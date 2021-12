Fjelløpet over Ulriken og Vidden med mål på Skansemyren har de seneste årene blitt svært populært, og da arrangørene åpnet påmeldingen for neste års løp i dag hadde de tatt høyde for det med et køsystem som skulle håndtere interessen på en rettferdig måte.

Og interessen var nokså massiv, og resultatet er at neste års løp nå er utsolgt.

Hvis det er noen som er interessert i å delta så opplyser arrangøren Viking TIF at det vil bli åpnet opp for kjøp og salg av startlisenser på Facebook. Dette åpner i januar.

Kondis pleier å følge Bergen Fjellmaraton, se hva vi skrev om årets løp:

Bergen Fjellmaraton ble en stor natur- og løpsopplevelse.



Det var i år nydelige forhold for fjelløp under Bergen Fjellmaraton, med fint vær.