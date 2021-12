Maryna Novik kombinerte maraton, besøk hos sin søster i USA og en feiring av 40-årsdagen litt på forskudd. Maratonløpet gikk i Rehobot Beach i Delaware, en liten ferieby med 1400 innbyggere som ligger helt ute mot Atlanterhavet. Washington DC er nærmeste store by. Løpet har både maraton og halvmaraton på programmet. I 2019 fullførte 846 maratondistansen mens 1743 løp halv.

Dette sa Maryna rett etter løpet:

"I did it! 2.52.25. Løp med negativ split, 1.26+ og 1.25+. Var nummer tre til 32 km. Plukket så ei dame og så den andre dama rett før 35 km. Gode forhold. Veldig variert løype, med asfalt, planker, grus (en god del). Løpt stor sett alene, Ble nr. 14 totalt inklusive menn. Løypeprofilen er flat.



De beste damene på maraton:







En glad vinner: Maryna Novik fra Vikedal og IF Klypetussen. (Foto: privat)





Rehoboth Seashore Marathon ble som så mange andre løp rundt om i verden avlyst i 2020. Til årets løp var det 2607 påmeldte, noe som er noen færre enn til løpet i 2019.