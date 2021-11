Marathon des Alpes-Maritimes er et internasjonalt maratonløp som går langs den franske riviera fra Nice og til mål på strandpromenaden i filmbyen Cannes. Løpet gikk første gang i 2008 og har med årene blitt et av de større internasjonale maratonløpene. Foruten maraton omfatter arrangementet også et 20 km løp fra Nice til tettstedet Villeneuve-Loubet samt parmaraton og maratonstafetter. I årets løp som gikk sist søndag var det 4044 fullførende på maraton, 1016 på 20 km og inkludert parmaraton og stafetter var deltagelsen rundt 8000 deltagere totalt.

I likhet med i de senere år var det også i år flere norske som deltok, og i motsetning til den forrige utgaven av løpet i 2019, som var heller regntung og forblåst og hvor også starten ble utsatt en halv time, var årets deltagere heldigere med været som bød på sol og nær skyfri himmel utover dagen.

Beste norske på maraton ble Sigurd Syrdal og Tina Rosvold som løp på henholdsvis 2.50.43 og 3.27.12. På veteransiden kom Grete Håvåg Lothe, litt feilplassert, på 2. plass i veteranklasse M7F (K70-74 år) med 4.32.57, en tid som uansett ville holdt til samme plassering i riktig klasse ut fra alder M6F (K65-69 år), mens Marit Tørstad kom på 3. plass i klasse M3F (K50-54 år) med 3.29.26.

Ut fra resultatlista, som dessverre ikke er søkbar på nasjon, var det i år rundt 20 norske deltagere på maraton. Løpet ble vunnet av kenyanske Enock Onchari på 2.11.21 og franske Claire Amann på 2.56.24.

Resultater Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, 28. november

Maraton menn:

Pl. Tps. Nom Sexe Cat. 1 2:11:21 ONCHARI ENOCK M SEH 2 2:13:17 NGENO DOMINIC M SEH 3 2:17:59 VINCENT GERALD M SEH 66 2:50:43 SYRDAL SIGURD M M2H 439 3:17:25 SKJOENSFJELL JAN M M3H 732 3:28:24 BØE TIMMY M M2H 1057 3:37:50 CHRISTIAN RANDAL ERIKSEN M SEH 1577 3:50:21 HALS TERJE M M3H 1617 3:51:25 BERE OLE-MARTIN M M2H 2273 4:07:00 RUNE KVINGE M M3H 3095 4:29:54 NYBERG HENRY M M7H 3163 4:32:29 GJERSTAD VIDAR M M5H 3967 5:32:28 NØDTVEDT EIGIL M M7H

Maraton kvinner:

Pl. Tps. Nom Sexe Cat. 108 2:56:24 AMANN CLAIRE F SEF 118 2:56:46 DANIELO ELISABETH F M1F 144 2:58:52 LANGE BERTEAUX LENA F SEF 687 3:27:12 ROSVOLD TINA F ESF 789 3:29:26 TORSTAD MARIT F M3F 872 3:31:57 RAAEN TONE F M2F 1598 3:50:48 LARSEN ANNE-LILL F M3F 2411 4:10:42 GJERSTAD KJERSTI F M0F 2635 4:16:11 RINGHEIM ODDNY F M5F 2716 4:18:29 WATNE KARIANNE F M3F 2951 4:26:29 LANGSHOLT SYNNE F M0F 3127 4:31:07 VASKINN ANJA F M3F 3180 4:32:57 LOTHE GRETE HÅVÅG F M7F

Alle resultater: Marathon des Alpes.Maritimes Nice-Cannes