Sommeren

Høsten

Får en god start i juni, og 9. juni har jeg allerede sikret 44 turer mot Pers 36. I mellomtiden har Per og Vidar startet innsamlingsaksjon for kreftsaken og planlegger allerede deltagelse i Nøsen Hundreds , et ultraløp i Valdres for å skape blest om saken. Flott initiativ! ​Les mer om Per Briskelung og Vidar Kvernvolds deltakelse i Nøsen Hudres i OA: Vidar og Per fullførte sitt lengste og viktigste løp: – Det var på hekta Vi begynner samtidig å planlegge et ultraløp på Totenåsen i juli, der både Per og Vidar henger seg på. Vi bestemmer også at startavgiftene for både ultraløpet og en frivillig sum pr gjennomført runde skulle gå til Sammen for kreft . 20. juni står det 52-38 i min favør. Per er opptatt med trening og forberedelser til Valdres-løpet! På dette tidspunktet foreslo jeg et enkelt Totenås-O-Meter for å holde bedre oversikt over status. Per er ikke like imponert.....Vi er en liten gjeng på åtte stykker som starter kl 6 om morgenen. Deltagere fra både Totenås-gjengen og Gjøvik. Etter fem runder og 75 kilometer triller Vidar og jeg ut fra Skjeppsjøen helt ferdige. Hvis noen hadde klart seks runder ville det vært Vidar som var virkelig sterk. Dette var en av årets varmeste dager med opp mot 30 grader. Jeg undervurderte varmen og hadde for lite væske. Per og Vidar hadde utplassert drikke ved Hongsætra, en god strategi.Jan Olav, Per og Vidar etter fire av fem runder i en varm Totenåsen ultra lørdag 24. jul. (Foto: Jan Olav Endrerud)Etter ultraløpet mister jeg litt motivasjonen, blir ganske lei hele Totenåsen. Jeg har 76 turer, Per har 52 og ledelsen er i det store og hele både stor og trygg. Men Per kommer i siget igjen, og rapporterer inn turer jevnt og trutt i ukene som kommer.