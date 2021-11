Så langt har 828 meldt seg på den kommende sesongen av Necon Vinterkarusell som går med start og mål på Fana Stadion i Bergen. Av disse stilte 538 løpere i sesongens første løp, som foregikk i lett regn og noe vind, men ikke noe is eller snø.

Og det var mer normale forhold i dette løpet, slik vi husker at normalen var før koronapandemien medførte at løpene ble avlyst og utsatt, og hadde restriksjoner som medførte puljestarter og forsamlingsforbud.

Nå var det så pass mye vind at noen vindkast blåste ned måleren som registrerte løperne ved vending på 10 km, noe som medførte at det var en del som ikke ble registrert korrekt, men arrangøren klarte etter hvert å rette det opp.

Vinner på den lengste distansen ble Karl Fremstad, Tyrvingløperen som fortsetter å herje med konkurrentene på gateløp i Bergensområdet. Tiden 33:16 er veldig god, og langt foran nestemann på listen, Stian Remme, på 37:07.

Beste kvinne på den lengste distansen ble Vibeke Engevik, men hun var en av dem som ble rammet av den nedblåste måleren, og hun kom dermed ikke på premiepallen, eller bildet fra den.

På 5 km gikk seieren denne gangen til konkurranseglade Tor-Aanen Kallekleiv, men han hadde ungdommene ikke så langt bak, de to Gneistguttene Noah Spjeld Martinsen og Tord Andresen var nesten på skuddhold.

Beste kvinne ble her Ragnhild Alvsvåg som så vidt kom seg foran unge Mathea Galleberg. Marte Aulin tok tredjeplassen her.



Premiepallen 10 km menn: Stian Remme, Karl Fremstad og Magne Knudsen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 686 Karl Fremstad Tyrving IL M20-34 0:33:16 2 94 Stian Remme RÅDAL M35-39 0:37:07 3 328 Magne Knudsen Wintershall Dea M35-39 0:37:49 4 64 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 0:38:29 5 5040 Sondre Haukanes Gneist M1-14 0:38:35 6 343 Ole Bjørn Sveen Gneist Friidrett M50-54 0:39:32 7 658 Stein Henrik Olaussen Aanderaa Data Instruments A/S M35-39 0:39:40 8 398 Ole-Jacob Theis Birkeli Onesubsea M20-34 0:40:01 8 596 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 0:40:01 10 62 Ove Dalseid HSI M45-49 0:40:12 11 202 Sølve Solheim Bergen Triathlon Club M20-34 0:41:01 12 393 Andreas Bjørkhaug Onesubsea M40-44 0:41:27 13 194 Espen Krohn-Hansen BFG Bergen Løpeklubb M35-39 0:42:23 14 594 Jarle Rognø Bergen Triathlon Club / Caverion BIL M55-59 0:43:30 15 802 Vegard Marken Bergen CK / Odfjell M20-34 0:44:21



Premiepallen 5 km kvinner: Mathea Galleberg, Ragnhild Alvsvåg og Marte Aulin.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5002 Ragnhild Alvsvåg BERGEN K20-34 0:22:27 2 661 Mathea Galleberg Fana K1-14 0:22:32 3 189 Marte Aulin BERGEN K20-34 0:22:55 4 663 Camilla Sagstad FYLLINGSDALEN K35-39 0:23:08 5 356 Synne Marie Sandviknes Fana IL K15-19 0:23:44 6 141 Anne Kløve FANA K55-59 0:23:54 7 706 Caroline Cook Tryg Forsikring K20-34 0:24:18 8 635 Ingebjørg Nes Aker Solutions K20-34 0:24:35 8 388 Hanne Liland Schlumberger K50-54 0:24:35 10 304 Kristin Aarestad Steine RÅDAL K20-34 0:24:42 11 132 Rosa-Linn Laastad BERGEN K45-49 0:24:45 12 370 Kjersti Eikeland BFG Bergen Løpeklubb K60-64 0:25:00 13 264 Kjersti Rognes Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 0:25:08 14 84 Tuva Sandlund Fyllingen IL Friidrett K1-14 0:25:09 15 178 Gro Beret Heggernes BERGEN K50-54 0:25:29



Premiepallen 5 km menn: Noah Spjeld Martinsen, Tor-Aanen Kallekleiv og Tord Andresen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 71 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Trivest M35-39 0:17:03 2 745 Noah Spjeld Martinsen Gneist Friidrett M15-19 0:17:31 3 330 Tord Andresen Gneist Friidrett M15-19 0:17:39 4 385 André Aasen Onesubsea M20-34 0:18:01 5 425 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 0:18:37 6 138 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 0:19:22 7 252 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 0:19:28 8 5019 Erik Fantoft SØREIDGREND M50-54 0:19:40 9 337 Tormod Bersaas Necon M50-54 0:20:01 10 5033 Benjamin Andersen BERGEN M20-34 0:20:20 11 781 Knut Furholt BERGEN M20-34 0:20:21 12 174 Daniel Helland Alliergruppen BIL M20-34 0:20:22 13 495 Sjur Breivik Ask Friidrett M40-44 0:20:37 14 408 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne M40-44 0:20:42 15 107 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 0:20:44



Premiepallen slik den så ut rett etter målgang, men her mangler Vibeke Engevik på grunn av feilen med måleren i 10-km-løypen: Patrycja Czeszejko-Sochacka, Karianne Jørgensen og Agneta Østbye.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 509 Vibeke Engevik Wintershalldea K35-39 0:47:12 2 30 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 0:47:36 3 5005 Patrycja Czeszejko-Sochacka SØREIDGREND K35-39 0:48:53 4 203 Agneta Østbye SØREIDGREND K40-44 0:49:39 5 54 Cathrine Øvredal Mellingen Landås Løpe- & Cykleklubb K20-34 0:50:26 6 457 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 0:50:38 7 755 Rita Kvamme SØREIDGREND K50-54 0:50:43 8 265 Marianne Falck Kleppe NESTTUN K40-44 0:51:05 9 210 Marita Strønen OS K40-44 0:51:48 10 431 Svanhild Wisth Necon K50-54 0:52:56 11 538 Hilde Sørensen DNB K20-34 0:53:05 12 513 Anette Engelsen Sport Norge K45-49 0:53:32 13 782 Marie Faanes RÅDAL K20-34 0:53:49 14 5030 Ingun Risa BØNES K45-49 0:54:39 15 51 Anne Jernes Søreide Fysioterapi.No K50-54 0:55:52



Patrycja hadde med seg sin datter Weronika på dagens løp, mens mannen var heiegjeng for begge to. Patrycja kan fortelle at det først og fremst er triatlon som er idretten hennes.



Det var lett regn da løperne la ut fra Fana Stadion for en rundtur langs gatene omkring.



Fire løpere fra Opptur Motbakkeklubb som har gjennomført sin 10 km: Erik Werner, Erik Eide Hansen, Hilde Monssen, Beate Helland.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen