Karoline Bjerkeli Grøvdal har også vunnet skoen som landets beste juniorløper fire ganger, og dermed kan hun nå, i en alder av 31 år, plassere sin 16. gullsko på hylla. En sterk sesong ble krona med gull i EM terrengløp i desember.



Jakob Ingebrigtsen har i tillegg til å vinne seniorskoen tre ganger også blitt tildelt juniorskoen fem ganger, så nå vil han i alt ha åtte eksemplar av Kondis’ gullsko. I 2021 har han satt Europa-rekord på 5000 m og tatt EM-gull i terrengløp – i tillegg til OL-gullet på 1500 m som er en for kort distanse til å telle i denne sammenhengen.



Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak kåringen som også omfatter årets junior- og veteranløper.



Vinnere av Kondis’ gylne løpesko for unge under 20 år er Ingeborg Østgård og Abdullahi Dahir Rabi. Østgård vinner gullskoen for første gang, mens Rabi også gikk til topps i 2020.



På veteransida er det Vera Nystad og Ebrahim Abdulaziz som går til topps i kåringen. Både Nystad og Abulaziz har vunnet gullskoen én gang før, i henholdsvis 2017 og 2020.

Kåringskriterier

I kåringen av landets beste seniorløpere legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom sesongen på distanser fra 5000 m og oppover. I juniorklassen er kriteriene de samme, men her teller distanser fra 3000 m og oppover.



Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles til den med det beste resultatet målt etter de internasjonale veterantabellene, uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Statistikkdistansene fra 5 km / 5000 m til maraton teller, og resultatene vurderes etter WMA-tabellene (snittet av 1994- og 2020-tabellen) som gjør at en kan sammenligne resultater på tvers av alder og distanse. For juniorenes del skjeler vi også til World Athletics-tabellen siden vår WMA-kalkulator ikke omfatter 3000 m.



Bare løpere som har bodd lenge nok i Norge til å være startberettiget i NM, er med i kåringen.



Kvinner senior - Karoline Bjerkeli Grøvdal

EM-gull: Etter både bronse- og sølvmedaljer i EM terrengløp kunne Karoline Bjerkeli Grøvdal endelig juble for gull. (Foto: Per Inge Østmoen)





Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2021. Løpere med over 90 prosent er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.



Tid Distanse Plass WMA-% Karoline Bjerkeli Grøvdal 31.23 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 95,01 30.50,84 10 000 m, Vårens Vakreste Stafett, Bislett 1. plass 96,65 14.43,26 5000 m, Diamond League, Brussel, Belgia 8. plass 98,85 14.47,67 5000 m, Diamond League, Bislett Games, Oslo 8. plass 98,41 14.47,95 5000 m, NM, Kristiansand 1. plass 98,41 14.56,82 5000 m, fosøk OL, Tokyo, Japan 5. plass (heat) 97,42 14.59,91 5000 m (560 m-bane), Diamond League, Zürich, Sveits 8. plass 97,09 15.09,37 5000 m, finale OL, Tokyo, Japan 14. plass 96,03 14.39 Rekordløpet, ca. 4988 m, Maarud 1. plass 26.34 8 km terreng, EM, Dublin, Irland 1. plass Therese Johaug 31.32,88 10 000 m, Vårens Vakreste Stafett, Bislett 2. plass 94,51 Ida Meli Narbuvoll 33.08,42 10 000 m, NM, Kristiansand 1. plass 89,94 33.32,69 10 000 m, Blue Hawk Games, Dickinson, North Dacota, USA 1. plass 88,87 33.36,59 10 000 m, Nationals Div. II, Allendale, Michigan, USA 1. plass 88,70 35.15,50 10 000 m, Conference Div. II, Duluth, Minnesota, USA 1. plass 84,55 15.37,50 5000 m, Nationals, Allendale, Michigan, USA 1. plass 93,16 15.54,42 5000 m, NM, Kristiansand 2. plass 91,50 16.03,40 5000 m, Extra Weekend Meet, Allendale, Michigan, USA 1. plass 90,65 16.44,94 5000 m, Nationals, Duluth, Michigan, USA 1. plass 86,95 Sigrid Jervell Våg 35.11 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 3. plass 84,75 15.57,53 5000 m, Kvalheimmila, Bislett, Oslo 1. plass 91,22 16.03,25 5000 m, Lag-EM, Cluj-Napoca, Romania 4. plass 90,65 16.04,89 5000 m, NM Kristiansand 4. plass 90,55 Andrea Modin Engesæth 16.00,99 5000 m innendørs, Sharon Colyear-Danville, Boston, USA 8. plass, B-heat 90,93 16.17,00 5000 m, Mountain West Championship, Calefornia, USA 7. plass 89,44 Vienna Søyland Dahle 34.52 10 km, Solastranden, Sola 1. plass 85,52 34.59 10 km, Hytteplanmila, Hole 9. plass 85,39 16.48 5 km, Stavanger Maraton 1. plass 86,69 34.27,41 10 000 m, NM, Kristiansand 6. plass 86,51 16.04,48 5000 m, NM, Kristiansand 3. plass 90,55 16.16,87 5000 m, Sommerstevnet, Bislett 2. plass 89,44 16.25,72 5000 m, Boysen Memorial, Bislett 1. plass 88,63 27.53 8,1 km, Siddisløpet, Stavanger 1. plass Ine Bakken 1.14.11 Halvmaraton, København, Danmark 15. plass 87,83 33.59 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 1. plass 87,74 16.15 5 km, Rekordløpet, Gardermoen 1. plass 89,63 16.52 5 km, Ålesund Vinterkarusell, 1. løp 1. plass 86,35 33.34,59 10 000 m, Europacup, Birmingham, GBR 6. plass B-heat 88,78 33.49,95 10 000 m, Vårens Vakreste Stafett, Bislett 4. plass 88,13 33.56,19 10 000 m, NM Kristiansand 3. plass 87,83 16.07,50 5000 m, Sommerstevnet, Bislett 1. plass 90,27 16.14,48 5000 m, NM, Kristiansand 6. plass 89,63 35.08 9 km terreng, Nordisk mesterskap, Tullinge, Sverige 8. plass 29.39 8 km terreng, EM, Dublin, Irland 50. plass 21.24 6 km terreng, NM, Oslo 2. plass Mathilde Theisen 1.13.54 Halvmaraton, København, Danmark 13. plass 88,17 33.39 10 km, Hytteplanmila, Hole 3. plass 88,61 33.43 10 km, Rekordløpet, Gardermoen 1. plass 88,43 35.04 10 km, Perseløpet, Eidsvoll 1. plass 85,03 33.50,18 10 000 m, NM, Kristiandsand 2. plass 88,08 34.31,95 10 000 m, Vårens Vakreste Stafett, Bislett, Oslo 7. plass 86,34 16.08,04 5000 m, NM, Kristiansand 5. plass 90,18 16.41,89 5000 m, Boysen Memorial, Bislett, Oslo 3. plass 87,21 34.24 9 km terreng, Nordisk mesterskap, Tullinge, Sverige 3. plass 29.54 8 km terreng, EM, Dublin, Irland 57. plass 21.13 6 km terreng, NM, Oslo 1. plass Maria Sagnes Wågan 2.35.34 Maraton, Berlin, Tyskland 14. plass 87,72 1.14.22 Halvmaraton, Holmestrand 1. plass 87,67 16.06 Rekordløpet, ca. 4988 m, Maarud 3. plass Amalie Sæten 15.56 Rekordløpet, ca. 4988 m, Maarud 2. plass Runa Skrove Falch 2.34.57 Maraton, Rotterdam, Nederland 6. plass 88,07 1.14.42 Halvmaraton, NM, Oslo 1. plass 87,23 34.28 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 2. plass 86,51 34.05,03 10 000 m, Vårens Vakreste Stafett, Bislett 5. plass 87,44 16.59,23 5000 m, Boysen Memorial, Bislett 5. plass 85,67 16.21 Rekordløpet, ca. 4988 m, Maarud 4. plass Therese Falk 261,170 km 24-timersløp, NM, Bislett 1. plass 251,452 km 24-timersløp, 24 Hours in Hell, Stjørdal 1. plass 242,810 km 24-timersløp, Åpent svensk mesterskap, Skövde 1. plass 3.08.05 Maraton, Nordvest-maraton, Hareid 1. plass 72,55 7.55.10 100 km, Bergen Ultra 1. plass 5.31.02 63,3 km, Møktser Ultra 1. plass Karoline Holsen Kyte 17.21,8 5000 m, Eikangerløpet, Ostereidet 1. plass 83,86 1.47.09 21 km fjelløp, Bergen Fjellmaraton 2. plass 1.22.14 8,2 km motbakke, Skåla Opp, Loen 1. plass 52.09 8,8 km motbakke, Kvasshovden Opp, Ulvik 1. plass 43.20 3,8 km motbakke, NM, Bystien Førde Opp 2. plass 21.26 6 km terreng, NM, Oslo 3. plass 17.29 2,7 km motbakke, Oslos Bratteste 1. plass



Vurdering

Karoline Bjerkeli Grøvdal lyktes ikke helt i OL, men har bortsett fra det rada opp det ene klasseløpet etter det andre. Hun har hele tre 5000 m-tider under 14.50 med 14.43,26 som best, noe som gir en skår på hele 98,85 prosent. Grødal kunne også krone sesongen med gull i EM i terrengløp i Dublin, tolv etter at hun tok EM-gull samme sted som juniorløper.



Med tre løp som gir over 98 prosents skår og sju løp over 96, er Karoline Bjerkeli Grøvdal helt suveren. Nærmest målt i prosent er Therese Johaug som leverte sterke 31.32,88 på 10 000 m tidlig på sesongen. Det gir 94,51 i skår, men siden det er hennes eneste løp, kommer hun likevel litt lenger ned på rankingen.



Ida Melli Narbuvoll har hatt en slags gjennombruddssesong som senior, og 5000 meteren hennes på 15.37,50 gir 93,16 i skår. Narbuvoll tok NM-gull på 10 000 m og sølv på 5000 m, og hun har også gull på både 5000 og 10 000 m fra studentmesterskapet i divisjon 2 i USA.



Også Sigrid Jervell Våg, Andrea Modin Engesæth, Vienna Søyland Dahle, Ine Bakken og Mathilde Theisen har skåret over 90 prosent av verdensrekordnivå. Våg har høyest skår, mens Engesæth følger like bak etter å ha satt norsk innendørsrekord på 5000 m med 16.00,99. En fyldigere sesong har Mathilde Theisen som kan skilte med gull i NM terrengløp og bronse i nordisk mesterskap. Hun tok også sølv på 10 000 m i bane-NM. Stort dårligere er ikke Ine Bakken som tok sølv i NM terrengløp og bronse på 10 000 m. I EM terreng slo hun Theisen, og Bakken har også litt høyere skår på sitt beste løp.



Vi har også tatt med fire kvinner som ikke har skåret over 90 prosent av verdensrekordnivå på de tradisjonelle distansene – 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. Amalie Sæthen og Maria Sagnes Wågan ville imidertid ha gjort det – med god margin – dersom løypa i Rekordløpet på Maarud ikke hadde vært 12 m for kort.



Therese Falk holder verdensklasse på 24-timersløp, og det er bare ei kvinne som noen gang har løpt lenger enn det Falk gjorde da hun vant NM på Bislett med 261,170 km. Resultatet var også europeisk rekord.



Karoline Holsen Kyte er en høyklassig motbakkeløper, og i år har hun vunnet Skåla Opp på sterke 1.22.14 og tatt sølv i NM motbakke og bronse i NM terrengløp.



Runa Skrove Falch var årets beste norske maratonløper med 2.34.57, og hun ble også norsk mester på halvmaraton med 1.14.42.



Mens Karoline Bjerkeli Grøvdals gullsko er udiskutabel, er det vanskelig å rangere de som følger bak. Men siden Ida Melli Narbuvoll har hatt en lang og god sesong med mesterskapsgull både i USA og Norge gir vi henne andreplassen. Therese Johaug mangler både mesterskapsprestasjoner og en ordentlig sesong, men viste med sitt ene løp at hun holder en klasse som ligger over de andre.



Therese Falk har i 2021 vært verdens klart beste 24-timersløper med de to beste resultatene i år, og hun er nest beste løper gjennom alle tider. Sjøl om nivået ikke er like pressa på 24-timers som på kortere distanser, så besitter Falk utvilsomt helt unike egenskaper.



Sigrid Jervell Våg løp inn til en fin fjerdeplass på 5000 m i lag-EM og har tre løp som gir over 90 prosents skår. Mathilde Theisen sniker seg så vidt foran Ine Bakken takket være gull i NM og bronse i nordisk mesterskap i terrengløp. Så kan det helt klart diskuteres om ikke Vienna Søyland, Andrea Modin Engesæth, Runa Skrove Falk og flere andre burde vært inne på rankingen.



Ranking

1. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

2. Ida Melli Narbuvoll

3. Therese Johaug, FIK Ren-Eng

4. Therese Falk, Hareid IL

5. Sigrid Jervell Våg

6. Mathilde Theisen, OSI

7. Ine Bakken, Gular



Menn senior - Jakob Ingebrigtsen



EM-gull: Jakob Ingebrigtsen utklasset konkurrentene i EM terrengløp utenfor Dublin. (Foto: Kjell Vigestad)



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2021. Utøverne er rangert etter WMA-skåren som er tatt med for baneløp og kontrollmålte distanser utenfor bane.

Tid Distanse/løp Plass WMA-% Jakob Ingebrigtsen 12.48,45 5000 m, Diamond League, Firenze, Italia 1. plass 100,74 30.15 10 km terreng, EM, Dublin, Irland 1. plass Zerei Kbrom Mezngi 1.00.07 Halvmaraton, København, Danmark 5. plass 97,87 27.39 10 km, Valencia, Spania 1. plass 96,5 27.57,63 10 000 m, Olympic Qualifying Race, Manchester, GBR 2. plass 95,41 28.09,89 10 000 m, NM, Kristiansand 1, plass 94,73 28.18,72 10 000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 2. plass 94,23 13.58,47 5000 m, NM, Kristiansand 2. plass 92,34 31.32 10 km terreng, EM, Dublin, Irland 26. plass Sondre Nordstad Moen 2.17.59 Maraton, OL, Sapporo, Japan 40. plass 90,04 1.00.15 Halvmaraton, Valencia, Spania 11. plass 97,66 1.01.42 Halvmaraton, Dresden, Tyskland 5. plass 95,35 1.02.43 Halvmaraton, NM, Oslo 1. plass 93,81 1.04.14 Halvmaraton, Åpent SM, Göteborg 9. plass 91,59 28.35 10 km, Beat Your Personal Best, Frankrike 3. plass 93,35 28.42 10 km, Rekordløpet, Spikkestad 1. plass 92,97 28.11,71 10 000 m, Bislett Night of Highlights 1. plass 94,62 Narve Gilje Nordås 28.55 10 km, Hytteplanmila, Hole 1. plass 92,28 28.47,19 10 000 m, NM, Kristiansand 2. plass 92,65 13.16,67 5000 m, Spitzen Leichathletik, Luzern, Sveits 4. plass 97,20 13.16,82 5000 m, Bislett Night of Highligths, Oslo 2. plass 97,20 13.22,15 5000 m, Meeting National, Nice, Frankrike 7. plass 96,57 13.41,82 5000 m, OL, Tokyo, Japan 12. plass, forsøk 94,26 13.55,86 5000 m, NM, Kristiansand 1. plass 92,67 31.30 10 km terreng, EM, Dublin, Irland 25. plass Henrik Ingebrigtsen 13.16,80 5000 m, Bislett Night of Highligths, Oslo 1. plass 97,20 13.27,07 5000 m, Diamond League, Gateshead, Storbr. 10. plass 96,00 Per Svela 13.32,97 5000 m, Nacht van de Athletiek Heusden, Belgia 9. plass 95,29 13.36,82 5000 m, Bislett Night of Highligths, Oslo 4. plass 94,82 13.57,05 5000 m, Meeting National Nice, Frankrike 14. plass 92,45 14.27,82 5000 m, NM, Kristiansand 8. plass, A-heat 89,25 Marius Vedvik 1.04.27 Halvmaraton, NM, Oslo 2. plass 91,29 30.09 10 km, Jølster 2. plass 88,50 29.33,13 10 000 m, NM, Kristiansand 5. plass 90,25 13.36,60 5000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 3. plass 94,82 13.49,12 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 6. plass 93,34 14.04,38 5000 m, NM, Kristiansand 5. plass 91,68 31.13 10 km terreng, NM, Oslo 9. plass Simen Halle Haugen 13.37,74 5000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 6. plass 94,71 13.40,60 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 3. plass 94,36 13.59,99 5000 m, U23-EM, Tallinn, Estland 7. plass A-finale 92,27 Eivind Øygard 29.23 10 km, Jølster 1. plass 90,81 28.46,40 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 2. plass 92,76 13.37,35 5000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 5. plass 94,71 13.46,13 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 5. plass 93,68 31.16 10 km terreng, Warandeloop, Tilburg, Nederland 21. plass Magnus Tuv Myhre 30.03 10 km, Norgesløpet, Jessheim 3. plass 88,80 14.22 5 km, HQ-testen, Hønefoss 1. plass 89,87 13.38,69 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 1. plass 94,59 13.46,98 5000 m, lag-EM, Cluj-Napoca, Romania 1. plass 93,68 13,59,56 5000 m, U23-EM, Tallinn, Estland 6. plass, A-finale 92,26 14.51,69 5000 m, U23-NM, Ravnanger 1. plass 86,85 24.39 8 km terreng, U23-EM, Dublin, Irland 4. plass 30.09 10 km terreng, Warandeloop, Tilburg, Nederland 4. plass Ferdinand Kvan Edman 28.56 10 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 92,22 13.39,23 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 2. plass 94,48 Sigurd Ruud Skjeseth 29.51 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 89,39 14.24 5 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 89,66 28.36,06 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass 93,24 29.11,78 10 000 m, NM, Kristiandsand 3. plass 91,38 13.41,47 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 4. plass 94,25 13.56,05 5000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 8. plass 92,56 14.01,80 5000 m, NM, Kristiansand 3. plass 92,01 Erik Udø Pedersen 30.26 10 km, Sommerløpet, Kristiansand 1. plass 87,68 29.30,12 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 3. plass 90,40 13.46,07 5000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 7. plass 93,68 14.12,28 5000 m, NM, Kristiansand 6. plass, A-heat 90,82 30.45 10 km terreng, NM, Oslo 4. plass 29.42 9 km terreng, Nordisk mesterskap, Tullinge, Sverige 6. plass 1.51.14 27 km terreng, Svalandsgubben 1. plass Abdullahi Dahir Rabi 30.03 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 88,80 13,49,88 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 7. plass 93,34 19.26 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 1. plass 18.39 6 km terreng, U20-NM, Oslo 1. plass 18.18 6 km terreng, U20-NM, Dublin, Irland 2. plass Weldu Negash Gebretsadik 2.13.12 Maraton, Battles of the Teams, Praha, Tsjekkia 11. plass 93,27 30.10 10 km, Sentrumsløpet, Oslo 2. plass 88,45 1.12.58 8,2 km motbakke, Skåla Opp, Loen 2. plass 1.10.52 21 km terreng, Birkebeinerløpet 2. plass Awet Nftalem Kibrab 01.08.2022 Halvmaraton, 3-Sjøersløpet, Stavanger 3. plass 86,06 29.54 10 km, Hytteplanmila, Hole 6. plass 89,24 30.53 10 km, Norgesløpet, Jessheim 4. plass 86,40 13.57,07 5000 m, Kvalheimmila, Bislett 1. plass 92,45 14.05,86 5000 m, NM, Kristiansand 6. plass 91,57 14.50,45 5000 m, Sommerstevne, Bislett 8. plass 86,95 Mathias Flak 14.38 5 km, Trønderjogg 1. plass 88,23 13.58,55 5000 m, Bislett Night of Highlights, Oslo 9. plass 92,34 14.01,86 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 8. plass 92,01 14.15,52 5000 m, Åpningsstevne Langdistanse, Trondheim 2. plass 90,50 14.29,61 5000 m, U23-EM, Tallinn, Estland 23. plass 89,05 14.38,47 5000 m, NM, Kristiansand 10. plass, B-heat 88,13 14.53,44 5000 m, U23-NM, Ravnanger 4. plass 86,56 31.08.2021 10 km terreng, NM, Oslo 5. plass 30.23 9 km terreng, Nordisk mesterskap, Tullinge, Sverige 13. plass 25.37 8 km terreng, U23-EM, Dublin, Irland 31. plass Bjørnar Lillefosse 29.22,91 10 000 m, NM, Kristiansand 4. plass 90,81 14.02,85 5000 m, NM, Kristiansand 4. plass 91,90 30.28 10 km terreng, NM, Oslo 1. plass 29.28 9 km terreng, Nordisk mesterskap, Tullinge, Sverige 2. plass 31.21 10 km terreng, EM, Dublin, Irland 21. plass Stian Angermund 4.13.12 37 km fjelløp, The One Race El Hierro, Spania 6. plass 3.42.45 35 km fjelløp, EM Skyrunning, Pisao Extreme, Portugal 1. plass 3.32.38 42 km fjelløp, Maraton del Meridiano, Spania 1. plass 3.18.08 38 km fjelløp, Mont Blanc Marathon, Frankrike 1. plass 2.04.16 21 km fjelløp, L'Olla de Nuria, Spania 1. plass 1.51.36 19 km fjelløp, Dolomyths Run, Italia 1. plass



Vurdering

Nivå på norsk mannlig langdistanseløping er skyhøyt for tida, og hele 17 menn skåra over 92 prosent av verdensrekordnivå. For å gå til topps må du minst holde høyt europeisk nivå, men vinneren, Jakob Ingebrigtsen, er intet mindre enn en verdensener. Han slo verdens beste 5000 m-løpere da han vant Diamond League-stevnet i Firenze og satte europeisk rekord på 5000 m med 12.48,45. Tida gir en skår på hele 100,74 prosent. Egentlig skal det ikke gå an å komme over 100 prosent, men noe av forklaringen ligger i at WMA-tabellen som vi bruker, er primært laga for 5 km gateløp. Jakob Ingebrigtsen avslutta sesongen med å utklasse konkurrentene i EM terrengløp.



Nest høyest skår har Zerei Kbrom Mezngi med 97,87, tett fulgt av Sondre Nordstad Moen med 97,66 og Narve Gilje Nordås som kan skilte med to ganger 97,20. Både Mezngi og Nordås har prestert over all forventning og vært temmelig jevne. Mezngi har årsbeste i Europa på både halvmaraton og 10 km, og 27.39 på mila var også norsk rekord. I hoved-NM tok Nordås gullet og Mezngi sølvet på 5000 m, mens rekkefølgen var den motsatte på 10 000 m to dager seinere. Mezngi satte norsk rekord på 10 km med 27.39, mens Nordås kvalifiserte seg til OL på 5000 m. I EM terrengløp var det også jevnt mellom de to med Nordås én plass og to sekunder foran i mål.



Siste års vinner av gullskoen, Sondre Nordstad Moen, fikk ikke like god klaff i 2021 som i 2020, men hans halvmaratonløp på 1.00.15 var av høy klasse, og han ble også norsk mester på samme distanse. I OL traff han ikke helt med formen og kom i mål på 40. plass under varme og fuktige forhold.



Også Henrik Ingebrigtsen har skåra over 97 prosent, og med 13.16,80 var han på så å si samme nivå som treningskompis Narve Gilje Nordås på distansen. Men med skade og operasjon ble sesongen kort for Henriks del, og han står bokført med bare to langdistanseløp.



Så er det et stykke ned til Per Svela, Marius Vedvik, Simen Halle Haugen, Eivind Øygard, Magnus Tuv Myhre og Ferdinand Kvan Edman som alle løp 5000 m et stykke ned på 13.30-tallet. Vi velger å gi sjetteplassen på rankingen til Tuv Myhre som viste klasse da han vant 5000 meteren i lag-EM. Fjerdeplassen hans i U23-klassen i terreng-EM veier også tungt.



Ytterligere seks løpere skåra over 92 prosent, og vi tar også med to av dem som ikke gjorde det. Bjørnar Lillefosse hadde en sterk terrengsesong med gull i NM, sølv i nordisk og 21. plass i EM. Stian Angermund rada opp fem seire i verdensserien i Skyrunning og han vant dermed også klart sammenlagt. At to så gode løpere ikke kommer med blant de seks beste, forteller noe om hvor høyt nivået er.



Ranking

1. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

2. Zerei Kbrom Mezngi, Spirit Stavanger

3. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL

4. Sondre Nordstad Moen, Ros IL

5. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

6. Magnus Tuv Myhre, Brandbu IL



Kvinner junior - Ingeborg Østgård



Gull i nordisk: Ingeborg Østgård har denne sesongen løpt inn til gull i både norsk og nordisk mesterskap i terrengløp. I EM terreng ble det sølv, mens hun tok gull på 1500 m i EM. (Foto: Arne Dag Myking)





Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2021 – i rangert rekkefølge

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% WA-poeng Ingeborg Østgård, f. 2003 16.12 5 km, Norgesløpet, Jessheim 1. plass 89,90 9.23,73 3000 m, UM, Trondheim 1. plass 1028 9.27,26 3000 m, Midtsommerstevnet, Lillehammer 1. plass 23.25 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 1. plass 13.44 4 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 2. plass 13.47 4 km terreng, U20-NM, Oslo 1. plass Ina Halle Haugen, f. 2003 34.47 10 km, Hytteplanmila, Hole 8. plass 85,72 16.13 5 km, Norgesløpet, Jessheim 2. plass 89,81 9.11,81 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 2. plass 1067 9.16,47 3000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 3. plass 9.22,72 3000 m, lag-EM, Cluj-Napoca, Romania 8. plass 9.37,51 3000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 6. plass (forsøk) 16.28 Rekordløpet, ca. 4988 m, Maarud 6. plass 13.53 4 km terreng, U20-NM, Oslo 2. plass 14.16 4 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 31. plass Mari Roligheten Ruud f. 2002 34.42 10 km, Hytteplanmila, Hole 5. plass 85,93 9.18,88 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 3. plass 1044 9.38,66 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 8. plass 9.57,64 3000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 8. plass (forsøk) 23.49 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 8. plass 13.58 4 km terreng, U20-NM, Oslo 3. plass 14.20 4 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 34. plass Anna Marie Nordengen Sirevåg, f. 2004 34.46 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 85,76 10.31,62 3000 m hinder, NM, Kristiansand 4. plass 1021 10.50,59 3000 m hinder, Allianseklubbenes stevneserie, Oslo 3. plass 9.43,54 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 14. plass 965 9.46,78 3000 m, Bislett Running I Elite, Oslo 4. plass 9.49,27 3000 m, UM, Trondheim 1. plass 10.08,50 3000 m, U20-NM, Ravnanger 8. plass 23.32 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 4. plass 13.57 4 km terreng, UM, Oslo 1. plass, J 17 14.14 4 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 29. plass Adele Norheim Henriksen, f. 2002 1.14.18 Halvmaraton, København, Danmark 16. plass 87,70 1045 1.15.44 Halvmaraton, Åsaneløpet, Bergen 1. plass 86,04 1.15.48 Halvmaraton, Maratonkarusellen, Bergen 1. plass 85,96 1.16.44 Halvmaraton, Bergen City Marathon 1. plass 84,92 1.19.05 Halvmaraton, 3-Sjøersløpet, Stavanger 2. plass 82,39 34.41 10 km, Bykarusellen Perseløp 1, Bergen 1. plass 85,97 1019 35.15 10 km, Knarvikmila 1. plass 84,59 17.07 5 km, Kaland Løpskarusell, Bergen 2. plass 85,09 34.05,36 10 000 m, NM Kristiansand 5. plass 87,44 1032 34.08,55 10 000 m, Vårens Vakreste Stafett, Bislett 6. plass 87,31 34.09,84 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 1. plass 87,27 16.39,00 5000 m, Sommerstevnet, Bislett, Oslo 3. plass 87,47 979 Sigrid Alvik, f. 2003 10.20,97 3000 m hinder, Allianseklubbenes stevneserie, Bislett 1. plass 1046 10.27,15 3000 m hinder, U20-EM, Tallinn, Estland 7. plass 10.38,53 3000 m hinder, U20-EM, Tallinn, Estland 9. plass (forsøk) 11.04,38 3000 m hinder, U20-NM, Ravnanger 1. plass 9.33,45 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 11. plass 997 9.48,56 3000 m, U20-NM, Ravnanger 2. plass 9.54,18 3000 m, UM, Trondheim 3. plass Thea Charlotte Knutsen, f. 2004 10.20,76 3000 m hinder, NM, Kristiansand 2. plass 1046 10.00,03 3000 m, UM, Trondheim 4. plass 914 10.18,73 3000 m, Askokarusellen, Arna 2. plass 23.36 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 5. plass 14.32 4 km terreng, UM, Oslo 2. plass, J 17 Malin Hoelsveen, f. 2005 9.29,84 3000 m, Bislett Running I Elite, Oslo 2. plass 1008 9.39,57 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 12. plass Maren Halle Haugen, f. 2003 9.32,49 3000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 10. plass 1000 10.13,95 3000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 10. plass (forsøk)



Vurdering

Blant mange sterke juniorjenter stikker Ingeborg Østgård seg fram som den klart beste. Ren-Eng-løperen er av de aller beste i Europa, og hun avslutta sesongen med å ta sølv i juniorklassen i EM terrengløp. Hun har også gull fra U20-EM på 1500 m, som er hennes hoveddistanse, men som er for kort til å telle i denne kåringen. Hun har imidlertid mer enn nok å vise til på langdistanse med gull i både norsk og nordisk mesterskap i terrengløp, norsk juniorrekord på 5 km (16.12) og UM-gull på 3000 m.



Ina Halle Haugen tar andreplassen etter å ha levert en rekke sterke løp og med bronse på 3000 meter i junior-EM som et stort høydepunkt. Hun har også sølv fra NM terrengløp og var i hælene på Ingeborg Østgård på 5 kilometeren der Østgård satte norsk rekord.



Så er det omtrent så jevnt som det kan bli mellom Anna Marie Nordengen Sirevåg og Mari Roligheten Ruud i kampen om tredjeplassen. Ruud er klart best på 3000 m og marginalt bedre på 10 km, mens Sirevåg kan skilte med UM-gull på 3000 m samt at hun slo Ruud i samløp i alle tre terrengmesterskapa – NM, nordisk og EM. Ruuds høye 3000 m-nivå gjør likevel at vi rangerer henne på tredjeplass.



Fire andre jenter – Sigrid Alvik, Thea Charlotte Knutsen, Malin Hoelsveen og Maren Halle Haugen har skåret over 1000 poeng på 3000 m eller 3000 m hinder etter WA-tabellen. I tillegg skårer Adele Norheim Henriksen minst like høyt etter å ha rada opp en rekke sterke løp på halvmaraton, 10 000 m / 10 km og 5000 m / 5 km.



Her er det vanskelig å rangere, men vi velger å gi femteplassen til Henriksen som har forbedra den norske klasserekorden på både halvmaraton og 10 000 m god margin. Hun løp også inn til femteplassen i senior-NM på 10 000 m og har et stort antall løp som gir over 1000 poeng i skår.



Sjetteplassen går til Alvik som kom seg til finalen og ble nummer 7 på 3000 m hinder i EM. Hun har også UM-gull på hinder og sølv på 3000 m flatt. Like bak følger Thea Charlotte Knutsen som tok bronse på 3000 m hinder i senior-NM og i tillegg viste god form under høstens terrengløp, mens Malin Hoelsveen og Maren Halle Haugen har litt for få løp til å nå opp denne gangen.



Ranking

1. Ingeborg Østgård, FIK Ren-Eng

2. Ina Halle Haugen, IL Runar

3. Mari Roligheten Ruud, IL Runar

4. Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

5. Adele Norheim Henriksen, IL Gular

6. Sigrid Alvik, IL Tyrving

7. Thea Charlotte Knutsen, Varegg



Menn junior – Abdullahi Dahir Rabi





Nordisk-gull: Abdullahi Dahir Rabi tok i 2021 gull i både norsk og nordisk mesterskap i terrengløp samt sølv i EM. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater på distanser fra 3000 m og oppover danner grunnlaget for kåringen av årets juniorløper. Alle løpere under 20 år vurderes likt uavhengig av alder.



Kandidatene: Her er en oversikt over hver enkelt løpers viktigste resultat i 2021 – i rangert rekkefølge

Tid Distanse/løp/sted Plass WMA-% WA-poeng Abdullahi Dahir Rabi, f. 2003 30.03 10 km, Hytteplanmila, Hole 7. plass 88,80 958 13,49,88 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 7. plass 93,34 1034 19.26 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 1. plass 18.39 6 km terreng, U20-NM, Oslo 1. plass 18.18 6 km terreng, U20-NM, Dublin, Irland 2. plass Philip Massacand, f. 2002 30.55 10 km, Hytteplanmila, Hole 19. plass 86,31 886 14.40 5 km, Norgesløpet, Jessheim 3. plass 88,03 29.49,72 10 000 m, Stadionmila 7. plass 89,44 970 31.58,03 10 000 m, NM, Kristiansand 21. plass, B-heat 83,43 14.25,35 5000 m, U20-NM, Ravnanger 2. plass 89,46 917 14.31,23 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 4. plass 88,84 14.34,48 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 8. plass, B-heat 88,54 14.38,76 5000 m, NM, Kristiansand 8. plass, B-heat 88,13 14.51,38 5000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 12. plass 86,85 8.14,45 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 3. plass, B-heat 973 8.25,64 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 6. plass, B-heat 8.33,45 3000 m, UM, Trondheim 7. plass 8.39,69 3000 m, Askokarusellen, Arna 1. plass 38.44 3,8 km motbakke, U23-NM, Bystien Førde Opp 1. plass 20.05 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 5. plass 18.56 6 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 26. plass 18.42 6 km terreng, U20-NM, Oslo 5. plass Vebjørn Hovdejord, f. 2003 30.38,53 10 000 m, NM, Kristiansand 12. plass, B-heat 87,11 901 14.22,26 5000 m, U20-NM, Ravnanger 1. plass 89,77 927 14.29,02 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 3. plass 89,05 14.29,06 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 6. plass, B-heat 89,05 14.41,29 5000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 7. plass 87,93 9.01,34 3000 m hinder, NM, Kristiansand 4. plass 929 9.08,82 3000 m hinder, U20-NM, Ravnanger 1. plass 9.14,41 3000 m hinder, Skjalgstevne 3, Stavanger 1. plass 8.16,58 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 5. plass, B-heat 961 8.21,00 3000 m, UM, Trondheim 3. plass 8.22,90 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 3. plass, B-heat 8.33,63 3000 m, Klubbstevne 3, Notodden 1. plass 18.53 6 km terreng, U20-NM, Oslo 7. plass 18.40 6 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 14. plass Esten Hansen-Møllerud Hauen, f. 2003 14.46 5 km, Norgesløpet, Jessheim 5. plass 87,44 8.15,98 3000 m, UM, Trondheim 1. plass 965 8.27,56 3000 m, nasjonalt stevne, Oslo 1. plass 9.17,79 3000 m hinder, Mohagen BIL Løpestevne, Brandbu 1. plass 922 19.57 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 4. plass 18.40 6 km terreng, U20-NM, Oslo 2. plass 19.09 6 km terreng, U20-NM, Dublin, Irland 36. plass Mathias Vanem Aas, f. 2004 14.37,76 5000 m, Åpningsstevne Langdistanse, Trondheim 8. plass 88,23 878 14,40,29 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 10. plass, B-heat 87,93 14.40,50 5000 m, U20-NM, Ravnanger 3. plass 87,93 14.59,00 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 9. plass 86,17 9.14,92 3000 m hinder, Skjalgstevne 3, Stavanger 2. plass 934 9.24,91 3000 m hinder, NM, Kristiansand 7. plass 8.18,98 3000 m, 3000 m-kveld, Førde 7. plass 948 8.23,81 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 12. plass, B-heat 8.26,84 3000 m, Arne Risa Classic, Bergen 8. plass, B-heat 8.28,96 3000 m, UM, Trondheim 1. plass 8.30,22 3000 m, 3000 m for alle, Trondheim 6. plass 20.28 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 8. plass 18.41 6 km terreng, U20-NM, Oslo 3. plass 20.11 6 km terreng, U20-EM, Dublin, Irland 82. plass Andreas Fjeld Halvorsen, f. 2005 8.12,92 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 19. plass 982 8.16,06 3000 m, Bislett Running Elite, Oslo 1. plass 964 Tord Franke Ulset, f. 2003 31.15 10 km, Hytteplanmila, Hole 29. plass 85,39 858 14.51 5 km, Norgesløpet, Jessheim 8. plass 86,95 29.59,20 10 000 m, Stadionmila, Kristiansand 10. plass 88,94 30.17,68 10 000 m, KM langdistanse, Trondheim 2. plass 88,06 930 14.28,51 5000 m, Per Halle Invitational, Tønsberg 4. plass, B-heat 89,15 907 14.32,99 5000 m, Åpningsstevnet Langdistanse, Trondheim 6. plass 88,74 14.47,37 5000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 10. plass 87,24 14.47,92 5000 m, NM, Kistiansand 15. plass, B-heat 87,24 14.48,64 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 7. plass, 87,14 15.01,31 5000 m, U20-NM, Ravnanger 6. plass 85,98 8.25,63 3000 m, Sommerligaen, Trondheim 5. plass 911 8.27,08 3000 m, 3000 m i flomlys, Trondheim 4. plass 8.30,83 3000 m for alle, Trondheim 7. plass, A-heat 8.38,57 3000 m, UM, Trondheim 10. plass 20.49 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 13. plass 18.52 6 km terreng, U20-NM, Oslo 6. plass Benjamin Storm Rettore, f. 2003 8.17,38 3000 m, UM, Trondheim 2. plass 957 8.17,85 3000 m, Norgeslekene, Jessheim 7. plass, B-heat Kristoffer Sagli, f. 2002 8.20,23 3000 m, 3000 m for alle, Trondheim 2. plass 941 8.24,13 3000 m, 3000 m i flomly, Trondheim 2. plass 8.31,72 3000 m, U20-EM, Tallinn, Estland 9. plass forsøksheat 20.40 6 km terreng, Nordisk U20, Tullinge, Sverige 9. plass 18.41 6 km terreng, U20-NM, Oslo 4. plass Mikkel Thomassen, f. 2003 14.43,48 5000 m, Boysen Memorial, Oslo 6. plass 87,64 860 14.48,86 5000 m, U20-NM, Ravnanger 5. plass 87,14 14.56,95 5000 m, Kvalheimmila, Oslo 7. plass 86,37 15.00,56 5000 m, Norgeslekene, Jessheim 1. plass 85,98 8.23,64 3000 m, UM, Trondheim 4. plass 922 8.23,64 3000 m, Stampesletta-stevnet, Lillehammer 2. plass 8.35,75 3000 m, Nasjonalt løpsstevne, Nittedal 1. plass



Vurdering

Abdullahi Dahir Rabi er en klar vinner av juniorskoen for menn i år som han var det i fjor. Dette til tross for at han fikk deler av sesongen ødelagt av skade. Rabi starta sesongen godt med 13.49,88 på 5000 m, noe som gir høy skår etter både WMA- og WA-tabellene. Etter skadefraværet kom han sterkt tilbake utover høsten, og Rabi ble både norsk og nordisk mester i terrengløp. I EM terreng viste han hvilket nivå han befinner seg på, og løp inn til sølv.



Bak suverene Rabi er det så jevnt at det er vanskelig å rangere. Philip Massacand har den høyeste WA-skåren på både 3000 m og 10 000 m. Han har i 2021 tatt gull i U23-NM i motbakkeløp, sølv i U20-NM på 5000 m og femteplass i nordisk mesterskap i terrengløp. For å nevne noe av alt det Massacand har vært med på.



En omtrent like omfattende og god sesong har Vebjørn Hovdejord hatt. Han vant – og slo Massacand – på 5000 meteren i U20-NM, og han tok også gullet på 3000 m hinder. Han har fjerdeplass på 3000 m hinder fra senior-NM og avslutta sesongen med en sterk 14. plass i EM terrengløp.



Vi må også ta med Esten Hansen-Møllerud Hauen i samme åndedrag. Han tok gull på 3000 m i UM – med både Hovdejord og Massacand bak seg. Det samme skjedde i NM terrengløp der Hauen ble nummer to. I EM terrengløp fikk han det ikke like godt til og ble nummer 36.



Mathias Vanem Aas skårer også på å ha mange løp på høyt nivå. Toppnivået er noe svakere enn hos de allerede nevnte, men Aas tok bronse i U20-NM på både 5000 m og i terrengløp.



Andreas Fjeld Halvorsen har bortsett fra Rabi den høyeste WA-skåren med glimrende 8.12,92 på 3000 m. Men med bare to lange nok løp må stortalentet som er født så seint som i 2005 nøye seg med sjetteplass.



Også bak disse er nivået jevnt og høyt, og det kan alltids diskuteres om Tord Franke Ulset, Benjamin Storm Rettore, Kristoffer Sagli eller Mikkel Thomassen burde vært inne på lista.



Ranking

1. Abdullahi Dahir Rabi, IL Runar

2. Philip Massacand, IL Gneist

3. Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

4. Esten Hansen-Møllerud Hauen, FIK Ren-Eng

5. Mathias Vanem Aas, Steinkjer FIK

5. Andreas Fjeld Halvorsen, SK Vidar



Kvinner veteran – Vera Nystad

(Innstillingen til årets veteranløpere er ført i pennen av Rune Fossheim)

Sko nummer to: Vera Nystad vant gullskoen som landets beste veteranløper også i 2017. Nå får hun den på nytt. (Foto: Torleiv Klungland)





Prisen til årets veteranløper (40 år +) tildeles beste resultat målt etter de internasjonale veterantabellene (WMA), uttrykt i prosent av verdensrekordnivå. Snittet av tabellen fra 1994 og 2020 brukes. I tillegg til baneløp på 5000 og 10 000 m teller kontrollmålte løp på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.



Kandidatene: Oversikt over de beste resultatene for kvinner veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Løper Tid Distanse/løp W94 W20 Snitt 1 Vera Nystad, 76 år 3.39.51 Jølster Maraton/NM (*) 96,39 102,00 99,18 2 Vera Nystad 3.43.44 Berlin Marathon 94,72 100,20 97,46 3 Vera Nystad 3.47.50 Sami Marathon 93,01 98,40 95,71 4 Vera Nystad 3.48.37 Steinsland bygdemaraton 92,7 98,06 95,38 5 Synøve Brox, 62 år 19.53 Sommerløpet 5 km 93,79 95,34 94,56 6 Vera Nystad 1.50.06 Grimstad Maraton (*) 92,45 95,68 94,01 7 Inger Saanum, 58 år 39.31 Sommerløpet 93,17 93,69 93,43 8 Vera Nystad 3.54.36 Midnight Sun Marathon 90,33 95,56 92,95 9 Vera Nystad 3.55.24 Hornindalsvatnet Maraton 90,02 95,24 92,63 10 Synøve Brox 20.19 Perseløpet 5 91,79 93,31 92,55 11 Marianne Myklebust, 54 år 38.17 Hytteplanmila 92,29 92,13 92,21 12 Kari Langerud, 62 år 1.32.00 København halvmaraton 91,2 92,43 91,81 13 Kari Langerud 3.14.45 London Marathon (*) 89,91 91,24 90,58 14 Rannei Sæther, 56 år 39.52 Rekordmila 90,43 90,61 90,52 15 Anne Nevin, 48 år 36.41 Rekordmila 91,09 89,84 90,47 16 Anita Iversen Lilleskare, 43 år 17.06 Knarvikmila 5 km 90,61 90,23 90,42

* Ny klasserekord



Vurdering

Det er for 2021 registrert 7 løpere med 16 resultater som gir over 90 prosents skår etter veterantabellene, mens det i 2020 var 5 løpere med samme antall resultater. 3 av resultatene er oppnådd på 5 km, 4 på 10 km, 2 på halvmaraton og 7 på maraton. På kvinnesiden er det ikke registrert resultater på 5000 m eller 10 000 m på bane som gir over 90 prosents skår.



Som det har vært de seneste tre årene, er Vera Nystad (76 år) og Synøve Brox (62 år) de to fremste kandidatene til gullskoen. Mens det var Synøve Brox som vant prisen i 2020, framstår Vera Nystad denne gangen som klart beste kandidat med sin serie av verdensledende aldersklassetider på maraton. 3.39.51 fra veteran-NM i Jølster, som gir 99,18 prosent ut fra veterantabellene, er også verdens beste tid i veteranklasse K75-79 år. Nystad har faktisk hele fire tider under rekorden som World Masters Athletics (WMA) har registrert i denne veteranklassen.



I alt har Vera Nystad så mange som seks maratonløp som gir over 90 prosents skår, og hun har samtidig satt ny norsk klasserekord på halvmaraton med 1.50.06, en tid som også gir over 90 prosent. Vera Nystad vant gullskoen for veteraner også i 2017, den gang som løper i klasse K70-74 år.



Synøve Brox på andreplass har registrert to løp på 5 km som gir over 90 prosents skår etter veterantabellene. 19.53 fra Sommerløpet er det beste og gir 94,56 prosent og rangeres som årets femte beste resultat på kvinnesiden. På tredjeplass følger så Inger Saanum (58 år) som med 39.31, også det fra Sommerløpet, oppnår 93,43 prosent ifølge veterantabellene.



Menn veteran - Ebrahim Abdulaziz



Ener: Ebrahim Abdulaziz hadde seks av de ni beste veteranresultatene i 2021. (Foto: Bjørn Johannessen)





Kandidatene: Oversikten viser de beste resultatene for menn veteran vurdert etter WMA-tabellene.

Løper Tid Løp W94 W20 Snitt 1 Ebrahim Abdulaziz, 43 år 2.17.17 Berlin Maraton (*) 95,98 93,6 94,79 2 Bo Engdahl, 58 år (SWE) 16.26 Rekordløpet Gardermoen 2 94,61 94,94 94,78 3 Rashid Handule, 54 år 15.56 Ida Eides Minneløp 94,22 94,71 94,46 4 Ole Kristian Heggheim, 49 år 15,27,87 Oslo/Bi, Sommerstevnet 93,19 93,71 93,45 5 Ebrahim Abdulaziz 30,14,66 Trondheim, KM langdistanse 94,11 92,73 93,42 6 Ebrahim Abdulaziz 30.19 Rekordmila 93,90 92,51 93,21 7 Ebrahim Abdulaziz 14.50 Trøndersk vk5 (*) 92,87 93,29 93,08 8 Ebrahim Abdulaziz 2.19.51 Jølster Maraton/NM 94,22 91,88 93,05 9 Ebrahim Abdulaziz 30.28 Hytteplanmila 93,44 92,07 92,75 10 Håkon Hjemly, 51 år 15,50,99 Oslo/Bi, Sommerstevnet 92,40 92,91 92,66 11 Rashid Handule 33.24 Hytteplanmila 92,91 92,06 92,49 12 Kristen Aaby, 60 år 35.17 10k, Jessheim 92,82 91,97 92,39 12 Ger van Graas, 66 år (NED) 37.36 10 for Grete 92,82 91,97 92,39 14 Ole Kristian Heggheim 32,13,66 Oslo/Bi, Kvalheimmila 92,45 91,4 91,93 15 Ger van Graas 37.44 Hytteplanmila 92,23 91,03 91,63 16 Ger van Graas 1.22.56 Jessheim vintermaraton 92,04 91,11 91,58 17 Johan-Jørgen Lingaard-Strømberg, 47 år 31,52,91 Jessheim, Norgeslekene 92,00 90,88 91,44 18 Andreas Bech Engebretsen, 60 år 1.18.30 Oslo Maraton 91,51 90,75 91,13 19 Håkon Hjemly 16.07 Perseløpet 1 90,87 91,38 91,12 20 Håkon Hjemly 33,02,68 Oslo/Bi, Julistevnet 91,58 90,66 91,12 21 Rashid Handule 1.14.22 Oslo Maraton 91,60 90,60 91,10 22 Svein Egil Linnerud, 60 år 17.27 Rekordløpet Lier 1 90,74 90,96 90,85 23 Henrik Lund Raagaard, 77 år 21.22 5k, Holmestrand (*) 90,68 91.00 90,84 24 Ger van Graas 18.29 Ida Eides Minneløp 91,06 90,57 90,81 25 Jon Per Nygaard, 54 år 16,37,38 Førde, NM Veteran 90,34 90,81 90,58 26 Ger van Graas 18.32 Perseløpet 5 90,81 90,32 90,57 27 Einar Færø, 65 år 18.22 Knarvikmila 5 km 90,63 90,33 90,48 28 Svein Egil Linnerud 17.32 Rekordløpet Gardermoen 5 90,31 90,52 90,42 29 Svein Egil Linnerud 17.33 Ida Eides Minneløp 90,23 90,44 90,33 30 Finn Dag Hovem, 55 år 1.15.42 København halvmaraton 90,73 89,82 90,27 31 Kolbjørn Hjertvik, 70 år 19.26 Perseløpet 1 (*) 90,63 89,73 90,18 32 Kolbjørn Hjertvik 40.02 Hytteplanmila (*) 91,01 89,28 90,15 33 Johan-Jørgen L.-Strømberg 32.23 Stadionmila 90,58 89,48 90,03

* Ny klasserekord



Vurdering