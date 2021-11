Mannen som stod for den beste norske prestasjonen heter Erlend Nydal, og 2.31.20 gav han en femteplass totalt. Løpet som gikk 14. november, ble vunnet av greske Gkelaouzos Konstantinos på 2.16.49.

Erlend Nydal løp maraton på 3.31.15 under Perseløpet ved Gardermoen i fjor høst, og med bare 5 sekunder dårligere tid nå i ei atskillig tøffere løype, så indikerer det fin framgang for 29-åringen fra Asker. Løypa inn mot Athen er langt fra flat, og ofte må løperne også slite med varme forhold. Løyperekorden for menn er på 2.10.37, satt av kenyanske Felix Kandie i 2014, mens bestetida for damer er så å si identisk med den Nydal hadde nå - 2.31.06. I år ble kvinneklassen vunnet av Gloria Privileggio fra Hellas på 2.41.30.

Beste norske kvinne ble Nina Pedersen som løp på 3.53.39. I alt fullførte 19 norske maratonløpet, og vi har i resultatlista også tatt med Oslo-bosatte Yiannis Filolias som tok turen til heimlandet og løp på 3.13.23.

I tillegg til maraton stod det også 10 og 5 km på programmet, og en norsk mann løp 10 km og to norske kvinner løp 5 kilometeren.





Erlend Nydal har bakgrunn som skiløper, men løper fort i både terrenget og gatelangs. Her ser vi han under Sjusjøløpet i 2019 der han ble nummer to. (Foto: Rolf Bakken)



Målgangen for Athen Marathon foregår på historisk grunn, inne på Olympiastadion fra OL i 1896. (Foto: arrangøren)



Maraton menn 1 GKELAOUZOS KONSTANTINOS 02:16:49 Male - 1990 (M) - GRC ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 2 MPOURIKAS PANAGIOTIS 02:22:33 Male - 1990 (M) - GRC ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3 PITSOLIS CHARALAMPOS 02:24:05 Male - 1993 (M) - GRC ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 4 MEROUSIS CHRISTOFOROS 02:29:58 Male - 1982 (M35) - GRC ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ.ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 5 ERLEND NYDAL 02:31:20 Male - 1992 (M) - NOR … Steinsland Gjermund 02:45:16 Male - 1992 (M) - NOR Kristiansand Løpeklubb Bjornson Espen 03:00:31 Male - 1994 (M) - NOR Team Rogaland FILOLIAS IOANNIS Male - 1975 (M45) - GRC ANTIPAROS EN PLO 03:13:23 Fanebust Thomas 03:19:39 Male - 1985 (M35) - NOR Eiendomsmegler 1 Totland Hallvard 03:31:32 Male - 1968 (M50) - NOR Eikesdal Advokatfellesskap Ander Hans Henrik 03:42:44 Male - 1977 (M40) - NOR Kolbotn SK Lenschow Eivind 03:45:26 Male - 1993 (M) - NOR Brovold Geir Tonny 03:48:49 Male - 1972 (M45) - NOR Ohnstad Antonio 03:59:19 Male - 1981 (M40) - NOR Wiik Jon Ivar 04:08:51 Male - 1996 (M) - NOR Etne IL Andersen Frode Overland 04:10:49 Male - 1972 (M45) - NOR Sundfaer Kjetil 04:14:44 Male - 1995 (M) - NOR Aksla IL Johansen Runar 04:15:03 Male - 1995 (M) - NOR Steiro Bendik 04:45:00 Male - 1997 (M) - NOR Froensdal Oeystein Silde 04:49:51 Male - 1995 (M) - NOR Firda Media Skogen Oddmund 04:59:47 Male - 1995 (M) - NOR Jensen Kristian Oie 05:15:23 Male - 1968 (M50) - NOR HBL Maraton kvinner 1 PRIVILEGIO GLORIA-TZIOVAN 02:41:30 Female - 1988 (F) - GRC ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 ASIMAKOPOULOU AIKATERINI 02:48:12 Female - 1982 (F35) - GRC ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 3 KONSTANTINOPOULOU VASILIKI 02:51:32 Female - 1996 (F) - GRC ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 CEKINI SONIA 02:52:35 Female - 1976 (F45) - GRC ΦΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 5 ZIEMONS Kristina 02:52:51 Female - 1984 (F35) - DEU Ski-Keller Kaulard&Schroiff … 154 Pedersen Nina 03:53:39 Female - 1980 (F40) - NOR 490 Brynhildsen Terese Glosli 05:31:11 Female - 1972 (F45) - NOR Norske 10 km menn ARNULF MAREN CHRISTINE 00:54:21 Female - 1981 (F40) - NOR Norske 5 km kvinner Krageboen Hilde 00:31:26 Female - 1976 (F45) - NOR AIG Bringsli Solveig 00:46:28 Female - 1961 (F60) - NOR Team Bringsli



