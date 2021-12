Det var en del færre løpere enn det var i Vinterkarusellens to første løp denne sesongen. Men samtidig som deltagerne løp i mål holdt regjeringen pressekonferanse og minnet oss om at pandemien ikke er over. En pandemi som har preget også idretten. Kanskje en del folk holder seg unna deltakelse i løp som Vinterkarusellen.

Og som i det forrige løpet stod det pyntede juletrær på gressbanen der løperne kommer ut fra tunnelutgangen fra Fana Stadion. Og stemningen var som vanlig stor blant dem som hadde tatt utfordringen med å løpe rundene rundt stadion.

Det var nå blitt snø- og isfritt i løpstraseen, men en heftig regn- og haglebyge dukket dessverre opp da startskuddet smalt.

Det var to løpere som også tidligere har vært de raskeste i Vinterkarusellen som løp inn til seieren i herreklassene: Tor-Aanen Kallekleiv og Karl Fremstad. De løp sammen de første fire kilometerne, men da Tor-Aanen svingte inn til målpassering på stadion fortsatt Karl i samme fart en runde til.

Blant kvinnene var det Renate Galleberg som var den raskeste på 5 km med 20:43. Hun er ikke så lett å utfordre på gateløp, og hun har tidligere i år løpt 5 km på 18:51 i Springkarusellen. Vinterkarusellen er nok ikke byens raskeste trase. Ragnhild Alvsvåg og Terese Andersen fulgte henne på premiepallen.

På 10 km var det Marte Aulin som var beste kvinne, etterfulgt av Kristin Lunde og Linda Fimreite, som begge representerer Opptur Motbakkeklubb. De er gode på flatt underlag også, altså.



Oppholdsvær helt til et minutt før start, da kom det en haglebyge.

Karl Fremstad er det ingen som for tiden kan true i gateløp i Bergen. Stian Remme og Marius Paulsen tar de to neste pallplassene.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 686 Karl Fremstad Tyrving IL M20-34 33:03 2 94 Stian Remme RÅDAL M35-39 36:18 3 596 Marius Paulsen Caverion BIL M20-34 37:17 3 425 Morten Weber ATS Buntentor Bremen M20-34 37:17 5 227 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb M45-49 37:34 6 163 Torstein Klokk Pettersen Fana IL M35-39 38:16 7 658 Stein Henrik Olaussen Aanderaa Data Instruments A/S M35-39 39:10 8 64 Jan Åge Sundnes Blubbelubb Sportsklubb M20-34 39:14 9 5117 Anders Johan Inntjore Lovstafetten Bergen M20-34 40:07 10 5127 Kurt Brekke Varegg Fleridrett M50-54 40:28 11 5116 Kristoffer Madsen BERGEN M20-34 40:54 12 181 Øystein Risøen Opptur Motbakkeklubb M50-54 41:31 13 525 Dias Danielson DNB M40-44 43:09 14 5111 Simen Karlsen NESTTUN M20-34 43:27 15 844 Ole Jacob Taraldset Bergen Triathlon Club M50-54 43:36



Morten Weber får samme tid som tredjemann på 10 km, men arrangøren bedømmer ham til 4. plass. Ikke pallen for Morten altså, men et eget bilde kan han jo få.



Ut på gressbanen, forbi juletrærne. Her er løpere i alle aldre: Arthur Lillefosse i klasse M75-79 og Lotta Amara Ojukwu og Ole Einar Fjellstad i klasse under 14 år.

Og Frida Benedicte Fjellstad et sted midt i mellom.



De tre beste kvinner 5 km: Ragnhild Alvsvåg, Renate Galleberg og Terese Andersen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 660 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 20:43 2 812 Ragnhild Alvsvåg KNARREVIK K20-34 21:34 3 5153 Terese Andersen BJØRNDALSTRÆ K35-39 22:16 4 843 Marie Garberg Olsen Gneist K1-14 22:43 5 5164 Sandra Hope Møller RÅDAL K20-34 23:55 6 342 Sarah Liu Olsen Necon K1-14 24:06 7 706 Caroline Cook Tryg Forsikring K20-34 24:18 8 132 Rosa-Linn Laastad BERGEN K45-49 24:23 9 788 Mariell Gohs Johnstad Alliergruppen BIL K20-34 24:38 10 284 Gjøril Myhr RÅDAL K45-49 24:39 11 370 Kjersti Eikeland BFG Bergen Løpeklubb K60-64 24:48 12 365 Cecilie Sirevaag Sædalen Idrettslag K40-44 24:58 13 304 Kristin Aarestad Steine RÅDAL K20-34 24:59 14 420 Siri Sørgard Strand RÅDAL K35-39 25:12 15 362 Ina Marie Eide BERGEN K20-34 25:16



God stemning ut fra start, med Fana Stadion i bakgrunnen. Beate Helland og Hilde Monssen er godt i gang.



Bjørg Fagnastøl.

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 189 Marte Aulin BERGEN K20-34 47:09 2 179 Kristin Lunde Opptur Motbakkeklubb K45-49 47:46 3 860 Linda Fimreite Opptur Motbakkeklubb K40-44 48:07 4 54 Cathrine Øvredal Mellingen Landås Løpe- & Cykleklubb K20-34 48:46 5 203 Agneta Østbye SØREIDGREND K40-44 49:14 6 210 Marita Strønen OS K40-44 49:50 7 431 Svanhild Wisth Necon K50-54 51:16 8 782 Marie Faanes RÅDAL K20-34 52:01 9 106 Desirée Hernebäck FLAKTVEIT K40-44 52:44 10 5122 Ina Aas LODDEFJORD K55-59 53:01 11 758 Lise Vesterbukt Bergenslærerne K50-54 54:41 12 166 May Britt Soldal LAKSEVÅG K55-59 54:42 13 51 Anne Jernes Søreide Fysioterapi.No K50-54 54:56 14 434 Elisabeth Hilton Necon K55-59 55:33 15 334 Bjørg Fagnastøl Necon K60-64 57:04



Premiepallen kvinner 10 km: Kristin Lunde, Marte Aulin og Linda Fimreite.



Eivind Johannessen får seg en kopp med gløgg etter løpet.



Premiepallen menn 5 km: Leif K. Hatlevoll, Tor-Aanen Kallekleiv og Tord Andresen.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 71 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Trivest M35-39 16:20 2 567 Leif K. Hatlevoll DNB M35-39 17:18 3 330 Tord Andresen Gneist Friidrett M15-19 17:25 4 869 Marios Ktorides-Valen Fana M15-19 17:51 5 611 Jørgen Rokne Dahle Varegg Fleridrett M15-19 17:59 6 5125 Ole Petter Birkenes SØFTELAND M20-34 18:52 7 5150 Bjørn Erik Refsnes Starefossløperne M40-44 18:57 8 781 Knut Furholt BERGEN M20-34 18:58 9 5158 Gjermund Galleberg NESTTUN M40-44 19:01 10 343 Ole Bjørn Sveen Gneist Friidrett M50-54 19:09 11 816 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist Friidrett M1-14 19:17 12 5143 Sindre Øvrebø BERGEN M35-39 19:33 13 5112 Jan Eirik Aske Dalenløperne M40-44 19:41 14 252 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 19:42 15 174 Daniel Helland Alliergruppen BIL M20-34 19:46



Oddvin Torvanger er en av de virkelige veteranene i Vinterkarusellen. Han ligger på en 10. plass på adelskalenderen med sine 220 løp.Vi er ikke helt sikker på hvem han her støtter seg til, men vi sjekker...



Aksel Løvenholm er en annen veteran: 240 løp har han deltatt i!



En entusiastisk gjeng som har gjennomført dagens løp: Erlend Lachmann, Britt Lachmann, Elina Lachmann, Siv Nina Gjervik og Tuva Lothe.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst her.