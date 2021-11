World Athletics fortelling om Grete Waitz starter allerede med oppveksten da Grete Waitz lekte politi og tjuv med sine to eldre brødre. Fra et intervju med henne i Women@Google-serien, gjengis følgende:

"Jeg husker at jeg hvis jeg var en av tjuvene, var det ingen som ønska å være politi, for de klarte ikke å fange meg. Da jeg fortalte foreldrene mine at jeg ville begynne med friidrett og delta i løping og hopping, syntes ikke de at det var noen god ide."

Grete begynte med friidrett som 13-åring, og allerede 4-5 år seinere var hun så god at hun ble tatt ut på landslaget – til farens store overraskelse. Etter det var han hennes største fan, og det var til og med greit for han at hun slutta å spille piano, noe som opplevdes som en stor seier for Grete.



Men det skulle komme langt større seire og opplevelser. Først som bane- og terrengløper, og etter hvert som maratonløper. Jack Waitz, som også er med i tegneserien, visste at det var på lange distanser hun hadde sitt største talent, og er sitert på følgende vis:

"Hun trente på mange måter som en maratonløper allerede mens hun fremdeles løp 1500 m. Hun løp mye, og lå i snitt på 160 km i uka."

Jack var også sentral da Grete fikk sin maratondebut i New York i 1978 – uten at det var bare takk å få fra Grete for det forslaget:

"Jeg gifta meg med i 1975 med treneren min, som også var min manager og som tok seg av det meste. Han heter Jack. Sjøl om jeg ønska å drepe han etter min første maraton, er vi fremdeles gift", fortalte Grete i et intervju i 2007.



Aldri mer: Den etter hvert kjente scenen der Grete kasta skoen i hodet på Jack etter maratondebuten i New York er også med. (Tegning: ©Christel-Saneh)



Om Gretes betydning for kvinners muligheter til å drive idrett uttaler Liz McColgan som i en periode ble trent av Grete Waitz:

"Grete var en stor inspirasjon. Hun var målbevisst, fokusert og lidenskapelig opptatt av løping og trening. Dette skinte gjennom hver gang vi løp i lag. Hun lærte meg å være litt mer tålmodig og ikke så tøff mot meg sjøl på trening, for at jeg skulle prestere best mulig. Hun var en flott person å ha rundt seg når du var nervøs da en prat med henne ville roe deg ned. Det var en ære for meg å kunne kalle henne min trener," forteller McColgan som fikk en strålende karriere og tok VM-gull på 10 000 m i 1991.

Grete Waitz ble på sin side tidenes første verdensmester på maraton, og hun har hele fem VM-gull i terrengløp og ni seire i New York Marathon. Og det er bare noen av de mange høydepunktene i hennes utrolige løpekarriere.



Historien om Grete Waitz i form av både tekst og tegninger hos WA



Mer om kunstneren bak serien, Christel Saneh





Forbilde: Grete Waitz døde av kreft i 2011, og bildet på forsida av Kondis som hedret hennes minne, var fra maratonløpet i OL i 1984. Der løp hun inn til sølvmedalje. (Foto: Mark Shearman)