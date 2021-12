Det er to uker igjen av Kondisløpet Høst, siste frist for påmelding er 31. desember, mens fristen for å melde inn resultater er 5. januar.

Her kan du løpe en distanse på 3, 5, 10, halvmaraton eller maraton i din egen selvvalgte trasé og ta tiden selv. Når du har registrert tiden din kommer du med på resultatlisten for Kondisløpet Høst.

Du kan dessuten vinne premier som er nyttige utover vinteren. En av premiene er en treningsvest fra Swix sin Triac-kolleksjon.

Deltagerne i løpet får samtidig 20% rabatt i nettbutikken Swixsport.com. Du får tilsendt en rabattkode i påmeldingen som kan brukes til å kjøpe produkter i nettbutikken til Swix.

Her melder du deg på Kondisløpet Høst.



Swix Triac air mesh vest er en av premiene i Kondisløpet Høst. Dette er en isolerende vest som er elastisk og lett i vekt. For høyintensitetstrening på kalde dager.