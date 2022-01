En av de norske som løp i Gran Canaria Maspalomas Marathon var Vera Nystad, som ble tildelt Kondis´ gullsko som landets beste veteranløper i 2021. Hun ble der klassevinner i M+65-klassen, på tiden 3:47:11. Vera Nystad satte i fjor en ny verdensrekord i klasse K75+ i Jølster Maraton, da ble tiden 3:39:51.

Vera Nystad forteller at hun var veldig spent på traseen som skulle løpes siden hun ikke hadde løpt der før:

– Men det er bestandig spennende med nye utfordringer, erkjenner hun.

Maspalomas er ikke store plassen, men det er ferieparadis for mange, og der ligger også de store sanddynene som er godt kjent blant turistene.

Vera forteller at maratonløpet var lagt opp med to runder:

– Der løp vi gate opp og gate ned gjennom tre-fire forskjellige gater. Vi fikk også to turer gjennom den flotte irrgrønne golfbanen, opplyser Vera.

– Det var ikke veldig mye publikum langs løypa, men det var noen her og der, samt at de mange servicefolkene som var utplassert var veldig flinke til å heie og klappe, forteller hun videre.

Målgangen var ved det kjente fyret i Maspalomas, der var det mye tilskuere og stor stemning.



Vera Nystad tok klasseseier i Gran Canaria Maspalomas Marathon. (Foto: Helge Nystad)

Vera kan fortelle at det ikke var noe problem å få fylt opp igjen karbolageret:

– På et stort avgrenset område var det fantastisk bevertning. Paella med kylling, samt paella med skalldyr og en type med vegetar. I tillegg fikk en gratis brød, flere sorter sjokolade, flere sorter drikke, ja alt en kunne tenke seg, sier Vera.

Andre gode resultater fra de norske deltakerne var Peder Myhre og Frode Stenersen, som begge løp godt under tre timer. Anette Leistad løp også et godt løp, inn på 3:21:16.

Vera anbefaler gjerne dette løpet:

– Neste års arrangement går 20. november 2022, og du kan nyte løpet i 7 timer før du blir tatt ut.

Norske deltakere i Gran Canaria Maspalomas Marathon:

Plass totalt Startnr. Navn Nasjon Plass Plass klasse Klasse Klubb Tid 19 573 Peder Myhre NOR 16 3 M35 OSLO ROWING 2:44:27 31 825 Frode Stenersen NOR 28 5 M40 GRIEG TEAM 2:50:40 128 586 Jørgen Nordanger NOR 117 17 SNR BFG BERGEN 3:20:43 135 439 Anette Leistad NOR 12F 3 M35 CD VANTRAIL 3:21:16 138 136 Jan Magnus Brevik NOR 126 21 M35 ROMERIKE 3:21:34 147 1127 Kristiansen Ole Andre NOR 134 18 SNR 3:23:45 267 591 Vera Nystad NOR 31F 1 M+65 SOEGNE IL 3:47:11 281 566 Stig Erik Mortensen NOR 247 34 M50 KS SKI LOFOTEN 3:50:21 295 508 Robin Martinsen NOR 260 57 M40 TEAM HJEM 3:53:48 315 184 Christopher Haugen Chrihau NOR 278 32 SNR INDEPENDIENTE 3:56:25 475 814 Arne Skaaheim NOR 405 92 M45 INDEPENDIENTE 4:23:45 478 827 Sveinung Straume NOR 407 78 M40 INDEPENDIENTE 4:24:16 558 538 Tiki Midthassel NOR 90F 12 SNR TROMSØ 4:46:23 559 537 Trine Midthassel NOR 91F 3 M60 GTI 4:46:24 560 539 Inka Midthassel NOR 469 56 SNR VALKYRIEN 4:46:24