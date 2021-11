Sätila Trail er et terrengløp som foregår i Sätila som ligger tre mil utenfor Gøteborg. Arrangørene tilbyr hele fem distanser her: 5, 10, 22, 43 og 85 km. Og det var i den lengste løypen at det ble norsk seier ved Patrick Stangebye på førsteplass og Sindre Buraas på andreplass.

15 beste menn 85 km:

Plass Startnr. Navn Nat Klubb Stage Tid 1 41 Patrick Stangbye NOR Untold Movement Lygnernslingan 85 km 7:46:22 2 3 Sindre Buraas NOR Untold Movement Lygnernslingan 85 km 7:48:17 3 59 Dennis Källerteg SWE VETLANDA Lygnernslingan 85 km 8:08:31 4 44 Rasmus Persson SWE UNDERSÅKER Lygnernslingan 85 km 8:27:22 4 20 Sami Vaihoja SWE Altra Team Red Lygnernslingan 85 km 8:27:22 6 45 Erik Lindkvist SWE Sjövalla FK Lygnernslingan 85 km 8:44:45 7 5 Pontus Dymén SWE Theocrgym IF Lygnernslingan 85 km 8:54:17 8 49 Ulf Johansson SWE Mölndal Outdoor Lygnernslingan 85 km 9:05:24 9 60 Karl-Fredrik Andersson SWE SÄRNA Lygnernslingan 85 km 9:16:37 10 57 Richard House GBR Mi sen Lygnernslingan 85 km 9:35:06 11 65 Jakob Imberg SWE Horred SK Lygnernslingan 85 km 10:00:21 12 18 Niklas Blomquist SWE GÖTEBORG Lygnernslingan 85 km 10:05:25 13 10 Mattias Kristensson SWE HÄLLINGSJÖ Lygnernslingan 85 km 10:15:02 14 56 Pontus Danielson SWE HOVÅS Lygnernslingan 85 km 10:19:35 15 23 Klas Johnsson SWE Sisjön Swimrun Lygnernslingan 85 km 10:27:03

Norske deltakere i Sätila Trail:

Plass Startnr. Navn Nat Klubb Stage Tid 2 198 Lars-Kristian Eriksen NOR SARPSBORG Marabanan 43 km 3:33:57 3 217 Petter Natås NOR Tøde Sport / Straye Waterwell Marabanan 43 km 3:37:26 3 218 Tobias Øgrim NOR Tøde Sport Marabanan 43 km 3:37:26 1 41 Patrick Stangbye NOR Untold Movement Lygnernslingan 85 km 7:46:22 2 3 Sindre Buraas NOR Untold Movement Lygnernslingan 85 km 7:48:17



