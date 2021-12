(Alle foto: Stein Arne Negård)

13 løpere med forskriftsmessig avstand fra første meter.

Med 13 løpere i fellesstarten kl 18 og de øvrige 67 trimerne uten tidtaking som startet i løpet av et par timer var det ingen problemer å holde den berømmelige meteren før under og etter arrangementet i Byflaten i Veldre. Med god gløgg, julekaker og besøk av nissen var det julestemning i målområdet, og en koselig avslutning til jul for i alt 80 deltagere.



Mari Norstad Opsahl (fra v.), Ingunn Lund Nordstrøm og Bodil Wiik traff Veldrenissen.



Resultater Snøkuten, Kaashagarunden 14.12.2021:



Kvinner 25 – 34 år

1 Anne Storslett, Moelven IL 29.50

2 Thea Kristine Kvikstad, Raufoss IL 32.32



Herrer 25 – 34 år

1 Ole Jørgen Lundby, VR Skiklubb 26.19

2 Vegard Rud 26.55

3 Svein Christian Wedum 28.00

4 Espen Storslett, Eidsiva BIL 32.08



Herrer 35 – 49 år

1 Inge Virum, VR Skiklubb 27.32

2 Miroslav Baran, Veldre Friidrett 29.47

3 Thomas Pedersen. Veldre Friidrett 30.39



Herrer 50 – 59 år

1 Jan Erik Mathiassen, Ottestad 27.14

2 Bjarte Holm, Mjøsski 32.58



Herrer 60 – 69 år

1 Rolf Bakken, FIK Orion 31.44