:13:25 3 runder (57 km) Bib Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Klasse Totaltid 16 Jan-Kristian Skjolde M Team X-Trm 2 tha MAX Menn 20-39 år 06:52:23 17 Petter Peik Repsjø M Statens Vegvesen Menn 20-39 år 07:19:54 6 Mathias Ødegård M LOMMEDALEN Menn 20-39 år 07:21:10 4 runder (76 km) Bib Fornavn Etternavn Kjønn Klubb Klasse Totaltid 14 Håkon Lundblad Næsheim M OSLO Menn 20-39 år 09:21:30 13 Arne Kluge Iversen M Fossum IF Menn 50+ 13:30:40



SE ALLE RESULTATER HER

Og for de som ikke fikk med seg årets løp – det blir nye muligheter neste år lørdag 29. oktober 2022.