Ski Classics innledet altså sesongen med et lagtempoløp over ni kilometer, der et og et lag startet i intervall. Johnsrud Sundbys lag Team Koteng-Eidissen var på forhånd en av de store favorittene til å ta seieren, og debutanten på laget fortalte om tydelige nerver i sitt intervju med NRK før start. Da laget krysset målstreken var de et par sekunder bak Team Eksjöhus, men med god innsats fra teamets dameløpere, kunne det allikevel bli ledelse. Og slik ble det. Søstrene Kari og Astrid Øyre Slind slo det svenske laget med 28 sekunder, og Team Koteng-Eidissen ledet lagtempoet.

Men bak i løypa kom det raskere skiløpere. Først gikk Marit Bjørgen og lagvenninnen Anniken Gjerde Alnæs styggfort for Team Ragde-Charge. Fra å lede med et drøyt sekund på første mellomtid, hadde de økt til nesten 18 sekunder på mellomtid nummer to. I tillegg gikk lagets herreløpere også fantastisk. Karstein Johaug og Jørgen Hoel tok en soleklar ledelse med 23,5 sekunder, allerede før Bjørgen og Gjerde Alnæs var i mål.



Lager 157 blir å regne med også i år

Så kom langløpskanonene. Lager 157 har levert strålende gjennom flere sesonger nå, og denne sesongen skal nok ikke bli noe unntak. På herresiden gikk svenske Emil Persson og norske Runar Skaug Mathisen nest best, og var omlag 10 sekunder bak Karstein Johaug og Johan Hoel (Team Ragde-Charge). Til tross for at de kun var nest best, ble det lagseier for laget totalt, ettersom Britta Johansson Norgren og Thea Krokan Murud (Norge) gikk suverent raskest. Til slutt skilte det hele 47 sekunder mellom de to lagene.



Britta Johansson Norgren og Thea Krokan Murud med imponerende lagprolog. Suverent bestetid i mål! (Foto: Wsportsmedia / Visma Ski Classics)



På tredjeplass endte Team Ramudden, såvidt bak Team Ragde-Charge. For Johnsrud Sundby og Team Koteng-Eidissen ble det til slutt en 5. plass.



Vinnerlaget Lager157. (Foto: Wsportsmedia / Visma Ski Classics)





2. plass til Auklands lag Team Ragde-Charge. (Foto: Wsportsmedia / Visma Ski Classics)





Team Ramudden med tredjeplass etter dagens lagtempo. (Foto: Wsportsmedia / Visma Ski Classics)



Les også:

Marit Bjørgen sesongdebuterer til lørdag

To ulike treningsmodeller gjorde Bjørgen til tidenes vinterolympier



God start på sesongen

Marit Bjørgen var godt fornøyd med både løpet og samarbeidet med Gjerde Alnæs. Hun rapporterte om at både kropp og ski føltes bra. Skryt fikk hun også av NRKs langløpsekspert Christoffer Callesen, som sa at hun så pigg ut og at hun hadde mye kraft i stakingen. Han kommenterte også at hun så relativt uberørt ut etter målgang.



Det er nok ganske sikkert at langløpssesongen som i dag ble innledet, blir av det spennende slaget. Med nye og store løperprofiler i aksjon, og enda bedre TV-dekning, er det bare å glede seg til mange timers underholdning.

I morgen skal løperne i aksjon igjen. Da er det klart for individuell prolog over 33 kilometer. Du kan se løpet på NRK fra klokken 09:00 søndag morgen.



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957