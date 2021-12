Siste frist for å melde på et løp i Kondisløpet Høst er 31. desember, og siste frist for å melde inn resultater er 5. januar 2022. Du har med andre fortsatt mulighet til å være med på et løp i tida fram mot nyttår, og bli med i konkurransen om mange flotte premier. Det er i Kondisløpet Høst mulig å delta på 3-, 5- og 10-kilometer, halvmaraton og maraton. Du kan løpe når og hvor du vil innenfor perioden løpet arrangeres.

Fra SWIX har vi fått treningsvester fra deres Triackolleksjon. I tillegg tilbyr de 20 % rabatt i nettbutikken sin til alle deltakerne i Kondisløpet. Du får rabattkoden tilsendt med påmeldingsbekreftelsen.





Som uttrekkspremier kan vi tilby tre valgfrie bøker og to Perfekta drikkebelter fra Kondisbutikken. Blant de som melder på med Team Kondis som lag, trekker vi også en vinterløpejakke (finnes i både herre- og damemodell), to Craft luer og en bag fra Teamkondis.no.

Kondisløpet kan du enten løpe alene eller du kan invitere med deg noen venner slik at det blir mer sosialt. Kanskje får du også noen til å stille med mat- og drikkestasjon til dere?

Uansett hvilke planer og ambisjoner du har så vil vi ønske deg riktig lykke til!

Det er gratis samlemedalje til de som gjennomfører alle fem distansene. Videre kan alle kjøpe medalje og T-skjorte fra hver av distansene.





Uttrekkspremie: Vi trekker denne vinterløpejakka fra Craft blant de som melder på med Team Kondis som lag.