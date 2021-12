Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Mads Kaggestad er en som virkelig kjenner idretten på mange måter. Han var proffsyklist for Credit Agricole i fem år, han er journalist i TV 2 og kommenterer både Tour de France og sier sin klare mening om dopingrelaterte tema. Men for tida ivrer han aller mest for å få folk til å trimme i hverdagen, og han går sjøl foran som et godt eksempel:



– Jeg vet hvor viktig trening er, så det er absolutt noe jeg prioriterer å gjøre. Jeg har hatt noen fantastiske sykkelturer i det siste, og jeg trives veldig godt med treningsrutinen. Det er sjelden man har en dag det ikke er mulig å få trent litt, forteller mannen som på det meste, som proffsyklist, var oppe i 25-30 treningstimer i uka.



– I 2006 hadde jeg over 34 000 kilometer på sykkelen, forteller Mads i det bredt anlagte intervjuet.



Treningsglad er også langrennsjunioren Maria Hartz Melling. Helga etter at vi intervjua henne, sesongåpna hun med en første- og en andreplass da de beste juniorene i landet konkurrerte på Gålå. Dermed ligger hun foreløpig godt an til å klare hovedmålet sitt for sesongen:



– Det største målet i vinter blir å kvale til junior-VM og gå godt der, forteller hun.



Ei som virkelig har vist toppform i det siste, er Therese Falk, som satte europeisk rekord under Bislett 24-timers. Den åpenhjertige rekordsetteren forteller om både gleder og sorger i livet og hva løpinga betyr midt oppi det hele.



Aldri et Kondis uten treningsstoff, og i dette nummeret får vi presentert en av favorittøktene til Øystein "Pølsa" Pettersen. Brukt som ei siste kvalitetsøkt før konkurranse har den gitt han mange strålende resultat.



Ernæringsfysiolog Ane Korsvold drøfter hvorvidt det kan ha noe for seg å gå litt opp i vekt vinterstid, og Cato Thunes forteller hvordan det går med hans Mission Possible-prosjekt, som vil si å løpe maraton under 2.50 når han til neste år fyller 60 år.



I julenummeret av Kondis møter vi også tre treningsglade folk som har det til felles at de er blitt diagnostisert med kreft. Vi får høre både om hvilke hensyn de må ta, og hva treninga betyr i møte med den trasige sykdommen.



I dette nummeret finner du en større test av piggsko for bruk på vinterlige stier og veier. Ingerid Stenvolds nye bok om Marit Bjørgen, "Vinnerhjerte", er anmeldt, og det er også den store SNØ-hallen på Lørenskog. Kan den være et godt alternativ mens vi venter på snø og skispor utendørs?



I Ekspertpanelet er temaet denne gang hvor omfattende en mosjonist som trener tre-fire ganger i uka, bør lade opp foran konkurranse. Ingen ringere enn Sondre Nordstad Moen svarer. Har du ting du undres på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene vil forsøke å svare deg enten det handler om trening, skader, kosthold, eller det er noe annet idrettsrelatert du lurer på.



I Kondis nummer 8 finner du i tillegg til det nevnte også reportasjer, småstoff og faste spalter som for eksempel "Under lupen", "Annerledesløperen", "Perspektiv" og "Kjendis med Kondis". I "23 kjappe" blir du kjent med Sigurd Ruud Skjeseth som i høst tok NM-bronse på både 5000 og 10000 meter.

