- Økter på tredemølla er drepen

- Det verste med vinterhalvåret er at mye av treningen må foregå på mølle

- Det er utrolig kjedelig å stirre i veggen i en time

Dette er eksempler på hva jeg hører enkelte si om det å løpe på tredemølle. Men da lurer jeg på: Hvorfor bare stirre i veggen? Hvorfor ikke gjøre trening på tredemølle til noe morsommere og mer interessant? Som nevnt innledningsvis, så blir det gjerne hva du selv gjør det til. Går du på mølla uten noe mål og mening, bare for å «få det gjort» , så er det klart at det blir kjedelig og monotont. Her skal jeg gi deg noen idéer til hva som kan friske opp økta på løpebåndet. Svaret er ikke akkurat rakketforskning, men ettersom såpass mange kjeder seg på mølla, så skriver jeg litt om mine forslag uansett.

1. Ha en plan

Først og fremst tenker jeg at du bør ha en plan med økta. Dette gjelder jo gjennomføring av trening generelt. At man trener i henhold til en strukturert plan gir en helt annen følelse enn sporadiske økter her og der og nå og da. For min del så er det intervalltrening som er mest interessant på mølle (selv om jeg også liker lange og rolige turer), så derfor passer jeg på å legge disse øktene til møllla. Så kan jeg heller ta de rolige turene utendørs, dersom været tillater det - noe det ofte gjør. Og når det er de rolige øktene som skal gjennomføres utendørs, så kan jeg takle litt vanskeligere forhold enn om jeg skulle sprinte.



Når du løper intervall inne, så holder du deg mye mer aktiv på mølla. Du må stadig justere hastighet og følge med på klokka, og tiden går unna på en helt annen måte enn om du jogger fra start til slutt.



Planlegging er viktig. Legg intervalløktene til mølla, så holder du deg litt mer engasjert underveis.



2. Se på noe på mobil/nettbrett

Dette er jo en klassiker. Tiden på mølla oppleves svært mye kortere dersom du har noe du kan se på underveis. Finn deg en engasjerende serie. Se på sportssendinger. Eller lag deg en spilleliste på for eksempel Youtube. Sistnevnte er hva jeg selv sverger til stort sett. Jeg benytter ofte anledningen til å se på vidoer hvor jeg lærer ting. Dette er noe jeg helst gjør på de rolige turene på mølla, fordi jeg har en tendens til å glemme klokka litt hvis jeg følger med på noe på nettbrettet.



Det finnes enormt mye innhold som kan holde deg interessert gjennom en hel løpeøkt.



3. Lytt på podcast

Har du ikke noe å se på, så finnes det helt sikkert interessante podcaster der ute. «I det lange løp» med Jann Post og Kristian Ulriksen er vel en pod de fleste løpere kjenner til. Den anbefales på det varmeste. Forøvrig er det et hav av fine podcaster å velge mellom.



4. Bruk iFit eller andre karttjenester

Hvis tredemølla du løper på har mulighet til å koble til ifit, så er det en fin tjeneste du kan bruke. I ifit kan du konstruere din egen løype hvor som helst i verden, via virkelige kart. Når du starter økta vil mølla følge den oppsatte løypa, og justere stigning i forhold til stigningen i den virkelige verden, på det stedet du har laget løypa. For noen år siden laget jeg for eksempel Sentrumsløpets løype i ifit. Veldig god trening i forkant av selve løpet, selv om bakken opp mot Slottet ble litt vel bratt på mølla i forhold til virkeligheten.



Google maps har bilder fra de fleste store veier rundt hele verden. Finnes det gatebilder fra løypa du har laget, kan du følge disse underveis. Jeg brukte gjerne iFit når jeg skulle ut og reise for eksempel til London. Da laget jeg 2-3 løyper i nærheten av hotellet jeg skulle bo på, og ble litt kjent i området før avreise.



Løypa jeg lagde forrige gang jeg skulle til London. Topp mulighet til å bli litt kjent, samtidig som jeg får utført dagens treningsøkt. (Foto: iFit / Google Maps)



5. Zwift

Dette er det siste punktet på listen min, men det viktigste for meg personlig! Jeg løper stort sett alle mine mølleøkter i Zwift. Om det er intervall eller langtur. Om jeg følger med på en TV-serie samtidig eller ikke. Uansett prøver jeg alltid å logge meg inn på Zwift også.

Hva er Zwift?

Det er en enorm virtuell verden hvor du kan lage din egen avatar/figur. Denne figuren løper i den hastigheten du selv løper på mølla. Du må ha en mølle som er kompatibel med programmet, eller du kan bruke tilleggsutstyr som for eksempel en fotsensor - for å sende fartsinformasjon til Zwift. Har du dette på plass, så har du mulighet til å bevege deg inn i denne mer eller mindre grenseløse verdenen, hvor du har andre løpe- og sykkelinteresserte på gaten rundt deg hele tiden. Her kan du bli med på gruppetreninger, delta i løp eller bare utforske på egen hånd.



Zwift er min desidert foretrukne mølle-aktivitet. Anbefales på det varmeste! (Foto: zwift.com)



Mer informasjon om Zwift og hvordan du kan trene med denne fantastiske plattformen, blir veldig snart å finne på kondis.no. Følg med!



Så… hvordan kan man mene at trening på tredemølle er kjedelig? Det finnes mange muligheter til å gjøre det morsommere. Tredemølla er et fantastisk verktøy, og det er opp til deg å utnytte de muligheten den gir. Jeg digger tredemølla. Jeg elsker tredemølla!