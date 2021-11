Perseløpet gikk av stabelen søndag 21.11 i Kristiansand, og start og mål var ved Gumpen. Deltakerne måtte hente startnummer i god tid før selve løpet. Det var overskyet vær, men sola tittet igjennom noen ganger. Og det var oppholdsvær og kaldt for årstiden før, under og etter løpet. Men deltakerne trivdes, og det var riktig så bra oppmøte.

Starten var klokken 11.00 for 10 km, og klokken 11.11 for 5 km.



Fra starten på 5 km.

Det var to slags distanser på programmet, 5 km og 10 km. Håvard Wedege (25) vant 5 km, mens Kristian Frøyen (28) vant 10 km. Og ellers var det mange som løp fort, men noen tok det også som en tur. Og folk likte seg langs Setesdalsveien denne søndagen i november.

Noen deltakere i løypa.

Vi tok en prat med vinneren av 5 km og 10 km etter løpet. Og vi snakket også med to øvrige deltakere og med arrangøren før selve løpet.

Håvard Wedege (25) Vinneren av 5 km

Hvordan kommer man høyt opp på resultatlista i dette løpet?

-Man må løpe jevnt og fort. Løypa var veldig fin og flat, så det var mulighet for å sette noen gode tider og perser for året. Og det var et flott arrangement. Så familien Bøen skal ha all hyllest og takk.

Hva skal til for å bli god i løping?

-Man må legge ned noen km med trening hvert år. De fleste blir bedre til å løpe om de løper mer.

Kristian Frøyen (28) Vinneren av 10 km

Hva gjorde utslaget for de beste og nest-beste her i dag?

-Det er ei lett og god løype. Jeg hadde med samboeren min på laget i dag, og hun syklet i fronten under løpet. Dette er et uoffisielt løp, men det gir en god indikator på formen.

Hva synes du om dette Perseløpet i Kristiansand?

-Det var utrolige gode forhold. Det var god stemning i løypa, både fra folk som heiet på oss, og fra noen av de andre deltakerne. Dette er et lavterskeltilbud, så alle uansett stand, stilling og form kan være med. Og det er ei fin løype!

Har du mulighet for å hevde deg blant de beste løperne i Norge?

-Ja, for så vidt! Jeg ønsker å bryte 32 minutters grensa neste år på 10 km, og dermed klarer jeg NM-kravet!

Jørgen Henriksen (24) Deltaker

Har du sett fram til dette løpet?

-Ja, det har jeg! Og dette løpet er veldig fint. Det er det siste løpet for året her i Agder før nyttår. Og fordelen med dette er at man får en lang og god sesong med løping i Kristiansand!

Hva slags innstilling har du til dette løpet her i dag?

-Jeg stiller opp og deltar. Og så håper jeg på bra oppmøte, og at jeg får en fin tur gjennom løypa!

Har du noe konkurranseteft?

-Ja, litt. Det er artigere å konkurrere enn bare å jogge sammen med andre. Men samtidig liker jeg at mange er med, og at vi løper sammen og trives med trimmen!

Har du noen forventninger om å perse under Perseløpet?

-Ja, jeg vil prøve, men det er ingen selvfølge. Det er ei rask løype, og mange vil nok sette personlige rekorder, hvis de er godt trent. Og det er idéen med Perseløpet. Man skal sette pers!

Erik Elias Fiskvik (9) Deltaker



Har du løpt noen løp i Kristiansand etter sommeren?

-Ja, jeg har vært med på Sommerløpet og Rosa sløyfe-løpet. Jeg løp 5 km hver gang. Og så løper jeg ellers først og fremst friidrett og på bane.

Hva ønsker du med Perseløpet her i dag?

-Jeg har tenkt å løpe fort, og jeg vil derfor løpe under 20 minutter på den løypa som er 5 km! Da blir jeg fornøyd!

Christian Bøen (39) Arrangør fra Kristiansand Løpeklubb

Hva slags opplegg venter deltakerne her i dag?

-Dette er et lavterskeltilbud. Vi begynte med Perseløpet i Kristiansand i fjor! Og tanken er at løpet skal gå når det ikke er andre arrangementer på kalenderen. I dag kan man velge å løpe enten 5 km eller 10 km, og det er opp og ned Setesdalsveien med start og mål ved Gumpen. Og deltakerne vender ved halvløpt løp!

Er det lett å sette pers i dette løpet?

-Ja, og det er derfor det heter Perseløpet. Og erfaringen har vært at flere setter personlig rekord på disse distansene! Og vi har dette løpet når ikke det er karusell!

Hva er poenget med Perseløpet?

-Det er et tilbud for de som ønsker trening og å konkurrere. Vi hadde et perseløp i vår, og vi har dagens løp nå på høsten. Det er bråstopp med løp når vi kommer sent ute på høsten. Så derfor er det behov for et løp som dette akkurat nå! Fordelene er at det er et gratis arrangement, og man kan løpe gjennom hele sesongen! Det setter mange pris på!