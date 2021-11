Etter avlysningen i fjor klarte Patricia Viviana Alme Flataker å få med over 500 barn og voksne til årets Fakkeltog på Løvstakken, omtrent like mange som deltok siste gang det ble arrangert for to år siden. Etter mye regnvær den siste tiden var det denne dagen slått om til nesten perfekte forhold for en fjelltur som man ellers ville advart mot: en fjelltur for barn i mørket senhøstes. Det var klart vær, måneskinn og nesten stille. Det eneste problemet var at minusgradene hadde lagt noe is enkelte steder i løypen, men det så ut til at alle kom seg greit ned fra fjellet.



Det var mange folk på toppen av Løvstakken da skumring ble til nattemørke.

Turen opp til Løvstakken startet i dagslyset, men det ble raskt mørkt og det ble en skikkelig stemningsfull stund rundt bålene som var tent opp på platået litt nedenfor toppen. Og nedenfor glimret Bergens mange lys, som en god kontrast til nattemørket på fjellet.

Det var mange barnefamilier som her fikk en friluftsopplevelse litt utenom det vanlige, opp til Løvstakken og ned igjen.

Det var ikke fyrverkeri denne gangen, men flere store bål nedenfor toppen var et fint samlingspunkt, og det ble stekt pølser på bålet.

Etter turen ned var det samling på hotell Magic Hotel Solheimsviken, her var det både servering og utdeling av diplomer. Og jammen kom det ikke en nisse også!

Både fakler og hodelykter kom godt med når man skulle ned fra fjellet.

Patricia Viviana Alme Flataker har hatt med seg en god gjeng av frivillige som har jobbet for å tilrettelegge dette arrangementet. Men det er nok Patricias energiske engasjement som har gjort at det hele har blitt så vellykket og populært.

Det er jo ikke gitt at man får barnefamiliene på fjelltur i høstmørket, men alle trenger og ønsker seg sikkert noen utfordringer.

Patricia Viviana Alme Flataker kan dagen etter fortelle at Fakkeltoget på Løvstakken ble svært vellykket:

– Jeg har aldri fått så mange og gode tilbakemeldinger fra deltakende før.

Og hun er tydelig på at dette har vært en stor jobb fra mange frivillige som har arbeidet med å lage til dette spesielle arrangementet:

– Jeg hadde aldri klart det uten all god støtte fra både familie og venner. Den innsatsen de frivillige la ned i forbindelse med årets arrangement er helt vanvittig, understreker Patricia.

– Det finnes ingen ord som er nok dekkende. Noen bar ved, noen bar pølser, noen bar medaljer, noen satt i sekretariatet, noen var kanin, noen var nisse, noen delte ut startnummer dag etter dag, noen handlet, noen tok seg av bestillinger, noen skrev diplomer til barna, noen laminerte, noen merket løypen, noen kjørte ærend, noen ryddet hele løypen dagen etter og noen sa bare "sett meg i arbeid".... Når noe ikke gikk som planlagt eller ønsket, så de kun løsninger og hev seg rundt, sier en begeistret Patricia Viviana Alme Flataker.



Patricia Viviana Alme Flataker sammen med tre av de frivillige som sørget for at Løvstakken opp ble arrangert: Morten Jørgensen, Knut Oen og Jan-Tore Gjervik.

