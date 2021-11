Både motbakkeutvalget og ultraløpsutvalget i NFIF hadde tatt ut løpere til det første felles VM i fjell- og terrengøping, som etter tidligere utsettelser var berammet til februar 2022. I et webinar tidligere denne uka ble det kunngjort ytterligere utsettelse, til november 2022. Slik vi forstår det blir det helt nye vurderinger og uttak før det kommende mesterskapet.

This joint statement by WMRA, ITRA and IAU follows on from the online conference on 3rd November 2021 hosted by World Athletics on mountain and trail running where the Thai Tourism Authority and ourselves updated Member Federations and other interested participants on the status of the 1st World Mountain and Trail Running Championships (“WMTRC”).



Unfortunately, given the ongoing uncertainty of the current situation in both the host country and worldwide, we have reluctantly had to come to the decision to make a final postponement of the event until November 2022.



Ikke så veldig skuffet

- Våre løpere er informert om utsettelsen. Jeg hadde faktisk trodd at de skulle bli mer skuffet, sier Torun Øvergaard Aarvik i NFIFs motbakkeutvalg.

- Det er kommet fram at de synes det var problematisk å finne VM form i februar, i tillegg til at de nok var litt forberedt på en utsettelse/avlysning, sier Øvergaard Aarvik, som også sier at de uttatte løperne er klar over at en utsettelse betyr nytt uttak dersom de skal delta på dette mesterskapet.

Forbundets internasjonale satsings-arrangement i 2021 var opprinnelig EM i motbakke i Portugal, men når dette ble avlyst ble fokus flyttet til VM-arrangementet i Thailand da dette ble berammet til november.



Kommer snart med nye kriterier

"Idag har vi dessverre fått beskjed fra World Athletics og IAU om at WMTRC i Chiang Mai, Thailand nok en gang er utsatt - til november 2022. Nok en gang er begrunnelsen Covid-situasjonen - nærmere bestemt at det kun er rundt 60 land som per nå kan garanteres innreise i Thailand i februar. Som dere sikkert forstår, blir det vanskelig å fastholde et uttak for et mesterskap som skal gå over ett år senere. Vi kommer tilbake med krav og kriterier for dette mesterskapet så snart som mulig", skriver John Henry Strupstad i NFIFs ultraløpsutvalg til de uttatte løperne.

De som var tatt ut til mesterskapet var Sylvia Nordskar, OSI Friidrett, Thea Hanssen, Tromsø Løpeklubb, Henriette Albon, Isfjorden IL, Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb, Anders Kjærevik, BFG Bergen Løpeklubb og Erik Sebastian Krogvig, Romsdal Randoneklubb.

En som ikke ble tatt ut fordi han ikke hadde mulighet i februar var årets norgesmester i terrengultra, Tobias Dahl Fenre fra Siljan IL. Skiskytterlandslagets smøresjef er opptatt i OL på den tiden, men øyner nå muligheten til å kvalifisere seg til mesterskapet i Thailand likevel.



Han er veldig spent på uttakskriteriene:

- Jeg har veldig lyst på VM plass og deltar gjerne på norske løp. Men virker som UTMB-uka kan trekke mye norsk deltakelse. Ser at ITRA score på norske ultra løpere skyter i været og at mange vil få plass uten lotteri til neste år. Per nå er det 44 norske løpere over 760 itra-poeng som da er regnet som elite og får registrere seg uten lotteri, jeg tror det er ca 20 flere enn i fjor, oppsummerer Tobias som gjerne vil løpe både UTMB/CCC og VM.





Noruegas løpere og ledere er klare for VM i 2019. (Foto: Erik Vangsnes)