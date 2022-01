Som vi har oppsummert på nasjonalt nivå tidligere, Skisesongen som forsvant, ble det heller ikke i Hedmark arrangert noen turrenn sesongen 2020-21. Den foregående sesongen 2019-20 ble også sterkt amputert da 8 av 16 terminfestede renn rakk å bli avholdt før Norge ble nedstengt i mars 2020. Turrennsesongen i Hedmark 2019-20 er oppsummert her: Kort, men god turrennsesong i Hedmark.

Halvert to ganger

Vi har sett på deltagelsen i alle løp, turritt og turrenn som er blitt arrangert de tre siste sesongene i gamle Hedmark fylke. Samlet sett er deltagelsen halvert to ganger og var i 2021 en fjerdedel i forhold til i 2019 da vi telte opp vel 9000 deltagelser mot snaut 2400 siste år. Alle tall er hentet fra de offisielle resultatlistene og gjelder antall fullførende i klasser med tidtaking. Birkbeinerarrangementene som bare delvis går i Hedmark er ikke med også av statistiske årsaker.

År: 2019 2020 Diff. % 2020 2021 Diff. % Løp 4870 1378 -3492 -71,7 1378 1507 129 9,4 Sykkelritt 1660 866 -794 -47,8 866 860 -6 -0,7 Turrenn 2687 2517 -170 -6,3 2517 0 -2517 -100,0 Totalt: 9217 4761 -4456 -48,3 4761 2367 -2394 -50,3



Vi må tro på at vi denne vinteren igjen kan få oppleve fellesstarter som her i Trysil Skimaraton for tre år siden. (Foto: Sigurd Westgård)

Fra halvert til radert turrenn-sesong

Nå er vi i skrivende stund i gang med den 3. skisesongen på rad som vil bli berørt av pandemien. Foreløpig er Romjulsrennet på Sjujsjøen avlyst og Budorrennet utsatt en måned. Vi får krysse staver og ski for at restriksjonene kan lempes på allerede 14. januar slik at utendørsaktiviteter kan gå som normalt.



Fra Moraløpet på Koppang 29.02 2020, et av de siste turrennene som er arrangert for snart to år siden. (Foto: Jan Erik Bakken)