Her fikk også de 182 ivrige løperne som hadde stilt opp og fullført samtlige 10 løp i karusellen sin spesielle medalje, og her fikk klassevinnerne et krus med logo, årstall med et bilde av seg selv tatt under ett av løpene.

Sørdalskarusellen 2021 ble i år arrangert for 40. gang i Lillehammer, en karusell som teller 10 løp i løpet av sommeren. I snitt har det vært 420 deltaker på hvert løp denne sesongen, som er 47% økning i forhold til noen gang tidligere. Løpene variere i lengde fra de korteste på i underkant av 3 km til de lengste på vel 10 km. Alle løpene har vært virtuelle, der deltakerne selv måtte sørge for tidtaking og registrere egen tid i resultatsystemet.

De fleste styremedlemmene i Litrim hadde en travel men hyggelig dag med å dele ut premier og medaljer til deltakerne årets Sørdalskarusell. Fra venstre styreleder Finn Olsen, Knut Anderson, Jannike Berg Leonhardesen og Ivar Hjelmseth. Foto Jørgen Skaug.

Ine løvlien fra Lillehammer Skiklub fullførte alle løpene, ble klassevinner i Aktive kvinner 20 – 35 år og var total raskeste kvinne i karusellen. Foto Finn Olsen.

Brødrene Arne og Ludvig Ouren fra Vingrom IL, henholdsvis 12 og 11 år gamle fullførte samtlige 10 løp i karusellen, og ikke nok med det, Arne vant også klasse 12 – 15 år. Foto Jannike Berg Leonhardsen.

Eirik Røysheim som representerer Team Mosetertoppen Skiline får her premie og medalje av Knut Anderson. Han er styremedlem i Litim og har sammen med Ivar Hjelmset lagt ned et stort arbeide med å merke alle løypene som er brukt. Og denne jobben var ikke ferdig før alle skilt og løypebånd var fjernet etter løpene. Foto Finn Olsen.

14 år gamle Jacob Haugen fra Lillehammer Skiklub har fullført alle løpene og får her premie og medalje fra Jannike Berg Leonhardsen, styremedlem i Litrim. Og Jacob hentet samtidig premie og medalje for far og mor, som også hadde fullført alle løpene i karusellen. Snakk om sprek familie. Foto Jørgen Skaug.

11 år gamle John Raddum Skaug fra Øyer-Tretten med premie og medalje etter å ha fullført alle løpene i karusellen, slik an også har gjort flere år tidligere tross sin unge alder. Foto Finn Olsen.