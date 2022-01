Taye (21) satte etiopisk rekord på 3000 m på 8:19,52 tidligere i år, og er den nest raskeste kvinnen i verden på 5000 meter denne sesongen. Fredagens løp i Barcelona var bare det andre internasjonale landeveisløpet i hennes karriere.

Smadret v-rekorden

Siden kvinner og menn startet samtidig, kunne Taye bruke noen av mennene i feltet som pacemakere. Hun fikk tidlig en luke til svenske Meraf Bahta og vant på 14:18, som er en forbedring med hele 25 sekunder av verdensrekorden på 5 km i et blandet felt og 11 sekunder raskere enn Senbere Teferi verdensrekord i et rent kvinnefelt satt i tyske Herzogenaurach 12 . september 2021..Meraf Bahta ble nummer to fredag på 15:04, altså distansert med hele 46 sekunder.

Sekundene på sin side

Halvannet minutt tidligere hadde Tayes tjueårige landsmann Berihu Aregawi knepet ett sekund av Joshua Cheptegeis verdensrekord satt i Monaco 16. februar 2020. Aregawi fikk hjelp av en fartshoder på den første kilometeren, men gjorde ellers jobben på egenhånd. Diamond League 5000m-mesteren stormet over målstreken på 12:49, hele 41 sekunder foran ugandieren Peter Maru. Berihu Aregawi løp forøvrig på 12:52 i Lille for knappe to måneder siden.

Ulriksen-PB

Kristian Ulriksen stilte som eneste norske i feltet og kunne feire nyttår med ny pers på 5 km gateløp med 14:56, hårfint bak banepersen som 35-åringen satte på Bislett i september. Tida holdt til 21. plass i herreklassen i det gode selskapet, og den profilerte podcasteren fra "I det lange løp" sikret seg skalpen til Meraf Batha med åtte sekunders margin. Egentlig skulle også Sondre Nordstad Moen løpe i Barcelona, men han er ikke er å finne på resultatlista.

Topp 5 kvinner Pos. Nom. Res. 1 Ejgayehu Taye Haylu 14:19 2 Meraf Bahta 15:04 3 Carla Domínguez 15:51 4 Meritxell Soler 16:02 5 Naima Ait Alibou 16:52 Topp 5 menn: 1 Berihu Aregawi Teklehaimanot 12:49 2 Peter Maru 13:30 3 Mike Foppen 13:37 4 Mehdi Belhadj 13:38 5 Santiago Catrofe 13:39 --------------------------------------------------------------------------------------- 21 Kristian Ulriksen 14:56



