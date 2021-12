Det var et stort felt som holdt samlet gjennom hele den 33 kilometer lange traséen i Orsa i dag. Og det var tidvis et noe rotete renn, med en del uhell underveis. Martin Johnsrud Sundby, som etter målgang uttrykte noe misnøye med hvordan det ble gått i sporet, måtte bytte stav to ganger allerede på de første to kilometrene. Han gikk i mål 30 kilometer senere, med en stav som var betydelig lengre enn den andre.



Spenning på den siste runden

Det var mye skifting av posisjoner i det store feltet underveis, men det var nok Ermil Vokuev (Russian Winter Team) som tok det meste av drajobben. Da motbakken inn i alpinanlegget nærmet seg for siste gang visste nok de fleste at det ville bli hard kamp opp mot toppen.



Team Ragde Charge sørget for å posisjonere seg i front inn i bakken, og hadde Kasper Stadaas fremst i feltet. Max Novak var også godt med i inngangen, og kjørte knallhardt oppover. Sommerens store løper på rulleski fikk det derimot tyngre og tyngre jo lenger opp han kom, og det var tydelig at han brukte opp viktige krefter på dette forsøket på å skaffe seg en luke. Kasper Stadaas var først til toppen, men TV-bilder viser at det ble tatt en god del skøytetak på de siste metrene. I skrivende stund er det foreløpig uklart om juryen vil reagere på dette, og i så fall hva som vil skje. Stadaas holdt seg i hvert fall fremme, og kunne til slutt spurte i mål til en tredjeplass. Beste norske løper i dag.

Martin Johnsrud Sundby imponerte

Årets "nykomling" i Ski Classic er vår mann Martin Johnsrud Sundby, som representerer Team Koteng Eidissen. Han lå med i tetfeltet så og si hele veien, og viser at han blir å regne med i langløp denne sesongen. De fleste kjenner til at spurten ikke er hans beste, og da han ikke klarte å få noen luke før de siste kilometrene stod for døren, så det vanskelig ut for Johnsrud Sundby. Han klarte uansett å henge svært godt med også på de siste metrene på oppløpet, og gikk inn til en sterk fjerdeplass.

Emil Persson best igjen

Svenske Emil Persson (Lager 157) var den store profilen i fjorårets sesong, og i dag viste han at igjen at han er ekstremt god. Med full kontroll på konkurrentene, lå han perfekt posisjonert inn på oppløpet, og spurten hans er det få som kan stå i mot. Etter målgang fortalte han, som de andre, at det var et tøft løp hvor det hele veien ble kriget om posisjoner. På spørsmål fra NRK om han kommer til å bli vanskelig å slå videre utover i sesongen, var svaret "Ja, jeg sikter jo mot det".

- Man bør stå i sporet når det er spor

Martin Johnsrud Sundby gikk altså et svært godt renn, men opplevde det også som en krig fra start til mål. Han reagerte på hvordan det ble gått underveis.

- Det var gøy å gå og det ble et tight race. Mye figthing hele veien med mange uhell. Også burde det være en regel om at man bør stå i sporet så lenge det er satt spor. Det er en uting at man går så mye mellom. Dette er en kamp jeg kommer til å måtte ta, fortalte han til NRK.

- Jeg forsøkte å stå i sporet på de første to rundene. Men, det er det ingen andre som gjorde, så det går jo ikke, fortsatte han.



Ellers fortalte han at han stortrives i langløpssirkuset, og at han er godt fornøyd med et såpass godt resultat på relativt tynt treningsgrunnlag.

Kasper Stadaas beste norske på en tredjeplass

Det ble altså Stadaas som ble vår bestemann i dag. Han fortalte også at det var kriging hele veien, og at han gikk med hjertet i halsen på den siste runden. På NRKS spørsmål angående posisjonen inn på oppløpet, sa han at det var mer eller mindre perfekt å ha Emil Perssons rygg inn. Han var også meget fornøyd med å kunne ta steget inn på pallen i Ski Classics og at han er sulten på mer.



To ulike treningsmodeller gjorde Bjørgen til tidenes vinterolympier



