(Alle foto: Stein Arne Negård)

Endelig er ski-orienteringssesongen i gang.

Sekundene teller

- Det holdt akkurat, men det var veldig moro, sa Henrik Fredriksen Aas etter å ha gått inn til seier på sprinten under den nasjonale ski-o åpningen på Sjusjøen i dag.

Etter snaue 15 minutters konkurransetid på det skarpe føret, var den opprinnelige Asker-gutten sekundet bedre enn Bjørnar Kvåle, med Jørgen Baklid på 3. plass.

Med tre tidligere verdensmestere på start, nevnte Baklid, Audun Heimdal og Stanimir Belomazhev, er det lov å smile bredt for dagens vinner.



- Jeg har trent bra i hele høst, og formen er god så jeg håpet å kjempe om topp 5-plassering. Men seier hadde jeg aldri sett for meg. Men når gjennomføringen er god, er unggutten åpenbart en mann å regne med.





H21-vinner Henrik Fredriksen Aas ut fra start.

Skarpt føre

- Teknisk var løpet «ganske ryddig», og med såpass skarpt føre som i dag blir teknikken veldig avgjørende. Og når de aller beste da gjør noen blundere er det muligheter. Henrik grep sin mulighet i dag, og når det er mellomdistanse i morgen fra samme arena får han ny sjanse.Uten at han lover seier.



- I morgen er det nok mange som er sultne, og det blir nok en skikkelig fight. Både Audun (Heimdal), Jørgen (Baklid) og Bjørnar (Kvåle) er nok veldig interessert i å ta revansje.

Sistnevnte var bare sekundet bak dagens vinner:



- Det fungerte bra teknisk for min del, og selv om det er litt å hente fysisk, er jeg fornøyd med gjennomføringen, sier Bjørnar Kvåle om løpet som holdt til andreplass.

O-teknikken på plass

Andreplass ble det også på Idunn Strand i dameklassen, bare sekundet bak Judita Traubaite fra Litauen.



- Jeg har aldri gått så bra ski-o tidligere, så det var veldig gøy, sa jenta fra Tromsø som forklarer dagens suksess hvor hun var best av de norske med at hun har fått o-teknikken «på plass»:



- Tidligere har jeg slitt o-teknisk, men etter å ha løpt en del vanlig orientering i år samtidig som jeg har fått trent bra på ski-o samlingen denne uken, føler jeg at det har løsnet litt.

Om en skal dømme av dagens resultatliste er det en følelse som stemmer med virkeligheten i ski-o løypa, uten at ungjenta fra Tromsø tar av foran morgendagens konkurranse.



Fokus på oppgaven





Juniorklassene under dagens konkurranse ble vunnet av Kristin Melby Jacobsen, Lardal IL og Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK. Søndag venter som nevnt mellomdistanse fra samme arena.



​ Kilde: Norsk Orientering.



- Jeg har ikke noe fokus på å vinne, men fokuserer på å finne postene. Dette fokuset brakte henne i dag til andreplass ett lite sekund bak Judita Traubaite, med Ane Sofie Krogh på 3. plass.Juniorklassene under dagens konkurranse ble vunnet av Kristin Melby Jacobsen, Lardal IL og Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK. Søndag venter som nevnt mellomdistanse fra samme arena.

Dagens beste i H17-20,Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK (i midten) ut fra start.



De beste i Sjusjøløpene 2021 - sprint 18.12.2021: Arr.: Nydalens SK D 11-12 1 810 m, 1 startende deltakere Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Sine Wallberg Heming Orientering 14.32 D 13-14 2 440 m, 4 startende deltakere 1 Helene Scheele Nydalens SK 16.21 2 Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering 17.46 +1.25 3 Magnhild Madslien Lillehammer OK 18.47 +2.26 D 15-16 2 790 m, 9 startende deltakere 1 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 16.54 2 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 19.58 +3.04 3 Eiril Erlien Solerød Gjø-Vard OL 20.08 +3.14 D 17-20 3 180 m, 17 startende deltakere 1 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 17.29 2 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 19.05 +1.36 3 Pia Young Vik Nydalens SK 19.21 +1.52 4 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 19.30 +2.01 5 Åsne Haavengen Kongsberg OL 19.32 +2.03 6 Marie Kravdal Gjø-Vard OL 19.55 +2.26 H 11-12 1 810 m, 3 startende deltakere 1 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 11.30 2 Alf Hattestad Kristensen Heming Orientering 14.51 +3.21 3 Nils Nikolaisen Oppsal Orientering 18.46 +7.16 H 13-14 2 440 m, 6 startende deltakere 1 Sondre Hafskjold Nydalens SK 23.31 2 Alfred Holtan Sanderud Lillomarka OL 23.34 +0.03 3 Alfred Teig Nydalens SK 25.45 +2.14 H 15-16 3 040 m, 11 startende deltakere 1 Even Lien Gjø-Vard OL 15.22 2 Andrei Kuzmin Sundsvalls OK 16.24 +1.02 3 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 19.30 +4.08 4 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 20.59 +5.37 H 17-20 3 570 m, 19 startende deltakere 1 Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK 16.09 2 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 16.34 +0.25 3 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK 17.17 +1.08 4 Axel Aalde Nydalens SK 17.26 +1.17 5 Lars Lien Gjø-Vard OL 18.34 +2.25 6 Christian Fredrik Borg IL Koll 19.06 +2.57 7 Mats Lindaas Elverum OK 19.07 +2.58 D 21 3 180 m, 10 startende deltakere 1 Judita Traubaite LTU Ski-O Team 17.05 2 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 17.06 +0.01 3 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 17.13 +0.08 4 Evine Westli Andersen Løten o-lag 17.52 +0.47 H 21 3 570 m, 17 startende deltakere 1 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 14.28 2 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 14.29 +0.01 3 Jørgen Baklid Konnerud IL 14.43 +0.15 4 Stanimir Belomazhev Ski Club Hemus 14.45 +0.17 5 Audun Heimdal Konnerud IL 14.47 +0.19 6 Øyvind Wiggen NTNUI 15.07 +0.39

ALLE RESULTATER