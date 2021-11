Refleksløpet ble gjennomført i Baneheia i dag, mandag 15.11. Det var start og mål på Fant Olsen, og løypa var ei rundløype på 4,1 km. Det var forbi Svarttjønn, langs det ytterste i Baneheia til 2. stampe, langs 3. stampe ved toalettene og tilbake til Fant Olsen.

Folk koste seg i Baneheia, og selv om det var surt, så var det noen som så sitt snitt til å varme seg ved opptent bål på Fant Olsen.

John Torgeir Roland (54) varmer seg ved bålet

Det er mørketiden nå, og det betyr at det mørker fort i tussmørket, og så blir det også skikkelig mørkt. Men det problemet unngikk deltakerne ved å løpe med hodelykt, og dermed kunne de se hvor de løp! Fellesstarten på tid var klokken 18.00.

Det duskregnet litt ute i det fri i dag, men stemningen, humøret og smilene lovet bra for jula!

Vi tok en prat med vinneren av løpet, og med 3 øvrige deltakere.

Andreas Dolmen (52) Vinneren av løpet

Hva synes du om løypa og løypevalget her i dag?

-Det var ei fin løype, og det var litt sleipt enkelte plasser. Jeg byttet til terrengsko like før start, og det var en lurt valg. Og det var både bra og gøy å løpe!

Hvordan løper man fort og lurt i denne løypa?

-Man må ikke åpne for hardt. Og så bør man holde et jevnt og høyt tempo, om man klarer det. Og så er det lurt å ha litt krutt igjen til slutten!

Hva synes du om å ha løp nå som de ordinære karusell-løpene er avsluttet for sesongen?

-Det var ikke Refleksløp i fjor på grunn av korona-viruset. Og så er løpet ca. 1 måned etter avslutningen av karusellen, og ca. 1 måned før nyttår. Så det er noe å motivere seg til, om man ønsker å holde trening og konkurranse vedlike.

Mona Kristensen (53) Deltaker

Hva er hannhunden Milo for deg?

-Den er selvrensende, og den har en herlig pels, og jeg liker å kose med den.

Hvorfor heter det Refleksløpet?

-Det er fordi vi løper med hodelykt, og vi løper etter reflekser som er satt ut i løypa på de stier som er valgt.

Hva ønsker du med dette løpet?

-Det er å gjennomføre og å verve tre venninner til å begynne å løpe i karusellen.

Hva markerer Refleksløpet?

-Det er mørketida kombinert med julekos. Det er flott med julegløgg og vinterkos. Løypa er bra merket, og det er ikke mange røtter i den, og det setter jeg stor pris på!

Hva mener du om Refleksløpet?

-Jeg er fornøyd med løpet, og dermed kan jeg senke skuldrene. Dette løpet blir godt mottatt flere steder, også i styret for Agder Fylkeskommune, der jeg er med. Vi håper at mange vil delta, og at det kommer flere fra år til år. Dette er et bra og positivt løp. I 2022 blir dette løpet også utenom organisert tidtaking. Og så kan man følge med på Facebook og på andre sider der det er informasjon om dette løpet, og det er mange sider på nettet som er veldig bra.

Robert Coward (62) Deltaker

Har du noen gode ønsker for din løpeform fremover?

-Det viktigste er at jeg holder meg frisk, og at jeg er skadefri. Jeg har vært litt skadet i legger og i akilles.

Hva synes du om Refleksløpet?

-Det er kjempegøy. Jeg kommer til dette løpet uansett vær! Jeg stiller uansett. Det er gøy å løpe med hodelykt i mørket, og det har jo blitt en tradisjon her i Kristiansand etter hvert!

Har du mange som du kjenner i karusellen?

-Ja, jeg kjenner mange. Men jeg trener mest alene, og det varierer mellom 1-4 ganger i uka. Jeg er en trimmer og en gammel orienteringsløper!

Lars Helge Fossdal (61) Deltaker

Hva synes du om løp og konkurranser i denne mørketiden?

-Det er greit å løpe. Og så er det fint om det er noen reflekser som kan vise oss veien rundt. Jeg løper en del med Team Mosjon! I dag bruker vi hodelykt på grunn av mørket. Og i løypa i dag kan man løpe uten hodelykt den første halvdelen, men i den andre og siste halvdelen, så bør man ha hodelykt. Det er for risikabelt å løpe uten, siden man bør se hvor man tråkker og løper.

Hva liker du med det sosiale i miljøet?

-Det er bra, og jeg setter pris på å være sammen med andre. Det er mange positive mennesker å møte og å treffe, og jeg setter pris på å slå av en prat!

Hvordan var det å løpe her i dag?

-Nå har jeg løpt gjennom løypa, det var en rolig joggetur, og jeg ønsker å løpe en runde til. Det er gøy, spennende og givende! Og så blir formen god! Og arrangementet her i dag er fint og profesjonelt organisert.

Er trening alltid viktig for deg?

-Ja, det er det! Og jeg trener minst 3 ganger i uka. Jeg løper langt i helga, og ellers løper jeg korte distanser. Og jeg trener også av og til intervall med Team Mosjon!

Og tradisjonen tro, så fikk vi besøk av jobbnissen med en sekk med pakker. Og julenissen var John Magnus Humborstad (72)! Det var det mange som satte pris på nå i tiden før julen kommer!

John Magnus Humborstad som nisse.

Kondis trenger din støtte

Takk for at du er medlem og slik bidrar til at Kondis kan fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene falt bort, og vil du gi oss et ekstrabidrag, vil vi være takknemlige for det.

​

Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957