Aller raskest av de norske løperne i Malaga Marathon var Even Nikolai Kjensbekk som løp på 2.34.32. Det holdt til en 17. plass for Høybråten & Stovner-løperen. Vi har funnet seks norske løpere til under 3 timer, men siden resultatlistene ikke er søkbare på nasjon og heller ikke oppgir nasjon, er det fort gjort å ha oversett noen, særlig hvis de ikke har et tradisjonelt norsk navn. Vi har heller ikke bladd gjennom hele resultatlista, som på maraton omfatter 2634 løpere som tok seg til mål under maksimaltida på 6 timer.



Herreklassen ble vunnet av kenyanske Mark Korir som brukte 2.07.39, mens svenske Archie Casteel ble nummer sju på 2.15.49 i den forholdsvis lette om enn noe svingete løypa. Hanne Liland beskriver løpsforholdene slik i en Facebook-oppdatering om Varegg-innsatsen:



"Gutta krutt leverte i Malaga Marathon. Arturas ca. minuttet bak pers; 2.51.34, inn til 114 plass i herreklassen og nr. 35 i aldersklassen. Bjørn Harald hadde vist god form på halvmaraton i høst, nå ble det ny maratonpers med 2.53.32, og det ble en flott 4. plass i aldersklassen og nr. 138 i herreklassen. Det var fine forhold med lite vind. Solen steikte i de åpne partiene mens det var en del skyggepartier i bygatene. 9000 var påmeldt halv- og helmaraton, og starten gikk samtidig."



Vi har funnet fire norske kvinner som løp helmaraton under 4 timer, og Kristin Overvaag utmerka seg med en andreplass i 50-årsklassen med 3.16.13. Kristin lå fra før av på tredjeplass på den norske årsstatistikken med 3.20.17 fra Holmestrand Maraton. Så nå forbedra hun tida med 4 minutter og trygger tredjeplassen.



Raskeste kvinne var Tseginesh Legesse fra Etiopia som løp på 2.24.50. Vi merker oss god svensk innsats med sjuendeplass til Hanna Lindholm, åttendeplass til Sanna Mustonen og niendeplass til Camilla Elofsson på henholdsvis 2.30.21, 2.35.17 og 2.35.27.



Både maraton- og halvmaratonløperne starta samtidig en stille morgen med klarvær. (Foto: Hanne Liland)



Maraton kvinner Brutto Netto 1 TSEGINESH MEKONNIN LEGESSE NN Running Team 02:24:50 02:24:48 2 YENEABEBA MARU EJIGU NIKE 02:25:02 02:25:00 3 BEATRICE CHEPTOO LI-NING 02:25:20 02:25:18 4 CAROLINE CHEPTONUI KILEL LI-NING 02:26:32 02:26:32 5 MARITU KETEMA GUTEMA ADIDAS 02:29:51 02:29:49 6 JACKLINE ATUDONYANG NIKE 02:29:59 02:29:57 7 HANNA LINDHOLM Huddinge AIS 02:30:21 02:30:20 8 SANNA MUSTONEN Hasselby SK 02:35:17 02:35:15 9 CAMILLA ELOFSSON Huddinge AIS 02:35:27 02:35:25 10 ALICE JEPKEMBOI KIMUTAI LI-NING 02:35:45 02:35:45 … 42 KRISTIN OVERVAAG Independiente 03:17:02 03:16:13 51 ELISABETH DAHLBERG INDEPENDIENTE 03:23:23 03:21:47 67 INGVILD SIGBJØRNSEN INDEPENDIENTE 03:31:12 03:28:39 105 HANNE LILAND Varegg 03:46:21 03:44:23 Maraton menn 1 MARK KORIR ADIDAS 02:07:39 02:07:39 2 NGUSE AMLOSOM TESFALDET ADIDAS 02:08:23 02:08:19 3 SOLOMON KIRWA YEGO LI-NING 02:08:43 02:08:41 4 RAYMOND KIPCHUMBA CHOGE ADIDAS 02:09:53 02:09:50 5 JOSPHAT KIPROTICH ADIDAS 02:11:47 02:11:44 6 DAVID BARMASAI TUMO NIKE 02:13:08 02:13:05 7 ARCHIBALD CASTEEL Spårvagen 02:15:48 02:15:48 8 ANTONIO JESUS AGUILAR CONEJO Club atletismo Guadalhorce 02:30:33 02:30:31 9 NIKLAS HENNINGSSON Sundbybergs IK 02:30:54 02:30:46 … 17 EVEN NIKOLAI KJENSBEKK Høybråten & Stovner IL 02:34:46 02:34:32 35 RICHARD KVERNELAND Spirit Friidrett 02:40:14 02:40:04 49 PÅL ERIK JOHNSEN SK Vidar 02:43:05 02:42:50 72 VIDAR LYNGHOLM KRISTIANSEN INDEPENDIENTE 02:47:27 02:47:17 114 ARTURAS MINIKAUSKAS Varegg 02:51:53 02:51:34 138 BJORN HARALD BONGOM Varegg 02:53:51 02:53:32 230 ØYSTEIN KRISTIANSEN INDEPENDIENTE 02:58:53 02:58:32 962 HUGO GARCÍA Vidar Sportsklubb 03:37:27 03:36:37



Alle maratonresultat



På halvmaraton var det ikke med østafrikanske eliteløpere, og vinnertidene var mer beskjedne - på henholdsvis 1.13.28 og 1.07.38. Siri Slotterøy Johnsen som løp på 1.39.45, var best av de norske kvinnene, mens Bjørn Arve Bønå var raskest av de norske herrene med 1.21.47. I alt fullførte 3267 løpere halvmaratondistansen.





"Offisiell tid 1:35:59, langt fra PB men veldig gøy😊 Over 9000 løpere. Mye gøy langs løypa i Malaga", skrev Reidar Søbstad da han la ut dette bildet på Facebook. Tida holdt til en sjetteplass i klasse 60-64 år. (Foto: privat)



Halvmaraton kvinner Brutto Netto 1 ANKE ESSER Independiente 01:13:28 01:13:19 2 SOPHIE WOOD Sale Harriers 01:15:06 01:14:57 3 LEILA ARMOUSH Leeds City AC 01:16:23 01:16:10 4 ALICE MICHEL Zoom Volt Runners 01:16:57 01:16:49 5 JOSEFIN SJÖLIND-KOHTAMÄKI HIFK 01:19:44 01:19:25 … 70 SIRI S JOHNSEN IL Koll 01:40:26 01:39:45 443 ANNE MARI HOGSETH INDEPENDIENTE 02:04:19 02:01:50 Halvmaraton menn 1 FERNANDO GONZÁLEZ LÓPEZ CDA VALMOJADO 01:07:38 01:07:29 2 NICOLAS DALMASSO Zoom Volt Runners 01:08:36 01:08:28 3 HERNAN HUAITA APAC Zoom Volt Runners 01:08:48 01:08:41 4 JAVIER DIAZ CARRETERO SAN PEDRO ATLETISMO 01:09:24 01:09:21 5 FLORIAN PYSZEL Piekielni Warszawa 01:11:17 01:11:10 … 104 BJORN ARVE BOENAA Brønnøysund IL 01:21:55 01:21:47 218 MARIUS HEIDE HORN Brønnøysund IL 01:27:38 01:27:11 474 REIDAR SØBSTAD SK Rye 01:37:02 01:35:59



Alle halvmaratonresultat



Deler av Malaga går på breie gater langs Middelhavet, og deler av traseen går på mindre gater inne i byen. (Foto: arrangøren)