Det 7. Åsane Baskerløp ble arrangert søndag 31. oktober. Det var nederlenderen Maarten Boting som stiftet løpet, og var arrangør fra 2014-2020. Han døde i mai, og nå har gode løpevenner av Maarten tatt over stafettpinnen som arrangører.

– Det var stor enighet om at dette fine løpet i Åsanes terreng og fjellheim absolutt fortsatt bør være et av høstens løpshøydepunkter, forteller Jan-Tore Gjervik som er en av arrangørene.

Baskerløp, som det ikke finnes mange av i Norge, kjennetegnes ved at hver deltaker selv velger løype og hvor mange fjelltopper man vil løpe eller gå til.

Man får poeng for et gitt antall fjell man er innom. Følgende 8 fjell står på menyen: Veten (486 moh), Høgstefjell (464 moh), Tellevikafjellet (391 moh), Nordgardsfjellet (355 moh), Geitanuken/Baskervarden (304 moh), Ulsetvarden (288 moh), Toppefjell (252 moh), Toppenipa (232 moh). Du må ha vært på 3 fjelltopper av 8 valgfrie fjell og ha minst 10 poeng. Flere poeng blir belønnet med 3 prosent fratrekk på sluttiden per poeng. Mindre enn 10 poeng betyr 3 prosent tillegg per poeng på sluttiden.



Gruppebilde av de fleste deltakerne før start. (Foto: Patricia Alme Flataker)

Forfatter Thor Gotaas skriver i boken "Løping - en verdenshistorie» følgende om baskerløp: "Å løpe som en basker var et fransk ordtak om fjellfolket i Baskerland. Da de løpende baskerne mistet jobbene hos adelen, begynte de med kappløp. Baskerne foretrakk lange distanser – ikke under en mil, helst to mil og lenger. I motsetning til engelske “footmen” løp ikke baskerne bestemte ruter. De sto fritt til å finne raskeste strekning fra start til mål, og god stedsans og oppfinnsomhet i kupert landskap telte mye. Kun start og mål var bestemt.»



Deler av arrangementskomiteen: Fra venstre: Jan-Tore Gjervik, David Van Eijndthoven, Morten Jørgensen og Arne Olsen. Elin Prestegård ikke tilstede.

Nytt av året var at alle løpere måtte innom BaskerVarden❤ i nærheten av Geitanuken. BaskerVarden❤ ble bygget på en felles minnetur for Maarten i mai. På minneturen stilte over 30 venner av Maarten fra løpe- og sykkelmiljøet (Fjellgeitene, Varegg, Team Melkesyre og Åsane CK) i Bergen.

I årets løp stilte 36 deltakere til start i et ekstra vått Åsane Baskerland etter ny nedbørsrekord. Oktober 2021 var tidenes våteste måned noensinne målt i Bergen med 641 millimeter nedbør. Under årets baskerløp på siste dag i oktober, kom det heldigvis bare et par korte regnbyger, som gjorde nedbørsrekorden ytterligere styrket. Baskerløp er en litt barsk aktivitet.

– Herlig med lukten av våt mose, myr, gjørmepartier, stier, våte og tørre, brake, off piste og on piste, konkluderer Gjervik.

Hele 10 grupper på 2-3 personer valgte å løpe sammen, og deltakerne i de ulike gruppene får nøyaktig samme sluttid. Det gjør at Åsane Baskerløp blir en kjekk sosial aktivitet. Det er ingen startkontingent i løpet. men deltakerne ble oppfordret til å vippse et bidrag til Psykiatrialliansen. Psykiatrialliansen er et lavterskeltilbud med mål å få mennesker som er berørte av psykiske lidelser i aktivitet.

18 av de 36 deltakerne valgte alle de 8 fjellene. Beste herrer med 8 fjell var Kristian Eilertsen og Benjamin Knutsen med tiden 2:49. Beste kvinne ble Mariann Schei på 2:56. Vinneren av hele løpet ble Rune Kvam som løpte raskt på de 3 fjellene Geitanuken, Ulsetvarden og Toppefjellet.

I god tradisjon ble løpet avsluttet med sosial oppsummering og kaker rundt bålpannen.



Bålpannekos etter løpet. (Foto: Jan-Tore Gjervik)

Poengtabellen for Åsane Baskerløp:

Fjell Poeng Veten 7 Høgstefjellet 6 Tellavikafjellet 5 Nordgarsfjellet 4 Geitanuken 3 Ulsetvarden 2 Toppefjellet 2 Toppenippa 2 Idealpoeng 10 Tidsfradrag / tillegg per poeng 3.00% Tillegg for mindre enn 3 topper: 01:00:00

Resultatliste Åsane Baskerløp 31. oktober 2021:

Plassering Start- nummer Navn Løpstid Poeng Fradrag / Tillegg Tidsfradrag / tillegg Korrigert Slutt-tid 1 31 Rune Kvam 0:55:27 7 Tillegg: 0:04:59 1:00:26 2 23 Kristian Ellertsen 2:49:00 31 Fradrag: 1:46:28 1:02:32 2 26 Benjamin Knutsen 2:49:00 31 Fradrag: 1:46:28 1:02:32 4 32 Lars Erik N Bjørge 2:51:36 31 Fradrag: 1:48:06 1:03:30 5 20 Mariann Schei 2:56:03 31 Fradrag: 1:50:55 1:05:08 6 6 Emil Fyhn 1:01:07 7 Tillegg: 0:05:30 1:06:37 7 2 Øystein Nortveit 3:00:27 31 Fradrag: 1:53:41 1:06:46 7 3 Jan Terje Nordveit 3:00:27 31 Fradrag: 1:53:41 1:06:46 7 10 Olav Kvalheim 3:00:27 31 Fradrag: 1:53:41 1:06:46 10 5 Richard Fyhn 1:01:17 7 Tillegg: 0:05:31 1:06:48 11 21 Anders Halle Tvedt 3:00:48 31 Fradrag: 1:53:54 1:06:54 12 11 Steinar Moen 3:07:02 31 Fradrag: 1:57:50 1:09:12 13 14 Lars Engeli 3:29:38 31 Fradrag: 2:12:04 1:17:34 13 15 Caroline Christie 3:29:38 31 Fradrag: 2:12:04 1:17:34 15 1 Morten Jørgensen 3:45:38 31 Fradrag: 2:22:09 1:23:29 15 7 Jan Tore Gjervik 3:45:38 31 Fradrag: 2:22:09 1:23:29 17 4 Joar Teigland 2:03:07 20 Fradrag: 0:36:56 1:26:11 18 12 Kathrine Tvedt Lavik 3:55:12 31 Fradrag: 2:28:11 1:27:01 18 13 Bjørn Tore Lavik 3:55:12 31 Fradrag: 2:28:11 1:27:01 20 24 Robin Bjorheim 4:05:00 31 Fradrag: 2:34:21 1:30:39 20 25 Stig R A Helgesen 4:05:00 31 Fradrag: 2:34:21 1:30:39 22 16 Frode Nergård 2:40:40 24 Fradrag: 1:07:29 1:33:11 23 36 Lise Bergheim Mikkelsen 4:22:00 31 Fradrag: 2:45:04 1:36:56 24 18 Bjørn Harald Bongom 2:20:54 20 Fradrag: 0:42:16 1:38:38 25 19 Frode Sørhøy 2:37:40 22 Fradrag: 0:56:46 1:40:54 26 9 Jan Arne Salhus 3:20:19 24 Fradrag: 1:24:08 1:56:11 26 22 Ida Høstong 3:20:19 24 Fradrag: 1:24:08 1:56:11 28 17 Hanne Lilland 2:02:01 11 Fradrag: 0:03:40 1:58:21 29 8 David van Eindhoven 2:57:22 18 Fradrag: 0:42:34 2:14:48 29 29 Cedric Guibert 2:57:22 18 Fradrag: 0:42:34 2:14:48 31 35 Patrcia Flataker 1:22:00 4 Tillegg: 1:14:46 2:36:46 32 27 Pål Toft 2:57:00 11 Fradrag: 0:05:19 2:51:41 32 28 Elias Toft 2:57:00 11 Fradrag: 0:05:19 2:51:41 34 33 Amalie H Fyhn 1:39:01 4 Tillegg: 1:17:49 2:56:50 34 34 Kristin H Fyhn 1:39:01 4 Tillegg: 1:17:49 2:56:50 36 30 Bendik Kristoffersen 9:59:59 5 Tillegg: 2:30:00 12:29:59

Se også komplett resultatliste med besøkte fjell.

Noen mindre hindringer må forseres av Jan-Tore Gjervik. (Foto: Morten Jørgensen)

Se flere bilder i bildekarusellen øverst her. (Foto, hvis ikke annet er angitt: Jan-Tore Gjervik)