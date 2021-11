Første fellesstart var for D/H13-16, som løp avgår i full fart, Her greide to gutter, Sondre Hafskjold, Nydalen og Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud som løp fra resten på et langstrekk og kom først til publikumsposten, I mot mål greide Jonatan Herma å få en luke og vant H13-14 med 8 sek margin til Sondre. Her fulgte Ask Felland Sætnan, Fossum på 3. plass 4,32 min bak.

I D13-14 var hele feltet samlet det meste av løpet og her ble det spurtoppgjør, som ble vunnet av Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering foran Synne Syversen Gihle, Oppsal og Tuva Berger Gjelstad, Oppsal Orientering, her skilte det kun 7 sekunder mellom de 3 beste i klassen.

Det ble også spurtoppgjør i H15-16, her ble det nok en natt o-løpseier til Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget, som vant Ola klassen i Harry Lagerts nattcup for noen uker siden. Denne gangen vant han med kun 1 sek margin til Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg, mens Fredrik Fet Andersen, Konnerud IL ble nr 3.

I D15-16 vant Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering med god margin til de to neste på listen. Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK og Hanne Wærp Hauge, Nydalen som hadde spurtoppgjør om 2. og 3. plass.

Resultater Trollnatta

Resultater Natt-o-toget

D 13-14:

1) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 33.43,

2) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 33.45,

3) Tuva Berger Gjelstad, Oppsal Orientering, 33.50,

4) Josefine Oraug Rygh, Nydalens SK, 33.55,

5) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 33.59,

6) Daniella Gjone, Sandefjord OK, 34.01.

D 15-16:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 32.55,

2) Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK, 50.27,

3) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 50.28,

4) Pauline Myklebust, IL Koll, 51.26,

5) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 55.10.

H 13-14:

1) Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL, 29.03,

2) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 29.11,

3) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 33.35,

4) Jens G. Dybvik, Stokke IL, 33.44,

5) Gaute Skjønhaug, Fet OL, 33.45,

6) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 34.21.

H 15-16:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 28.47,

2) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 28.48,

3) Fredrik Fet Andersen, Konnerud IL, 28.56,

4) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 30.07,

5) Jonathan Woodhouse, Lillomarka OL, 30.09,

6) Mathias Linløkken, Østmarka OK, 30.10.



Fornøyde vinnere av Natt-o-toget 2021





De 5 beste i hver klasse i natt-o-toget samlet til premieutdeling.