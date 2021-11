Løparar frå Dimna IL vann begge klassane.

Olger B. Pedersen persa og klarte 25.50, noko som gjer han til den 12. beste i dette løpet nokon gong (han hadde frå før 16. plassen). Pedersen har slite mykje med skadar dei siste åra, så at han persa i dag var inga sjølvfølgje – men desto kjekkare!

Gledeleg var det også at Jan Endre Rise frå Hareid IL persa seg med rundt eit minutt og tok andreplassen på tida 27.13. Dette var eit av mange høgdepunkt i det som har vore ein strålande sesong for mr. Rise. Eit godt bevis på at ein kan gjere store sportslege framsteg sjølv om ein er oppe i 40-åra.

Dameklassen var det Maria Ringstad som vann, no med tida 31.39. Ho klatrar dermed frå 12. til sjuandeplass på kvinnelista.

Arrangørklubben hadde også ei pallplassering blant damene, der Oda Renate Topphol Midtflø vart nummer tre.

Kort oppsummert var det god deltaking og godt humør over heile linja. Ikkje minst kjekt å sjå både mange nye og mange gamle løparar. Neste løp går om fire veker.



Fullstendig resultatliste og mange bilete frå dagens løp ligg på Hareid IL sin facebookprofil.





Topp tre damer. Fra venster Oda Renate Topphol Midtflø, Maria Ringstad og May Nesheim. Foto: Arrangør.



Topp tre herrer. Fra venstre Jan Endre Rise, Olger Pedersen og Knut Vikebakk. Foto: Arrangør.