To norske løp under 2.20,og det med god margin. 6 til løp under 2.30 og enda 15 til løp fortere enn 2.40. Det er flere enn i Berlin Maraton i høst selv om det der var over dobbelt så mange norske som deltok. Så selv om Sondre Nordstad Moen måtte bryte på grunn av magetrøbbel i Valencia etter å ha løpt 30 km i fart til 2.06 på maraton, så ble det likevel en god norsk dag i Valencia søndag.

