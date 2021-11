Det var Svein-Erik Bakke og Torunn Paulsen Brand som tok initiativet til og arrangerte et først og fremst sosialt ultraløp hvor fellesskapet, det sosiale, løpegleden, stemningen og selve løpeturen stod i sentrum. Løpet gikk i én runde på 50 km. Løypa var umerket, men det var gjort tilgjengelig GPS-spor og kart i Garmin.

Tilbakemeldingene fra deltakerne under løpet, i etterkant av løpet og på de forskjellige Facebook- og Instagramsidene til deltakerne tyder på at det var kjempevellykket og veldig sosialt, hvor løpegleden sto i fokus. De to arrangørene mottok gjennomgående svært positive og hyggelige tilbakemeldinger.

Det ble løpt en runde fra Jar i Bærum, til Frognerparken, Slottet, Aker Brygge, Tjuvholmen, Bygdøy, Fornebu, Lysaker og tilbake til Jar.

Resultatliste Jar AlleHelgensUltra 50 km - JAHU 2021

Etternavn Fornavn Klubb Kjønn Fødselsår TID Alm Tove Ingen Dame 1950 07:38:01 Audestad Ragnhild Romerike Ultraløperklubb Dame 1965 06:22:45 Bakke Svein-Erik Romerike Ultraløperklubb (arrangørløp) Mann 1967 03:46:49 Brandt Torunn Paulsen Romerike Ultraløperklubb (arrangør) Dame 1962 05:55:53 Borgersen Kai Glenn Achilles Mann 1961 06:12:57 Brekke Lindis Iwar Ingen Dame 1979 07:25:18 Brun Edna Gerardo Ingen Dame 1966 09:10:01 Flatin Ole Erik Ingen Mann 1972 05:16:01 Haraldsen Cathrine Team Kondis Dame 1971 06:13:15 Haraldsen Espen Team Kondis Mann 1966 06:13:15 Helmikstøl Øystein Klubbløs Mann 1969 04:58:24 Igesund Cecilie Longva Romerike Ultraløperklubb Dame 1976 05:38:06 Jahre Kristian Byermoen Holmestrand Ultraløpeklubb Mann 1973 06:12:57 Jensen Peter Romerike Ultraløperklubb Mann 1978 04:17:22 Jenssen Erlend Berger Romerike Ultraløperklubb Mann 1974 05:29:13 Laulo Marit Ann Equinor BIL Dame 1965 04:58:24 Razukiene Deimante Romerike Ultraløperklubb Dame 1982 05:29:06 Rybak Inga Romerike Ultraløperklubb Dame 1975 05:04:08 Skak Louise Idrett uten Alkohol/Romerike Ultraløperklubb Dame 1976 04:17:22 Svartangen Heidi Bye Høyjord IK/WAA Ultra Dame 1977 07:25:18 Sætereng Tom Roger Romerike Ultraløperklubb Mann 1971 04:17:22 Thomson Amy Fiona MRC Oslo Dame 1977 07:02:38 Ytrehus Ingunn Romerike Ultraløperklubb Dame 1950 06:48:00 Bjerke Harald Romerike Ultraløperklubb Mann 1974 DNS Følling Marianne Romerike Ultraløperklubb Dame 1962 DNS Johansen Arild Brudevoll Midtlivskrise i Lycra Mann 1977 DNS Lystad Liv B. Jegteberg Sportsklubben Vidar Dame 1960 DNS Woldmo Anne Cecilie Romerike Ultraløperklubb Dame 1971 DNS Øksenvåg Tone Merete Romerike Ultraløperklubb Dame 1972 DNS



Svein Erik Bakke.



Torunn Paulsen Brand.

Svein Erik har lagt ut bilder fra løpet på sin Facebookside.