(Alle bilder er tatt under lørdagens løp av Stein Arne Negård)

Jørgen Baklid, Konnerud IL vant mellomdistansen i H21.

Nær feilfri orientering

- Det fløt bra teknisk, bedre enn i går, sier Jørgen Baklid etter dagens seier på mellomdistansen under Sjusjøløpene i ski-o.



- Jeg sklei fint gjennom løypa uten store feil, og farten var i tillegg brukbar, fortsetter unggutten fra Konnerud. Når Jørgen er tilnærmet feilfri, blir det fort differanser bakover. Eskil Frøisland på andreplass var nesten to minutter bak etter drøye 30 minutters konkurransetid. Styrk Hundseid Kamsvåg ble nummer 3. Selv med klar seier har fjorårets VM-vinner mer på lager utover i sesongen.



- Fysisk har jeg litt å gå på, men det kommer seg utover vinteren. Jeg satser på å være i noe bedre slag fysisk allerede under EM, selv om det ikke er så lenge til.



Jørgen drar til EM i Bulgaria allerede 10. januar, og da skal en av vinterens to formtopper legges inn. Den andre blir under VM i mars.

Revansje for lillesøster

Dit sikter også Jørgens lillesøster, Jenny.

Hun var med sin andreplass bak Judita Traubaite, best av de norske damene i dag. Etter disk for manglende stempling i går, smakte det godt.



- Jeg fikk litt revansje i dag, og er godt fornøyd, sier hun og forklarer suksessen med gleden av å konkurrere i ski-o igjen. - Det er moro å være i gang med sesongen. Da evner hun å se stort på at det manglet noen sekunder til toppen av pallen.



- Jeg tapte litt tid et par steder, så jeg har litt å gå på. I dag var det i hvert fall nok til å holde unna for resten av de norske damene. Nærmest var Evine Westli Andersen som ble nummer 3.

Gåsbu neste

Ingeborg Roll Mosland og Ole Gunnar Kleppa Madslien var best i juniorklassene i dag. Neste konkurranser i Norgescupen i ski-o er under Ski-o-treff på Gåsbu 8.- 9. januar 2022.



Ole Gunnar Kleppa Madslien, Lillehammer vant mellomdistansen i H17-20.



Eskil Frøisland, Vang OL nr 2 på mellomdistansen i H21.



De beste i Sjusjøløpene 2021 - mellom 19.12.2021: Arr.: Nydalens SK D 11-12 2 460 m, 1 startende Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Sine Wallberg Heming Orientering 24.55 D 13-14 3 190 m, 4 startende 1 Helene Scheele Nydalens SK 21.44 2 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 25.25 +3.41 3 Henni Hattestad Kristensen Heming Orientering 25.59 +4.15 D 15-16 3 850 m, 9 startende 1 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 24.16 2 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 27.46 +3.30 3 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 31.28 +7.12 D 17-20 5 430 m, 17 startende 1 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 35.01 2 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 35.30 +0.29 3 Oda Scheele Nydalens SK 37.15 +2.14 3 Åsne Haavengen Kongsberg OL 37.15 +2.14 5 Marie Kravdal Gjø-Vard OL 38.07 +3.06 6 Ragnhild Mathea Helmersen Fet OL 40.36 +5.35 H 11-12 2 460 m, 3 startende 1 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 21.21 2 Alf Hattestad Kristensen Heming Orientering 23.43 +2.22 3 Nils Nikolaisen Oppsal Orientering 29.22 +8.01 H 13-14 3 190 m, 6 startende 1 Frode Wallberg Heming Orientering 22.47 2 Sondre Hafskjold Nydalens SK 24.32 +1.45 3 Alfred Teig Nydalens SK 28.00 +5.13 H 15-16 4 900 m, 10 startende 1 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 32.53 2 Andrei Kuzmin Sundsvalls OK 33.22 +0.29 3 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 36.26 +3.33 H 17-20 7 180 m, 20 startende 1 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 37.52 2 Christian Fredrik Borg IL Koll 38.20 +0.28 3 Kornelius Kriszat-Løvfald Nydalens SK 39.16 +1.24 4 Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK 39.42 +1.50 5 Axel Aalde Nydalens SK 43.33 +5.41 6 Birk Felland Sætnan Fossum IF 43.47 +5.55 7 Mats Lindaas Elverum OK 44.52 +7.00 D 21 5 430 m, 10 startende 1 Judita Traubaite LTU Ski-O Team 31.18 2 Jenny Baklid Konnerud IL 31.32 +0.14 3 Evine Westli Andersen Løten o-lag 32.23 +1.05 4 Synne Strand Lierbygda OL 33.23 +2.05 H 21 7 180 m, 14 startende 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 31.09 2 Eskil Frøisland Vang OL 32.58 +1.49 3 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 33.01 +1.52 4 Audun Heimdal Konnerud IL 34.05 +2.56 5 Isak Jonsson NTNUI 34.11 +3.02