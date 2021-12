ULTRALØPSFATET

Den mest populære ultraløpsutmerkelsen er "Ultraløpsfatet" som i 2016 erstattet den tidligere utmerkelsen "Hytteplanken". For å kvalifisere til et årsmerke på Ultraløpsfatet må man ha fullført minst tre norske ultraløp i samme sesong - og fatet har plass til 16 årstallskilt. Trefatene - som inngraveres med løpers navn - produseres én gang per år (bestilling før 28. februar), mens årstallskiltene er på lager hele tiden og kan gjerne bestilles tilbakevirkende for årene fra og med 2007.



ULTRALØPSTATUETTEN

Den nyeste utmerkelsen er årsstatuetten som har samme kvalifiseringskrav som årstallskiltene til Ultraløpsfatet, men dette er altså en ett-års utmerkelse



ULTRALØPEREN

Den tøffeste utmerkelsen å oppnå er "Ultraløperen", spesielt i de to høyeste nivåene. Her handler det om å samle kilometer i konkurranser, både norske og internasjonale løp. For å oppnå bronsenivå må du ha løpt 1000 km i ultraløp, sølvnivå krever 5000 km og gullnivå 10000 km.







Ultraløpsutmerkelsene kjøper du her: Kondis-utmerkelser/ultraløp

Det er også mange maraton- og halvmaratonutmerkelser i Kondisbutikken