Distanser fra 16 til 115 km stor på programmet da Madeira Island Ultra-trail ble arrangert i helga.



På den lengste distansen, 115 km som også inkluderte 7000 høydemeter, tok Kirsten Amundsgård en sterk 2. plass totalt i kvinneklassen da hun løp på 17:57:17.



På instagram etter løpet skrev Amundsgård følgende om sin 2. plass:

– For en dag! 2. plass på Madeira var mer enn jeg turte drømme om. God start på løpet og gode bein gjennom natta. Men jeg merket virkelig mengden med høydemetre fra rundt km 70. Ble forbiløpt og mistet 3. plass ved rundt 80 km. Prøvde da bare å holde et jevnt tempo for å beholde 4. plass til mål. Men med 15 km igjen så jeg 3. plassen var innen rekkevidde og følte at jeg fikk fornyet styrke til å sette inn en 15 km langspurt. Endte opp med å løpe meg opp på 2. plass kun 2 km før mål. Nå gjør alt vondt, men det er verdt det.



Vinner ble amerikanske Hillary Allen på 17:18:26, og på plassen bak seg hadde Amundsgård russiske Ekaterina Mityaeva på 17:58:55.



Av de totalt 210 fullførende deltakerne var det kun 18 menn (og altså 1 kvinne) som var raskere enn Amundsgård.



For Norge på 115 km stilte også Ninette Banoun. Den erfarne veteranen kom på 17. plass totalt av kvinnene ved å løpe på 28:31:58.



Også i herreklassen på 115 km var det to norske deltakere. Fred Andersen kom der på 81. plass med 23:48:14, mens Magnar Nedland kom på 106. plass på 26:12:35.



Vant herreklassen gjorde tyske Hannes Namberger på 14:00:36. Russiske Dmitry Mityaev kom på 2. plass med 14:41:49, mens Jean-Philippe Tschumi fra Sveits tok 3. plassen med 14:49:28.



De 10 beste kvinner totalt på 115 km

Plass Navn Nasjon Tid 1 Hillary Allen United States of America 17:18:26 2 Kirsten Amundsgaard Norway 17:57:17 3 Ekaterina Mityaeva Russian Federation 17:58:55 4 Sabrina Stanley United States of America 18:18:57 5 Emily Vaudan Switzerland 19:17:00 6 Sophie Grant United Kingdom 19:38:47 7 Noélie Monney Switzerland 20:44:41 8 Manuela Vilaseca Brazil 20:48:17 9 Maria Abreu Portugal 21:46:17 10 Nicole Bitter United States of America 23:33:01 … 17 Ninette Banoun Norway 28:31:58



De 10 beste menn totalt på 115 km

Plass Navn Nasjon Tid 1 Hannes Namberger Germany 14:00:36 2 Dmitry Mityaev Russian Federation 14:41:49 3 Jean - Philippe Tschumi Switzerland 14:49:28 4 Aleksei Tolstenko Russian Federation 14:59:14 5 Robert Hajnal Romania 15:10:16 6 Sam Mccutcheon New Zealand (Aotearoa) 15:15:38 7 Beñat Marmissolle France 15:23:47 8 Ryan Sandes South Africa 15:37:38 9 Maxime Grenot France 15:37:39 10 Gregory Vollet France 15:45:12 … 81 Fred Andersen Norway 23:48:14 106 Magnar Nedland Norway 26:12:35

2. plass til Yngvild Kaspersen på 85 km

Også i den 85 km lange løypa ble det en sterk 2. plass til Norge i kvinneklassen. Her ved Yngvild Kaspersen som løp inn på 11:47:21. Vinner i kvinneklassen var franske Marion Delespierre på 1:17:58, mens 3. plassen gikk til tyske Lisa Risch på 12:51:55.



På instagram etter løpet skrev Kaspersen følgende:

– Så glad for å være tilbake på stiene igjen! Dette var mitt lengste løp noensinne med 85 km og 4700 høydemter. Og jeg likte det fra start til mål. Ble 2. plass av kvinnene og 6. plass totalt.



Herreklassen ble vunnet av tyske Janosch Kowalczyk på 9:25:28.



Ultraløpet inngikk i Ultra-Trail World Tour.



De 10 beste kvinner totalt på 85 km

Plass Navn Nasjon Tid 1 Marion Delespierre France 11:17:58 2 Yngvild Kaspersen Norway 11:47:21 3 Lisa Risch Germany 12:51:55 4 Yolanda Fernandez Del Campo Spain 13:06:06 5 Lovisa Clevehorn Sweden 13:20:04 6 Ester Alves Portugal 13:54:54 7 Iulia Fuiorea Romania 14:10:50 8 Shiri Leventhal Australia 15:12:16 9 Malgorzata Luczak-Gniadek Poland 17:26:54 10 Sabrina Bouigeau France 17:36:33

Yngvild Kaspersen kom på 2. plass av kvinnene i den 85 km lange løypa Madeira Island Ultra-trail. (Arkivfoto: iRunFar.com - Meghan Hicks)



