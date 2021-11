Konseptet gikk ut på at det var lagt tre korte sprintløyper på 600- 800 meter på tre skolegårdskart: Ammerud, Apalløkka og Nordtvedt før løpet ble avsluttet med bakkesprurt langs Alnaelva ved Grorudparken. Mellom skolene ble kunneen bevege seg i valgfritt tempo uten tidtakning. Det ble da intensiv orienteirng med totalt 30 poster, her var det kunne det ikke gjøres store feil uten at det fikk store utslag på resultat.

Løpet var siste løp i cupen Sprint X3M, som bestod av tre løp på to dager: Utforsprint i Asker, Natt-o-toget fra Sognsvann og dagens skolegårdssprint. Her ble dt kåret sammelagt vinnere i 4 klassr D/H13-14 og D/H15-16, i tillg var det sammenlagt for Asker og Skolesprinten for D/H11-12,

Resultater sprint



D 11-12:

1) Anna Strøm Juliussen, Sandefjord OK, 5.39,

2) Randi Fugleneb Aamand, Idrettslaget Dyre Vaa, 6.42,

3) Jenny Soma Slåstad, Raumar Orientering, 8.05.

D 13-14:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 9.58,

2) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 11.58,

3) Synne Syversen Gihle, Oppsal Orientering, 12.25.

D 15-16:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 12.23,

2) Ingrid Pedersen Holmskau, Fredrikstad SK, 14.15,

3) Martine Arntzen Haug, Østmarka OK, 14.49.

H 11-12:

1) Karl Oraug Rygh, IL Koll, 4.51,

2) Ville Emil Wingstedt, Halden SK, 5.46,

3) Sigve Nygård Fagervold, Asker Skiklubb, 5.48.

H 13-14:

1) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 10.11,

2) Jonatan Herman Lysheden-Vogt, Konnerud IL, 10.51,

2) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 10.51.

H 15-16:

1) Bjørnar Peikli, Tyrving IL, 12.08,

2) Johannes Salvesen-Lunde, IL Koll, 12.15,

3) Fredrik Fet Andersen, Konnerud IL, 12.26



Sammenlagt resultater SprintX3M

D 11-12

1 Anna Strøm Juliussen Sandefjord OK 100 100 200

2 Randi Fugleneb Aamand Idrettslaget Dyre Vaa 99 99 198

3 Julia Malathi Brox Rayamajhi Oppsal Orientering 96 97 193

H 11-12

1 Karl Oraug Rygh IL Koll 99 100 199

2 Sigve Nygård Fagervold Asker Skiklubb 100 98 198

3 Ville Emil Wingstedt Halden SK 98 99 197

D 13-14

1 Helene Scheele Nydalens SK 100 93 100 293

1 Oline Soma Slåstad Raumar Orientering 94 100 99 293

3 Synne Syversen Gihle Oppsal Orientering 95 99 98 292



H 13-14

1 Ask Felland Sætnan Fossum IF 98 98 97 293

2 Sondre Hafskjold Nydalens SK 99 99 93 291

3 Magnus Sigurdsson Stokke IL 94 95 98 287

D 15-16

1 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 100 100 100 300

2 Hanne Wærp Hauge Nydalens SK 95 98 95 288

2 Martine Arntzen Haug Østmarka OK 94 96 98 288

H 15-16

1 Fredrik Fet Andersen Konnerud IL 100 98 98 296

2 Bjørnar Peikli Tyrving IL 96 97 100 293

3 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 99 99 90 288