(Foto: Esther Innselset/Rolf Bakken)

31 selvlysende løpere legger av gårde så godt som fra døra i Prestrudhallen. (Foto: Esther Innselset)

Vinterløp på sommerføre

For de 30 aktive var det helt greit at det fortsatt ikke var vinterføre i det andre løpet i Hamakarusellen Vinter. Som i oktoberutgaven var det bart, men med temperatur nær nullpunkt var det lille rimlaget nok til å gjøre festet stedvis litt usikkert denne fine novemberkvelden for fysiske utendørs-sysler. Det hindret imidlertid ikke Henning Mortensen, Lillehammer IF/Team Sportsmanden i å sette klar ny løyperekord i den nye løypa for året med 17.13. Erik Syversen, Hamar Skiklubb var klar andremann med 19.18, mens Jan Erik Mathiassen var tredjemann som rakk rundt under 20 minutter.



Camilla Rustadstuen Berg forbedret sin tid fra fire uker tilbake med åtte sekunder og var kveldens klare kvinnevinner på 21.40 foran Ingrid Robøle og Mette Østby, begge Hamar Skiklubb.



Mette Østby i siste sving inn til 3. beste tid for kvelden. (Foto: Rolf Bakken)

Nisseløp og pepperkaker venter

Selv om det var en økning med fem deltagere fra sesongpremieren burde det være mer enn 30 mosjonister - med eller uten super-status - som kunne dra nytte av en objektiv og månedlig test av formen i en kontrollmålt og overkommelig distanse for alle. Og så sosialt da gitt! Her er det lave skuldre og høy sosial faktor! Kondis' løpevillige medarbeider debuterte i den nye løypa og har dermed definert målet for neste løp.



Så da sees vi til en skikkelig hurra-meg-rundt julekarusell med nisselue onsdag 22. desember!



Resultater Hamarkarusellen Vinter 2. løp 24.11.2021: Kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb K40-49 21:40.0 0:00.0 2 Ingrid Robøle Hamar Skiklubb K40-49 23:42.0 2:01.8 3 Mette Østby HAMAR K40-49 24:17.8 2:37.8 4 Elvira Aamdal Haraldsen S.I.L K1-15 25:02.3 3:22.3 5 Marit Aamdal HAMAR K40-49 25:03.1 3:23.1 6 Heidi Syverstad HAMAR K50-59 25:10.9 3:30.9 7 Bente Langøigjelten HAMAR K50-59 25:45.1 4:05.1 8 Turid Borud Innlandet BIL K60-69 26:25.6 4:45.6 9 Maren Einstabland OTTESTAD K20-29 27:46.6 6:06.6 10 Åse Kongsvold Hamar Skiklubb K60-69 28:13.9 6:33.9 11 Margrethe Bergaust Veldre Friidrett K70-79 41:38.6 19:58.6 Helén Elfstedt Stange Kommune Trim Menn: 1 Henning Mortensen Team Sportsmanden M40-49 17:13.7 0:00.0 2 Erik Syversen Hamar Skiklubb M50-59 19:18.1 2:04.4 3 Jan Erik Mathiassen Ottestadil M50-59 19:59.9 2:45.3 4 Jo Reistad FURNES M40-49 20:00.7 2:47.0 5 Hans Tore Riibe Hamar Skiklubb M50-59 20:00.9 2:47.2 6 Håkon Amb Asko M50-59 20:02.5 2:48.8 7 Thomas Pedersen Veldre Friidrett M40-49 20:07.5 2:53.8 8 Arild Dahl Team Fønix M40-49 20:41.4 3:27.7 9 Erling Brudberg Kjelsås M40-49 21:52.0 4:38.3 10 Rolf Bakken FIK Orion M60-69 22:14.4 5:00.7 11 Tor Anders Elfstedt Lundsbakken Elektro M50-59 22:16.4 5:02.7 12 Frank Lundsbakken Lundsbakken Elektro M30-39 22:34.2 5:20.5 13 Erik Hagene Storbråten RIDABU M20-29 22:47.4 5:33.7 14 Kjell Aune Kjellmyra IL M40-49 23:55.7 6:42.0 15 Ole Peter Bergaust Veldre Friidrett M70-79 25:06:0 7:52.3 16 Sindre Jordet Stange Kommune BIL M60-69 25:15.2 8:01.5 17 Ole Morten Gjeterud Grue IL M20-29 26:02.7 8:49.0 18 Jørn Petter Gjermundsen OTTESTAD M50-59 27:02.1 9:48.4 19 Henning Holter Christensen Hamar Skiklubb M60-69 27:21.1 10:07.4

