Best av alle nordmenn gjennom den 10 kilometer lange terrengløypa ble 21 år gamle Magnus Tuv Myhre. Med 30:09 vant han U23-klassen foran nederlandske Stand Scipperen (30:46). Prestasjonen holdt også til en meget sterk 4. plass totalt, kun 13 sekunder bak vinneren Jonas Raess fra Sveits.

Sveitsiske Raess hadde den beste spurten inn mot målstreken, og var så vidt forn nederlenderen Mike Foppen, som har en såpass god personlig bestetid på 10-kilometer som 27:59.

Tom Erling Kårbø løp også godt i Nederland i dag og klarte 5. plass, bak Tuv Myhre. Hans sluttid ble 30:27.



Andre norske resultater

Eivind Øygard og Simon Steinshamn stilte også til start, og sistnevnte ble nummer 7 i U23-klassen (31. plass totalt). Han løp i mål på 31:39. Øygard havnet noe høyere opp på resultatlisten med 21. plass og 31:16 i sluttid.



Simon Steinshamn deltok i U23 sammen med Magnus Tuv Myhre. Det ble 7. plass i Nederland. Her er han fra Perseløpet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Live Solheimdal var eneste norske kvinne som var påmeldt i Nederland, men vi kan ikke se noen resultater som bekrefter at hun deltok. Kvinneklassen (som løp 8000 meter), ble forøvrig vunnet av svenske Meraf Bahta på 27:43.



