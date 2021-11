På førstkommende søndag, den 21. november, blir det igjen fakkeltog til Løvstakken. I mørket blir det tur opp til toppen av Løvstakken, bare opplyst av hodelykter og fakler. Der blir det samling rundt fyrverkeriet som skal lyse opp i høstmørket.

Arrangementet er åpent for alle, og deltakerne får medalje, startnummer, gløgg og pepperkaker.

Ved å delta støtter man Kreftforeningen sitt arbeid, 50% av deltakeravgiften går til dette formålet.

Det er ildsjelen Patricia Viviana A. Flataker som står bak dette spesielle arrangementet. Det har blitt arrangert årlig siden 2012, med unntak av i fjor da det ble avlyst på grunn av koronapandemien. Fakkeltoget på Løvstakken ble sist arrangert i 2019 da de fikk over 500 personer til fjells i høstmørket.

Det er ganske unik friluftsopplevelse som venter deltagerne i Fakkeltoget på Løvstakken: det er jo ikke vanlig med fjellturer med barn i høstmørket i november, men her inviteres folk i alle aldre til å bli med. Det er ikke tidtaking, her er det magien med fakler i mørket og byens lys under seg som skal oppleves.

Patricia Viviana A. Flataker elsker å arrangere, og fortalte til Kondis i 2019 at hun er genuint opptatt av å lage arrangementer som gir deltakerne gode friluftsopplevelser.

Mer informasjon om Fakkeltoget på Løvstakken:

Fakkeltoget på Løvstakken

Facebooksiden til Fakkeltoget på Løvstakken

Datoen for arrangementet er 21.11.21

Fyrverkeriet sendes opp kl. 17.15.

Det er medalje til alle og t-skjorte til de første 500 påmeldte.

Masse gøy for barna i løypen.

Servering på Magic Hotel Solheimsviken fra kl. 18.00-20.00.

Løypen er ca 2 km og har start fra Løvstakkveien 51, fra ca. kl 15:30.

Priser:

Barn: 50,-

Ungdom: 75,-

Voksen: 100,-

Fakler: 40,- pr. stk.

T-skjorte til de 500 første påmeldte.

Påmelding: https://signup.eqtiming.com/?Event=fakkeltog



Her er Patricia Viviana A. Flataker (til høyre) sammen med Liv Rolland og deler ut medaljer på toppen av Løvstakken. (Foto: Arne Dag Myking)