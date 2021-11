Med et pop-up-arrangement i den såkalte Linnesrunden var det denne gangen tre distanser å velge mellom for dem som stilte til start. Etter oppstart av Rekordløpet Lier med et 5-km-løp tidligere i høst ble det vist der at det faktisk er en rask trase, og som skal kunne skaffe personlige rekorder til deltakerne.

Den lengste distansen var halvmaraton, og det gikk ganske så raskt unna med de beste her. Det var seks mann som løp inn under 1:10, blant annet den profilerte Kristian Ulriksen. Andreas Huse ble vinneren her. Raskeste kvinne ble Helene Støle Melsom, åtte minutter foran Line Mari Langseth.

Også på 10 km ble det løpt fort, her var det fire menn som kom seg under 35 minutter.

Og fort gikk det i hvert fall med beste kvinne på 10 km, Ingunn Opsal-Hersleth kom seg i likhet med de beste mennene seg også under 35 minutter. Tiden 34:52 gir henne også en 15 plass på årsstatistikken for distansen, foran mange etablerte løpere.

På 5 km ble det Christer Hult og Ingrid Nordmo som hadde de beste tidene.

15 beste menn halvmaraton

POS NAME BIB M/F POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Andreas Huse 210 M 1 M 23-39 1:09:38 1:09:38 2 Even Bentzen Løvås 201 M 2 Halden IL M 23-39 1:09:40 1:09:39 3 Andreas Sjurseth 167 M 3 SK Vidar M 23-39 1:09:44 1:09:44 4 Thomas Førland Asgautsen 207 M 4 Spirit Friidrettsklubb M 23-39 1:09:47 1:09:47 5 Hans Christian Tungesvik 140 M 5 Royal Sportsklubb M 23-39 1:09:47 1:09:47 6 Kristian Ulriksen 237 M 6 IL Ros M 23-39 1:09:52 1:09:52 7 Per Christian Eggen Mjøs 94 M 7 Varegg Fleridrett M 23-39 1:13:18 1:13:18 8 Jens Bjertnæs 79 M 8 Frogner Runners M 23-39 1:13:19 1:13:19 9 Dag Skretteberg 182 M 9 Team Skretteberg M 40-44 1:14:02 1:14:01 10 Robert Bue 211 M 10 Marnardal IL M 23-39 1:17:06 1:17:05 11 Jarle Wermskog 223 M 11 Royal Sportsklubb M 23-39 1:18:23 1:18:23 12 Jonas Tøgard 91 M 12 M 23-39 1:19:20 1:19:18 13 Øystein Brittmark 205 M 13 Sweco BIL M 23-39 1:19:35 1:19:34 14 Teodor Sveen-Nilsen 184 M 14 Frogner Runners M 23-39 1:19:37 1:19:36 15 Petter Buckholm 221 M 15 Strömstad LK M 23-39 1:21:08 1:21:07



Andreas Huse har her fått en luke til Even Bentzen Løvås



Resultater kvinner halvmaraton

POS NAME BIB M/F POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 18 Helene Støle Melsom 228 F 1 Oslostudentenes IK K 23-39 1:22:55 1:22:53 26 Line Mari Langseth 213 F 2 Royal Sportsklubb K 23-39 1:29:55 1:25:29 28 Trude Melbye 212 F 3 Royal Sportsklubb K 40-44 1:28:39 1:28:33 29 Ingjerd Meling 178 F 4 K 23-39 1:29:09 1:29:06 36 Maria Berglund 220 F 5 Skiplukkern K 23-39 1:34:47 1:34:43 37 Kari Lingsom 149 F 6 Team Superba Krill K 40-44 1:39:12 1:39:07 39 Eileen Hanevold 139 F 7 Bamford-1869 K 40-44 2:02:15 1:57:04 41 Connie Schneider 166 F 8 Team Sportsmanden K 55-59 2:02:52 2:02:44



Morten Grønneberg med Helene Støle Melsom i rygg.

Resultat kvinner 10 km

POS NAME BIB M/F POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 4 Ingunn Opsal-Hersleth 148 F 1 K 23-39 34:52 34:51 27 Lene Cecilie Amdal Haug 160 F 2 Bamford1869 K 40-44 42:10 42:04 28 Linnéa Öberg 172 F 3 Tøyen Sportsklubb K 23-39 42:25 42:25 31 Belinda Aasberg 164 F 4 Bamford1869 K 45-49 43:03 42:57 32 Dorte Foss 202 F 5 Raufoss Friidrett K 50-54 44:08 44:04 40 Line Brager-Larsen 158 F 6 Bamford1869 K 45-49 59:47 59:38



15 beste menn 10 km

POS NAME BIB M/F POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Lars-Olav Vidvei 229 M 1 Eiker-Kvikk, IF M 23-39 34:11 34:11 2 Daniel Støen 132 M 2 Nøtterø Rønners M 23-39 34:40 34:40 3 Arve Listaul 197 M 3 Seljord Idrettslag M 23-39 34:45 34:44 5 Elias Angell Spikseth 196 M 4 Nanset IF M 23-39 34:56 34:55 6 Erik Støa 192 M 5 Idrettslaget Ros M 20-22 35:30 35:29 7 Tobias Nymo Nymo 142 M 6 M 23-39 35:52 35:51 8 Joakim Borgen 133 M 7 M 23-39 35:56 35:55 9 Pål Møst 224 M 8 Adamstuen Løpeklubb M 23-39 35:58 35:56 10 Håkon Melseth 147 M 9 Målselv Idrettslag M 50-54 36:17 36:15 11 Per-Gunnar Mustad 136 M 10 Langesund Sykle- og triathlonklubb - Friidrett M 45-49 36:44 36:44 12 Elias Torjussen 236 M 11 SK Vidar M 14-15 36:57 36:55 13 Martin Nonsdal 135 M 12 M 23-39 37:18 37:16 14 Olav Brækhus 80 M 13 M 45-49 38:26 38:22 15 Simen Westre 97 M 14 M 23-39 38:35 38:33

Resultat kvinner 5 km:

POS NAME BIB M/F POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 6 Ingrid Nordmo 231 F 1 twr K 23-39 18:27 18:24 11 Frøy Bøe Løkke 145 F 2 Eiker-Kvikk, IF K 13 19:37 19:36 12 Live Lindemark 222 F 3 Asker Fleridrettslag K 23-39 19:50 19:46 14 Ingvild Margrete Ofstad 198 F 4 K 23-39 20:17 20:14 21 Kine Sundberg 233 F 5 K 23-39 22:24 22:20 28 Siri Mette Carlsen 230 F 6 K 40-44 24:21 24:17 30 Marianne Mellbye Larsen 191 F 7 K 23-39 25:12 25:08

15 beste menn 5 km

POS NAME BIB M/F POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Christer Hult 88 M 1 Halden IL M 40-44 16:41 16:41 2 Vegard Horgen 183 M 2 Skarphedin, Idrettslaget M 18-19 16:55 16:55 3 André Kroglund 219 M 3 Tønsberg tri M 23-39 17:44 17:44 4 Philip Storm Gulbrandsen 86 M 4 Kfum M 14-15 18:09 18:09 5 Per Arne Brandsæter 214 M 5 Runar, IL M 45-49 18:11 18:11 7 Sivert Rusten 225 M 6 Sturla IF M 13 19:05 19:05 8 Børre Olsen 134 M 7 Driv Idrettslag - Friidrett M 55-59 19:15 19:14 9 Haakon Sørstad 235 M 8 Sturla IF M 13 19:19 19:19 10 Christian Barth 218 M 9 Team SkiTalk M 23-39 19:20 19:20 13 Kenneth Mile 173 M 10 M 40-44 19:54 19:52 15 Eirik Strand Sørengen 90 M 11 M 14-15 20:44 20:43 16 Vidar Kristensen 232 M 12 M 50-54 20:46 20:45 17 Ronny Abeltun 217 M 13 Abeltun Runners M 45-49 20:48 20:47 18 John Flater 190 M 14 M 50-54 21:30 21:28 19 Sten-Oluf Horn 187 M 15 Sylling IF M 55-59 21:48 21:46



Line Mari Langseth inn til andreplass på halvmaraton.