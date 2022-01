De som meldte seg på Romjulsløpet til Oslo Maraton, gav ikke bare seg sjøl litt ekstra juletrim, men bidrog også til å gi et måltid mat til trengende via Kirkens Bymisjon. Med over 700 fullførende og ganske sikkert en god del flere påmeldte ble det mange som fikk en varmende gave midt i den kalde årstida.



Romjulsløpet bød på en rekke løpsdistanser og også langrennskonkurransen Skimila. 11 gikk ei mil på ski, og raskest av alle var Ida Elise Heiberg som brukte 33.58. Men på ski har føret enda mer å si for hvor gode km-tidene blir, enn hva det gjør i løping.



Pepperkakemila var den mest populære løpsdistansen med 368 fullførende, inkludert 1 i rullestol. Raskest løp Sebastian Håkansson som brukte 32.58.



"Terskel on ice", var Strava-kommentaren hans etterpå.



Raskeste kvinnelige milløper var Linda Dysjaland som løp på 41.48 - med eller uten pepperkaker i magen.



To dager etter Pepperkakemila løp Sebastian Håkansson Snømannaton på 2.33.33, men han fortsatte nesten 3 km til og står bokført med 45 km på Strava. Føret var heller ikke under maratonløpet særlig snilt, rapporterte han:



"Glatte forhold uten skikkelig mulighet til å få godt grep og snert i steget. Gøy at kroppen føles bra etter 5 kontrollert harde dager på snø og is i romjulen⛸️ Måtte 2022 bli enda bedre enn '21🙏 #RoadtoValencia #sub2.20"



Seks kvinner løp helmaraton, og raskest av dem var Christine Marcussen med 4.13.46.



Sin tredje seier tok Sebastian Håkansson på halvmaraton, som var hans første distanse. Også den gikk under vinterlige forhold, og tida ble 1.11.51.

"Kontrollert og god følelse til tross for suboptimale forhold med is, snøfall og løping med brodder. Trolig reddet av energien fra flerfoldige juletallerkener🐖", kunne han rapportere illustrert med følgende bilder:





Halvmaratonløpet til Sebastian Håkansson ble løpt på is som det etter hvert la seg nysnø oppå. (Foto: privat)



For å få i alle fall litt feste tok Sebastian Håkansson i bruk brodder. (Foto: privat)





Til Kondis forteller Sebastian Håkansson at Romjulsløpet gir et et lite avbrekk fra den vanlige mengdetreningen om vinteren.



– Det gir en kjempemotivasjon til å komme seg ut og ikke bare råtne inne på mølla, samtidig som man løper for en god sak. For min del la jeg inn de tre distansene som kvalitetsøkter hvor målet var å se hvordan kroppen responderte med kun én dag "hvile" mellom hver distanse samtidig som jeg opprettholdt vanlig trening i den perioden. Selv om forholdene ikke var optimale, var det fint å få løpt litt kvalitet ute og få bekreftet at mye av treningen som blir gjort på tredemølle i løpet av vinteren, gir god effekt også på fast underlag, forteller Håkansson som er en virkelig Oslo Maraton-venn. Han har ikke bare løpt og vunnet Trippelen i det virkelig løpet i Oslos gater flere ganger, men han er også en som stiller i de virtuelle løpene.



– Jeg var med på både Påskeløpet, 17. Mairaton og forrige Romjulsløp, så jeg er godt kjent med de virtuelle løpene til Oslo Maraton nå, forteller mannen som i fjor sommer ble portrettert i et stort intervju i Kondis.

Fra hinder til halvmaraton

Sara Aarsvoll Svarstad var raskest av kvinnene på halvmaratondistansen i Romjulsløpet. Sara, som har sølv på 3000 m hinder i NM, løp på 1.33.53. Dermed ble det seier til arrangørklubben av Romjulsløpet, SK Vidar, som også Sara jobber for.



"Heimeseier" ble det også på 3 km til Synøve Brox. 62-åringen som er blitt kåra til årets norske veteranløper hele fire ganger, løp sin 3 km langs Frognerkilen, og med 11.57 lå km-tidene under 4 blank i snitt. Raskest av herrene var Ole Jakob Oanes som løper i klasse 40-44 år og brukte 10.46 på de 3 kilometerne.





Sara Aarsvoll Svarstad har løpt 3000 m flatt på 9.51 og 3000 m hinder på 10.21. Nå stilte hun opp under litt mer vinterlige forhold og gjorde unna halvmaratonen i Romjulsløpet på 1.33.53. (Foto: Samuel Hafsahl)



"Bestfamilyever"

Den aller lengste distansen, Juletrippelen på 73,3 km, hadde bare to deltakere. Terje Evensen i klasse 50-54 år brukte 11.45.06, mens Sivert Kroken i klasse 14-17 år holdt på 36 minutter lenger. Siden de begge løper for "Bestfamilyever", er det vel ikke usannsynlig at de løp litt i lag underveis.



Det var også egen paraklasse på flere distanser, og Hanne Øverli Eriksson vant rullestolklassen på 3 kilometeren på 9.45. Jon-Einar Sand var eneste deltaker på 10 km og rullet inn til 45.45.



I Romjulsløpet var det også mulig å kombinere ulike distanser i Gold, Silver eller Bronze Challenge. Dermed kunne deltakerne fylle flere av feriedagene med meningsfull trim.





Alle resultat