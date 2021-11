Kullamannen er et løp som arrangeres i Skåne i Sverige hver høst. Det er Sveriges største 100-milesløp, og løypa er beryktet som en særdeles vakker løype. Man starter ved stranden i Båstad, der man springer en liten runde, før man igjen passerer startområdet. Deretter følges Skåneleden langs havet mot Torekov, Vejbystrand og Ängelholm. I begynnelsen springes det ganske flatt ved havet, og ofte har man en ganske kraftig motvind å jobbe med (eller mot).



Etter Ängelholm går løypa inn i skogen, og man får litt ly for vinden, før man igjen skal tilbake mot havet, over kubeiter og nordover mot Kullaberg. På selve Kullaberg går løypa nesten fire ganger rundt, og samtidig oppover til toppen.





Det er nydelig langs stranden i Kullamannen, og ofte mer vind enn akkurat på dette bildet. (Foto: Gro Siljan Hjukse)



4 distanser

Kullamannen byr på fire distanser, hvor den lengste er klart mest populær. "Ultra 100 Miles" kalles "Heaven, sea and hell". 100 miles er jo 161 kilometer, men det er en kjent sak at løypa er en god del lengre enn dette. Totalt skal man forsere 2700 høydemeter gjennom denne lengste løypa. "Sprint Ultra" er navnet på den noe kortere distansen. Noen sprint i ordets rette forstand, er det nok ikke snakk om, da løypa er 100 kilometer lang. "Siberian Ultra" er akkurat halvparten, med sine 50 kilometer. Og vil du kun løpe en drøy halvmaraton, så er kanskje "Dödens Zon" noe for deg. Der er løypa 22 kilometer lang.





Klokkas klare tale. Kullamannen er minst 100 miles (161 km) (Foto: Gro Siljan Hjukse)



Svenske Anna Carlsson til topps på 100 miles

I Kullamannen 2018 løp Anna Carlsson sin første 100-mileskonkurranse. Og hun løp såpass bra at hun vant, til tross for at hun gjorde en god del feil underveis. Den gangen hadde hun aldri løpt så langt, og visste egentlig ingenting av hva hun hadde begitt seg ut på. Hun forteller til Kullamannens hjemmeside, at hun faktisk setter mest pris på den siste halvdelen av løpet, dersom man har truffet riktig med farten fra starten. Og traff riktig, det gjorde hun nok i år, for Carlsson vant også denne gangen. Johanna Bygdell og Anna Ståhlkloo (begge fra Sverige) ble nummer to og tre, og på fjerdeplass finner vi vår egen Gro Siljan Hjukse.



Gro Siljan Hjukse

Etter å ha løpt både Oslo-Bergen, Rondane100 og Molde7topper i år, tenkte Gro Siljan Hjukse at løpsseongen kanskje var over for denne gangen. Helt til hun fikk en melding fra sin kompis Thomas, som fortalte at han hadde startnummer til Kullamannen, og lurte på om hun også ville være med. Og som hun selv skriver på bloggen sin: "Et løp med regn og tåke langt sør i Sverige fristet".



Det gikk slik at Gro ble med på lasset til Sverige, og etter hvert ble de ni norske løpere som tok inn på en hytte i Sør-Sverige. De var spente på forhånd, ettersom prosentandelen på gjennomføring var såpass lav som 30 prosent, men det var også noe av det som trigget gjengen. Hennes egen løpsrapport kan du selv lese på bloggen, og vi har vært så heldig å få en liten stemningsrapport på video. Den kan du se nedenfor.





Samuel Fredrikson, Thomas Øderud og Gro Siljan Hjukse er klare for eventyr. (Foto: Gro Siljan Hjukse)





Herlig stemning med solnedgang over Skåne. (Foto: Gro Siljan Hjukse)



Stemningsrapport fra Skåne og Kullamannen 2021

Gledelig er det at hele hytta med sine ni norske løpere, kom seg gjennom Kullamannen 100 Miles. resten av helga gikk med til kos på hytta og påfyll av karbohydrater.





Se Kullamannen 2021 gjennom Marcus Kjellbergs linse

Marcus Kjellberg er en svensk løper som nylig har funnet gleden ved å løpe ultraløp. Han er spesielt glad i opplevelsene, eventyrene og samholdet. Han sier selv at det å løpe langt handler om så mye mer enn å kun løpe. Det handler også om å planlegge energiinntak, håndtere søvnløshet med mer. Og for hans del handler det også mye om å håndtere sykdommen diabetes type 1. Når han ikke løper langt, så sykler han gjerne mountainbike med sine tre gutter, eller finner på noen eventyr ute i naturen.



Vi har fått lov til å legge ut hans flotte videorapport fra årets versjon av Kullamannen. Sett av 23 minutter, og få med deg dette løpet, som faktisk ser ut som et skikkelig eventyr! Du kan også besøke Marcus sin Youtubekanal, hvor du finner mye fint fra løpingens verden.







Resultater 100 Miles // Damer





Resultater 100 Miles // Herrer



Resultater 100 Kilometer // Damer





Resultater 100 Kilometer // Herrer







Herrar 50 km

Erik Anfält, 5:03:02

Gerhard Kaufmann, 5:04:23

Alexis Bilak, 5:19:32



Damer 50 km

Sara Rais, 6:42:18

Emma Lindberg, 6:43:06

Hana Dobsicek Trefna, 7:13:23



Dödens zon herrar

Jonatan Fridolfsson, 1:47:06

Martin Adolfsson, 1:51:49

Kim Rörvik, 1:54:41



Dödens zon herrar

Tilde Jensen, 2:14:24

Jenny Nae, 2:22:07

Malin Rentner, 2:26:18

SE ALLE RESULTATER HER