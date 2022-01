I likhet med mange andre arrangement for mosjonsutøvere har sykkelrittet Bergen – Voss blitt rammet av hindringene som har oppstått som følge av koronapandemien. I 2020 ble rittet avlyst og i fjor ble det utsatt fra juni til august, men arrangørene så det som et skritt i riktig retning at det i det hele tatt ble arrangert. Deltagerantallet i fjor var på 700, som er betydelig færre enn da rittet var på høyden for 10 år siden og det deltok over 5000 syklister.

Arrangøren Bergen Cycleklubb inviterer nå til påmelding for årets ritt, som går lørdag 4. juni.

Det er også i årets utgave tatt høyde for et smittevernstilpasset Bergen – Voss, med blant annet fastlåste puljer på 75 deltakere.

Det er rimeligere påmeldingsavgift hvis man er tidlig ute.

Se mer i årets Nyhetsavis for vestlandsklassikeren Bergen – Voss.

Og hjemmeside:

https://bergenvoss.no/bergenvoss/

